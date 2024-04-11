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神州經脈 | 3月CPI走弱，大行上調中國經濟增長預測，滬指升

11/04/2024

　　內地通脹數據走弱，加上市場下調對美聯儲局寬鬆預期，兩大不利因素夾擊，滬綜指今日（11日）早段曾低見3009點，繼續刷新本月新低，不過盤中仍在科技股及設備更新概念等拉漲下，全日收市恢復上升，滬指收升0.23%，報3034.25點，深成指揚0.03%，創業板指午後曾重返上升，收市則復跌0.44%。

 

神州經脈 | 3月CPI走弱，大行上調中國經濟增長預測，滬指升

（資料圖片）

 

　　兩市全日成交8128億元（人民幣．下同），按日減少2.1%，外資通過陸股通由上個交易日流出轉為今日流入逾20億元。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤小幅走高後迅速掉頭向下，一度距日內交易區間下限不足20點，最終收報7.2369，較上個交易日4時30分收盤價跌38點子，創去年11月17日以來近五個月新低，全日在7.2341-7.2371之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0968，較上個交易日跌9點子，三連跌，續創3月25日以來逾兩周新低，與市場預測偏離擴大至逾1650點，創2018年有路透預測記錄以來最大，上個交易日報7.0959。

 

今日新聞精選

 

1. 中國3月居民消費價格指數（CPI）同比升0.1%，從上月0.7%的11個月高位回落，環比則由升1%轉為降1%；3月工業生產者出廠價格（PPI）同比降幅輕微擴大0.1個百分點至2.8%，創四個月最大降幅，環比降幅則收窄至0.1%五個月最小。3月CPI同、環比均未延續2月的反彈走勢，PPI同比跌幅亦小幅擴大，分析認為，除了官方所指春節假期後的季節性因素擾動外，需求端疲弱狀況尤為值得重視。

 

2. 亞洲開發銀行（ADB）最新將2024年中國經濟增長預測從4.5%上調至4.8%，但仍低於去年5.2%的增長率，並預計明年中國經濟將失去更多動力，增長率料將放緩至4.5%；大摩表示，由於中國的出口和製造業資本支出強勁，將今年中國GDP增長預測由4.2%上調至4.8%，並將2025年中國GDP增長預測從4%上調至4.5%；另外，高盛亦認為中國製造業增速超過預期，將今年經濟增長預期從4.8%提高至5%，與中國政府官方目標一致。

 

3. 繼穆迪和惠譽後，國際評級機構標普最新將萬科的長期發行人信用評級由「BBB+」調低至「BB+」，展望負面，進入「垃圾級」，至此三大評級公司已將萬科評級下調至「垃圾級」，而在此之前萬科一直被稱為內房「優等生」。標普將評級下調歸咎於萬科「競爭地位減弱和槓桿率飆升」。儘管萬科預計能夠在今年償還債務，但標普警告，由於中國房地產市場持續低迷，萬科銷售額在未來12個月可能繼續下降。


4. 一則顯示為海南省廣電局發布的《微短劇備案最新工作提示》的文件近日在網絡流傳，內容為要求各平台要將目前未經備案上線播出的微短劇劇目相關信息，於今年5月31日前報所屬地省級廣電主管部門備案，而自今年6月1日起，未經審核且備案的微短劇不得上網傳播。內媒《21世紀經濟報道》引述廣東、江蘇等地多家短劇製作公司指出，微短劇備案新規確實已出台。


5. 據內媒報道，自4月1日起，廣東省已有中山、珠海、東莞、佛山、汕尾和潮州等15個城市宣布取消首套房貸利率下限。目前，15個城市首套房貸款主流利率執行水平在LPR-40個基點至LPR-70個基點之間，較全國首套房貸款政策利率下限低20個至50個基點。

 

6. 美國商務部最新將六家中企納入出口管制，當中聯眾集群等4家中國實體因獲取美國物品以支持中國軍事現代化而被列入清單，而江西新拓因向俄軍提供無人機採購等支持、深圳嘉思博科技則因參與伊朗一家飛行器公司採購而被列入清單。中國商務部發言人何亞東表示，美方濫用出口管制措施，對中國企業肆意實施單邊制裁和「長臂管轄」，中方對此堅決反對。至於歐盟將調查運往歐洲的中國風力渦輪機供應商獲得補貼的情況，何亞東批評，歐方做法明顯違背自由貿易原則，嚴重干擾中歐產業正常合作，中方對此強烈不滿和堅決反對，中國商務部貿易救濟局負責人昨已在布魯塞爾向歐委會貿易救濟主管部門負責人當面提出嚴正交涉。

 

7. 仲量聯行最新報告顯示，一季度上海寫字樓市場新增供應9.8萬平方米，淨吸納量錄5.85萬平方米，全市整體空置率環比上升0.1個百分點至23%；同期上海寫字樓平均租金下降2.4%至每平方米每天6.8元。戴德梁行最新報告顯示，一季度上海甲級寫字樓市場共有10.87萬平方米新增供應，淨吸納量8.58萬平方米，較去年四季度下滑9.86%，較去年同期下滑37.49%，同期甲級寫字樓整體空置率攀升至22%，環比上揚0.2%；租金繼續微跌，平均租金為每平方米每天7.80元。

 

8. 美國參議院商務委員會主席坎特韋爾（Maria Cantwell）周三（10日）表示，參議院在審理涉及強制中資字節跳動剝離短片分享平台TikTok的議案時，可能把出售時限由半年改為一年。美國眾議院3月13日通過相關議案，要求字節跳動在165天內剝離TikTok美國資產，否則會被封禁，議案已經交至參議院，但參議院至今仍未開始處理相關程序。坎特韋爾表示，她支持把剝離截止期限改為一年，相信此舉有助議案最終可以成事，惟仍須與其他參議員商討後方能落實。

 

撰文：經濟通中國組

 

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