神州經脈 | 3月美元計出口意外大跌，新國九條加強資本市場監管

等待中國海關總署公布3月進出口貿易數據，滬深股市觀望情緒濃厚，今日（12日）上午表現悶局，下午市況則顯著轉差，保險、地產、券商板塊集體領跌，通信設備股苦苦支撐，滬綜指全日收市跌0.49%，報3019.47點，深成指跌0.78%，創業板指則更挫1.08%。

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兩市全日成交8102億元（人民幣．下同），與上日水平相若，外資顯著外撤，全日流出近74億元，為今年1月17日淨流出130.57億元後的近三個月最多。

回顧全周，A股市場遭多個壞消息籠罩，包括美國財長耶倫就中國產能過剩問題與中國當局存在分歧、歐盟擴大對中國產業補貼調查、市場下調對美減息預期，以及內地CPI通脹環比重返下跌等，加上市場預計3月外貿數字不樂觀資金提早離場，以及成交額顯著收縮，A股陰跌不絕，滬綜指全周累跌1.62%，創2月初以來最大單周跌幅，期內多次險守三千關，深成指全周挫3.32%，創業板指更瀉4.21%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後回吐全部漲幅，下午中國3月進出口數據公布後更跌至日內低位，收報7.2375，較上個交易日4時30分收盤價跌6點子，兩連跌，續創去年11月17日以來近五個月新低，全日在7.2349-7.2378之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0967，較上個交易日升1點子，止三連跌，與市場預測偏離收窄至近1400點，上個交易日報7.0968。

今日新聞精選

1. 中國海關總署今日下午3時公布，按美元計，內地3月進口同比跌1.9%，遠遜市場預期的轉跌為升1.4%，前值為同比下降8.2%；3月出口同比更跌7.5%，亦大遜市場預期的下降2.3%，前值為同比增長5.6%，終止連續四個月上升之餘，更創下2023年8月後最大跌幅；3月貿易順差585.5億美元，低於市場預估的702億美元。以美元計價，今年一季度，出口同比增長1.5%，進口同比增長1.5%，貿易順差1836.6億美元。以人民幣計價，一季度，進出口總值10.17萬億元，同比增長5%，進出口規模歷史同期首次突破10萬億元，增速創六個月以來新高；其中出口5.74萬億元，增長4.9%；進口4.43萬億元，增長5%；分別較去年四季度加快4.1個、2.3個百分點。

2. 國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，《意見》共有9個部分，官媒形容這是繼2004年、2014年兩個「國九條」資本市場指導性文件之後，「第三個『國九條』」。其中，《意見》要求，要提高主板、創業板上市標準，完善科創板科創屬性評價標準，擴大現場檢查覆蓋面，加大發行承銷監管力度，嚴查欺詐發行等違法違規問題；加大退市監管力度，進一步嚴格強制退市標準，暢通多元退市渠道，精準打擊各類違規「保殼」行為，健全退市過程中的投資者賠償救濟機制；加強對高頻量化等交易監管，嚴肅查處操縱市場惡意做空等違法違規行為，加強戰略性力量儲備和穩定機制建設，增強資本市場內在穩定性。

3. 中國證監會主席吳清表示，新「國九條」與中證監會同相關方面組織實施的落實安排，共同形成「1+N」政策體系。上月中證監已發布嚴把發行上市准入關、加強上市公司持續監管等4個配套政策文件，今天還將發布加強退市監管的配套政策文件，並對6項具體制度規則公開徵求意見，交易所也有一批自律規則同步徵求意見。當前中證監正結合開展資本市場改革綜合評估，廣泛聽取各方意見建議，研究完善相關制度規則，推動股票發行註冊制等重要制度改革持續深化。對於各方面都很關注的政商「旋轉門」、逃逸式辭職等突出問題，將深化專項治理，一抓到底，決不姑息。

4. 標普全球評級發表報告指出，隨著中國監管機構終止審核的城投債發行申請量創下紀錄，中低層級城投通過債券市場融資的難度愈來愈高，這將增加城投還款壓力，可能導致今年的城投債淨發行量首次呈現負數。去年10月以來，監管機構已終止審核一大批城投債發行申請，過去6個月當中有5個月的終止金額都超過了總發行額的10%，其中2個月的終止率接近甚至超過20%。被終止的發債申請幾乎全部來自中低層級城投。標普全球評級信用分析師李春燕表示，境內發債渠道現在更傾向於留給信用質量更高的城投，同時，有關部門也有意簡化高質量城投的境外債券發行審批。

5. 現貨黃金今午漲至2400美元／盎司，續創歷史新高。據央視報道，受金價飆漲影響，下游黃金銷售商家拿貨逐漸謹慎，深圳水貝附近一個黃金加工產業園多家企業訂單明顯下滑，目前已有多家企業停工放假，個別尚未停工的企業也有三分一員工輪休。足金飾品方面，內地周大福、明牌珠寶價格均為736元／克，老鳳祥價格為737元／克，相較昨日，周大福、明牌珠寶價格上漲15元／克，老鳳祥價格上漲11元／克。

6. 國家發改委副主任趙辰昕在吹風會上表示，由商務部牽頭的消費品以舊換新文件已印好，可能未來幾天就會正式出台。就促進新能源車消費，財政部表示，中央財政將重點支持推動汽車以舊換新，對報廢高排放乘用車或符合條件的新能源乘用車，並購買符合節能要求或新能源汽車的消費者給予定額補貼。就促進家電消費，財政部表示，中央財政將通過服務業發展資金支持開展現代商貿流通體系試點城市建設，支持完善家電等綠色回收體系，暢通家電更新消費循環，助力地方統籌推進家電等以舊換新。

7. 雪松國際信託股份有限公司長青供應鏈系列產品、長盈83號產品爆雷事件有新進展。據內地《國際金融報》獲悉，江西經偵雪松信託專案組辦案民警向投資人明確表示，經公安機關查明，雪松信託長青供應鏈系列產品、長盈83號產品資金流向雪松控股集團有限公司。長青供應鏈系列產品、長盈83號產品涉嫌自融，相關責任主體被定性觸犯背信運用受託財產罪，最終有待審判機關判定。主打「供應鏈金融」的長青系列曾是雪松信託的主要產品，連續發行42隻信託計劃，累計發行規模119.18億元，所募集的資金全部用於受讓文金世欣商業保理（天津）有限公司持有的一攬子應收帳款債權。

8. 根據天眼查的信息顯示，北京萬達廣場實業有限公司近日發生工商變更，原全資股東大連萬達商業管理集團股份有限公司退出，新增股東坤華（天津）股權投資合夥企業（有限合夥）、坤元辰興（廈門）投資管理諮詢有限公司，同時多名主要人員也發生變更。股權全景穿透圖顯示，北京萬達廣場實業新增控股股東坤華（天津）股權投資合夥企業（有限合夥）由新華人壽保險股份有限公司、中金資本運營有限公司分別持股99.99%、0.01%。

撰文：經濟通中國組

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