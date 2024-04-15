神州經脈 | MLF連續兩月縮量，高盛稱民企保交樓資金缺4萬億

國務院印發資本市場第三個「國九條」，全方位重塑資本市場生態環境，包括嚴厲打擊違規減持、提高企業上市標準，增加首發企業檢查比例、要求惡性和長期系統性財務造假企業退市等，中證監主席吳清明言要增強資本市場內在穩定性。中證監還制定新規加強高頻交易監管，而滬深交易所即將不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額，以穩定市場情緒。

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政府吹奏號角，號召維穩力量「大集結」，中字頭爆發，尤其是金融及基建股帶頭漲，令今日（15日）滬深股市盤中顯著抬升，滬綜指最多曾漲1.57%，後稍見回落，全日收報3057.38點，升1.26%，深成指漲1.53%，創業板指更飆1.85%。

但今日行情僅屬指數富貴，事實上逾5100隻個股中有接近3900隻下跌，且集中在市值排名1000名開外的上市公司，反映小盤股表現的中證2000指數今日下跌超過4%，全體個股而言中位數表現為下跌3.6%。

兩市全日成交9971億元（人民幣．下同），按日大增23%，差一步返回萬億元關口，陸股通大幅流入超過81億元，為一個月來最多。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後逐漸回吐漲幅，盤中幾乎觸及交易區間下限，最終收報7.2385，較上個交易日4時30分收盤價跌10點子，三連跌，續創去年11月17日以來近五個月新低，全日在7.2355至7.2390之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0979，較上個交易日跌12點子，創3月25日以來三周新低，與市場預測偏離近1500點，上個交易日報7.0967。

今日新聞精選

1. 滬深港交易所12日宣布同步調整滬深港通交易信息披露機制。調整後的最大的看點是，滬股通、深股通不再披露實時買入、賣出交易金額；滬深股通與港股通均實施當日額度餘額大於等於30%時，顯示額度充足，不再顯示額度餘額。為給市場預留充足的技術調試和準備時間，本次調整將分兩個階段進行：第一階段，港交所調整對滬深股通盤中交易信息的實時披露，預計一個月後實施；第二階段，滬深港交易所同步完成其他交易信息的披露調整，預計第一階段完成三個月後實施。

2. 人民銀行今日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展1000億元一年期MLF（中期借貸便利）操作和20億元七天期逆回購操作，利率分別持平於2.5%和1.8%。本月MLF操作規模較到期量低700億元，為連續第二個月縮量續做。分析認為，進入4月以來，寬資金推動同業存單利率大幅下滑，MLF需求進一步萎縮；而美聯儲局降息預期時點後移，匯率牽絆下人行亦繼續選擇以靜制動。上海一銀行交易員則提到，近期對於警惕和防範長債風險的聲調很高，在這種大環境下，政策也會保持定力，避免釋放進一步寬鬆信號。

3. 人民銀行最新數據顯示，3月新增貸款3.09萬億元稍低於預期；社融增量4.87萬億元略高於預期，但社融存量390.32萬億元增8.7%，增速創2017年有記錄以來的最低；3月末M2同比增長8.3%低於預期，創2021年9月以來新低；狹義貨幣（M1）餘額68.58萬億元同比增1.1%，增速較上月略低，創2022年1月以來新低。中金公司研報指出，3月新增信貸社融基本符合市場預期。信貸放緩影響M2增長，財政投放與出口可能是支持M1的重要原因。向前看，在財政發力轉化為經濟增長之前，社會融資需求可能以難以明顯改觀。另外，人民銀行公布，3月末中央銀行口徑外匯佔款餘額為22.268萬億元。據此計算，當月人行口徑外匯佔款增加501.08億元，連續7個月增加。

4. 國務院印發資本市場第三個「國九條」《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》。據《上海證券報》報道，中國聯通、寶鋼股份、紫金礦業等多家公司表示，將積極學習貫徹落實新「國九條」的相關政策精神，充分發揮企業核心技術優勢，深耕主業，規範治理，全方位提升企業競爭力，回報股東，回饋社會。另外，據中信證券研究部指出，按照最新財務和交易性退市指標測算，預計已上市公司中可能至少有97家滿足退市標準，合計規模2773.7億元，佔比A股主板市場規模0.39%。

5. 高盛最新發布研究報告稱，中國民營開發商在交樓方面面臨4萬億元的資金缺口，這加劇了行業困境。報告指，截至今年3月底，銀行提供的信貸支持總額為4690億元，似乎遠低於保交樓所需的金額。隨著中國房地產危機持續，去年以來的房地產寬鬆措施對新房市場的影響正在減弱。

6. 阿里巴巴旗下物流公司菜鳥發布消息稱，近日菜鳥與人保資本共同設立了倉儲物流股權投資基金，聚焦於投資長三角、京津冀等經濟圈多處高標準倉儲物流基礎設施。基金投資總資產規模約30億元，菜鳥與中國人保首次合作對該基金進行基石投資，中國太平與申通快遞也共同參與投資。

7. 美國財政部長耶倫在CNN一個節目中表示，美國不排除採取任何應對措施，包括可能徵收額外關稅，以阻止大量廉價商品湧入美國市場。耶倫指，美方擔心，中國在一些產能嚴重過剩領域的出口可能會在美國市場激增，「我在與他們的討論中非常明確地表示，這不僅是我們的疑慮，也是其他國家、歐洲、日本，甚至新興市場、印度、墨西哥、巴西的疑慮」。

8. 第135屆中國進出口商品交易會（廣交會）今日在廣州開幕，分三期舉辦至5月5日。展位總數約7.4萬個(出口展7.2萬個、進口展1557個)，參展企業2.9萬家（出口展2.86萬家、進口展680家）。第一、二、三期分別以「先進製造」、「品質家居」、「美好生活」為主題，將會突出「新三樣」（電動汽車、電池和太陽能）等相關展區，智慧生活專區亦大幅擴大。

撰文：經濟通中國組

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