F1 | F1中國大獎賽與上海汽車文化節下周五在滬開幕

．上海市政府宣布，2024年上海汽車文化節將與F1(世界一級方程式錦標賽)中國大獎賽同時揭幕

．將於4月19日至5月31日在上海嘉定舉行

．首位F1中國車手周冠宇將在上海國際賽車場迎主場首秀

上海市政府宣布，2024年上海汽車文化節將與F1(世界一級方程式錦標賽)中國大獎賽同時揭幕，將於4月19日至5月31日在上海嘉定舉行。

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F1作為世界三大體育賽事之一，其全球影響力是塑造城市品牌的「流量密碼」，今年恰逢F1中國大獎賽20周年，首位F1中國車手周冠宇將在上海國際賽車場迎主場首秀。這也是時隔四年，F1再次回歸上海。



此外，上海汽車文化節活動將在上海國際賽車場和遠香文化源舉行。在上海國際賽車場，將推出「上賽道」系列文旅IP主題活動，包括F1中國大獎賽、國際汽聯FE電動方程式世界錦標賽上海站、「夢想嘉」主題園、格子旗音樂嘉年華等。其中，F1和FE兩大國際頂級賽事首次在嘉定「雙賽聯動」

撰文：經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

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