神州經脈 | 首季GDP超預期，工業消費卻走弱，股匯均跌

環球股市疲軟，滬綜指今早（16日）先行低開0.45%，深成指低開0.61%。早上10時國家統計局公布的數據顯示，今年首季GDP增5.3%，高於預期甚至高於中國政府今年的增長5%目標，惟同日公布的多項3月經濟數據反映工業生產和消費雙疲弱局面。受累3月經濟數據表現不振，加上小盤股崩盤持續，A股盤中跌幅加大，直至全日收市創下超過一個半月以來最大跌市，滬指收跌1.65%，報3007.07點，盤中低見3005.34，終於守住三千關，深成指更跌2.29%，創業板指同挫1.97%。兩市全日成交9472億元人民幣，按日跌5%，陸股通淨流出約28億元人民幣。

（AP圖片）

隔夜美國公布的零售數據依舊強勁，美元回到逾五個月新高，人民幣貶壓更進一步。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日早盤一度跌穿7.24，不過中國一季度經濟增速明顯好於預期，加上中國國有大行提供美元流動性助緩跌勢，跌幅迅速收復，惟逢低購匯需求仍多，隨後匯價逐漸回吐多數漲幅，最終收報7.2396，較上個交易日4時30分收盤價跌11點子，四連跌，續創去年11月17日以來五個月新低，全日在7.2288至7.2422之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1028，較上個交易日跌49點子，兩連跌，創3月1日以來逾一個半月新低，與市場預測偏離仍有近1450點，上個交易日報7.0979。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平今日上午在北京釣魚台國賓館會見德國總理朔爾茨。習近平指出，中德產業鏈供應鏈深度互嵌，兩國市場高度依存。中德互利合作不是「風險」，而是雙方關係穩定的保障、開創未來的機遇。無論是機械製造、汽車等傳統領域，還是綠色轉型、數字化、人工智能等新興領域，兩國都有合作共贏的巨大潛力亟待挖掘。習近平並指，中國出口電動汽車、鋰電池、光伏產品等，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應對氣候變化和綠色低碳轉型作出巨大貢獻。中德雙方要警惕保護主義抬頭，堅持以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題，多探討合作。

2. 國家主席習近平今日上午在北京釣魚台國賓館會見德國總理朔爾茨。習近平指出，中德產業鏈供應鏈深度互嵌，兩國市場高度依存。中德互利合作不是「風險」，而是雙方關係穩定的保障、開創未來的機遇。無論是機械製造、汽車等傳統領域，還是綠色轉型、數字化、人工智能等新興領域，兩國都有合作共贏的巨大潛力亟待挖掘。習近平並指，中國出口電動汽車、鋰電池、光伏產品等，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應對氣候變化和綠色低碳轉型作出巨大貢獻。中德雙方要警惕保護主義抬頭，堅持以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題，多探討合作。

3. 今日A股市場合共4840隻個股下跌，包括約750隻個股跌停，所有個股中位數表現為暴跌6.72%。其中細價股連續第二日崩盤，反映小盤股表現的中證2000指數全日急跌7.16%，兩日累計跌幅近11%，至於萬得微盤股指數今日更大跌10.55%，兩日累計暴跌19.43%。賽後復盤，有意見指出，A場上市公司質素參差不齊，中小市值股份的公司管理更是一言難盡，而國務院出台新「國九條」和中證監提出收緊退市規則，恐將導致大量公司面臨退市風險。有內媒急發文，強調接近市值退市指標的公司只有個位數，且前期已向市場充分提示；退市新規的安排也重點考慮了平穩過渡，例如財務類退市指標從2024年年報披露才開始適用，所以短期內不會對市場造成實質衝擊。

4. 惠譽此前維持中國主權信用評級不變，但將評級展望由「穩定」調整為「負面」，至於違約評等仍然保持「A+」級別。一周後惠譽發表報告，跟進將內地六大國有銀行的評級展望從「穩定」調整至「負面」，稱有關修訂反映在中國經濟形勢不明朗的情況下，公共財政前景面臨的風險不斷增加。被下調展望的六大國有銀行分別為工商銀行、中國銀行、建設銀行 、農業銀行、交通銀行以及郵儲銀行。六家銀行的長期外幣發行人違約評級（IDR）、政府支持評級（GSR）和短期發行人違約評級亦已獲得確認。

5. 國家統計局今日公布3月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統計局公布的數據測算，3月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌2.2%，為2015年8月以來最大降幅；3月環比下跌0.3%，連續三個月相同。另外，中指研究院最新報告顯示，一季度新建商品房銷售面積為2.3億平方米，同比下降19.4%，降幅較1-2月收窄1.1個百分點；3月商品房銷售面積為1.1億平方米，同比下降18.3%。一季度新建商品房銷售額為2.1萬億元，同比下降27.6%，降幅較1-2月收窄1.7個百分點；3月商品房銷售額為1.1萬億元，同比下降25.9%。一季度全國房地產開發投資額為2.2萬億元，同比下降9.5%；3月全國房地產開發投資額為1萬億元，同比下降10.1%。

6. 據《財聯社》報道，萬達商管在引入600億元投資後，旗下大連新達盟商業管理有限公司董事會將進行重組。知情人士透露，由於交易目標在第二季度交割，預計新達盟董事會也將在交割同步完成重組。具體董事會人員佔比方面，由於聯合投資方合共持股60%，估計該比例也將反映在董事會中。分析指，萬達引入新戰投，有望幫助其度過流動性難關，投資者將會進入新達盟董事會參與公司治理。上月30日，大連萬達商管集團與太盟投資集團、中信資本等5家機構正式簽署投資協議，5家投資方聯合向大連新達盟投資約600億元；新達盟的子公司為珠海萬達商管。

7. 海關總署廣東分署數據顯示，今年一季度，廣東外貿進出口2.04萬億元，同比增長12%，進出口規模為歷史同期首次突破2萬億元，創歷史同期新高，增速高出去年四季度10.2個百分點，創11個季度以來最好表現。其中，出口1.31萬億元，增長9%；進口7311.4億元，增長17.6%。

8. 民航局數據顯示，2024年一季度，全行業共完成旅客運輸量接近1.8億人次，為歷年一季度客運量最高值，同比增長37.7%，較2019年同期增長10.2%。全行業一季度共完成貨郵運輸量200.7萬噸，為歷年一季度貨運量最高值，同比增長34.4%，較2019年同期增長19.6%。3月，全行業共完成旅客運輸量5473萬人次，同比增長25.7%，較2019年同期增長7.3%。完成貨郵運輸量70.8萬噸，同比增長28.2%，較2019年同期增長12.3%。

撰文：經濟通中國組

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