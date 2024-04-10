神州經脈 | 惠譽降中國評級展望，平安信託爆雷，網易暴雪復合

滬深股市今早（10日）走低，午間時段惠譽宣布下降中國評級展望，午後跌幅漸進放大，滬綜指全日收盤跌0.7%，報3027.33點，盤中低見3013.58點，雖然三千關口有支持，但已經是本月以來新低。多個科技概念板塊持續捱沽，深市此前三連跌，昨日稍有反彈，今日再度下探，深成指挫1.6%，創業板指更跌2.06%。

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比起股市表現更關注成交偏弱，兩市全日成交只有8300億元（人民幣．下同），雖然按日增加4.2%，但仍維持近月較低水平，陸股通全日淨流出超過41億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2331，較上個交易日4時30分收盤價小升7點子，創4月1日以來逾一周新高，全日在7.2270至7.2337之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0959，較上個交易日跌3點子，兩連跌，創3月25日以來逾兩周新低，與市場預測偏離水平超1340點，上個交易日報7.0956。

今日新聞精選

1. 據《央視新聞》報道，中共總書記習近平今日下午在北京會見馬英九一行。這是習近平和馬英九繼2015年11月在新加坡會面後再次面對面相見，據台媒報道，這也是習近平任內正式會見台灣代表人物，會見地點在北京人民大會堂福建廳。習近平在今次會面中，對馬英九的民族情懷、堅持九二共識、反對台獨表示高度評價；馬英九則向習近平表示，對台灣來說，沒有穩定和平的兩岸，就沒有安定進步的台灣。在台灣，國民黨主席朱立倫在國民黨中常會上證實「習馬二會」今午4時舉行，冀會面能秉持9年前兩人在新加坡會談的基本論調，又強調國民黨兩岸路線是「親美、友日、和陸」，根據黨章、黨綱，推動兩岸務實交流，讓兩岸創造和平環境，共創雙贏。

2. 惠譽最新維持中國主權信用評級不變，但將評級展望由「穩定」調整為「負面」，至於違約評等仍然保持「A+」級別。中國財政部迅即作出回應稱，很遺憾看到惠譽調降中國主權信用評級展望，稱惠譽的分析未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟增長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。財政部又強調，目前中國地方政府債務化解工作有序推進，風險總體可控。中國外交部發言人毛寧則回應稱，中國經濟長期向好的基本態勢沒有改變，中國維護主權信用的決心和能力也不會改變。

3. 內地網傳一份維權苦主致信深圳政府的信息函，提到平安信託有37隻現存信託產品無法兌付，其中11款爆雷產品涉及3891人，涉及金額達102.83億元，懇請深圳政府為投資者做主。深圳平安信託總部據報昨午聚集了大批民眾維權，原因是信託產品嚴重逾期不兌付，傳現場有特警維持秩序。據了解，涉及的平安信託產品包括「翔遠230號集合資金信託計劃」、「福寧615號集合資金信託計劃」，平安信託曾告知投資者，稱產品分別投資的重慶榮乾房地產開發公司、正榮地產涉債務違約，相關產品逾期兌付。平安信託最新聲明稱，對於此次給客戶帶來的困擾深表歉意，將持續跟進標的項目開發銷售及資金回籠情況，並對正榮地產提起訴訟。平安信託另強調，目前公司整體業績穩健、經營狀況良好。



4. 據《新京報．貝殼財經》引述多個信源報道，近期市場利率定價自律機制發布倡議，嚴禁銀行通過事前承諾、到期手工補付息等方式，變相突破存款利率授權要求或自律上限。相關文件顯示，即日（4月8日）起，銀行不得以任何形式向客戶承諾或支付突破存款利率授權上限的補息。此前違規作出的補息承諾，在付息日一律不得支付。銀行應立即開展自查，並於本月底前完成整改。

5. 暴雪娛樂、微軟遊戲與網易今日共同宣布，暴雪娛樂旗下《魔獸世界》等遊戲將根據更新後的遊戲發行協議，於今年夏季陸續重返中國市場。微軟遊戲和網易還達成一項協議，嘗試將新的網易遊戲帶到Xbox及其他平台。此外，暴雪娛樂與網易遊戲發行團隊發布致暴雪國服玩家的信，承諾服務器重啟時，原有玩家的帳號數據完整保留。《魔獸世界》國服還即日開啟玩家預約。此外，暴雪網易團隊立即招兵買馬，開啟大規模招聘，開放的職位包括《魔獸世界》、《爐石傳說》、《守望先鋒》（港譯《鬥陣特攻》）三大遊戲的高級/資深遊戲運營策劃，入職條件包括需對暴雪旗下遊戲有深度體驗。

6. 阿里巴巴創辦人馬雲今天在公司內網發表題為《致改革 致創新》的帖子，高度肯定集團董事長蔡崇信和首席執行官吳泳銘組成的新管理層的變革勇氣，稱阿里巴巴已重回健康成長軌道，並支持繼續改革。據悉，這是退休後的馬雲五年來首次長篇幅分享對公司改革創新及未來前景的思考。馬雲認為，過去這一年阿里最核心的變化，不是去追趕KPI，而是認清自己，重回客戶價值軌道。針對行業未來，馬雲認為，「AI時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時」。

7. 據內媒報道，河南、陝西、山西、雲南等地多家農商行等中小銀行近日密集調低定期存款利率，此次降息幅度從5個點子至45個點子不等，其中河南轄區銀行數量居多，數十家農商行、村鎮銀行集中降息。另據內媒引述多名招商銀行客戶經理報道，招行大額存單產品已無新增額度，其中，三年期大額存單今年初起沒有額度，五年期大額存單更自去年11月底起沒有額度。相關客戶經理指出，大額存單暫停主因是此類產品利率較高；業內人士則認為，主因是銀行壓縮資金成本以應對淨息差承壓。

8. 據《時代周報》報道，第一太平戴維斯發布數據顯示，深圳甲級寫字樓市場仍處於深度調整期。今年一季度深圳甲級寫字樓市場新增4個項目，新增面積約31.2萬平方米，總存量擴張至1122.8萬平方米，空置率環比升1.7個百分點、同比升6.2個百分點至30.6%，創下新高。價格方面，季節性因素和供應壓力令租金走勢承壓。截至一季度末，深圳平均租金163.9元/平方米/月，租金指數環比下降1.8%，同比下降6.7%。另外，據上海中原地產數據顯示，2024年3月上海二手住宅成交1.85萬套，環比增加170.22%，是2023年4月以來的高點。

撰文：經濟通中國組

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