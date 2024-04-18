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神州經脈 | 中國續減美債，人行加強監測資金空轉，三千一得復失

18/04/2024

　　滬深股市今日（18日）衝高回落，早盤保險板塊集體升超2%，多隻銀行股盤中創新高，帶動A股擴大升勢，滬綜指高見3102.55點，是自去年10月以來首站上三千一關。然而去到午後，隨著外資逐步擴大流出規模，滬指升幅逐漸收窄，收市升幅已剩餘0.09%，報3074.22點，連續兩日上升，但三千一得復失。深市午後倒跌，深成指跌0.05%，創業板指更吐0.55%。兩市成交額9496億元（人民幣．下同），按日增加3.4%，陸股通淨流出52.85億元。

 

神州經脈 | 中國續減美債，人行加強監測資金空轉，三千一得復失

（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤維持在在50點左右窄幅波動，午後跌幅擴大，一度跌穿7.24關口，低見7.2408，尾段跌幅收窄，收報7.2390，較上個交易日4時30分收盤價跌41點子，全日在7.2325至7.2408之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1020，較上個交易日升5點子，兩連升，與市場預測偏離收窄至1261點，上個交易日報7.1025。

 

今日新聞精選

 

1. 今年首季信貸增長數據疲軟引發關注，人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新解畫，稱去年第一季金融機構貸款投放較快，出現「衝時點」現象，而人行加強引導信貸均衡投放，因此今年一季度貸款投放比例向歷史平均水平回歸，為未來三個季度的信貸增長留足空間。對於今年以來人民幣對美元匯率波動情況，朱鶴新強調人行對保持人民幣匯率基本穩定的目標和決心不會變，人行將堅持以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度；堅決對順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在均衡水平上基本穩定。

 

2. 對於3月末社融存量增速創2017年有記錄以來最低，人民銀行調查統計司負責人張文紅回應稱，今年人行更加注重引導金融機構信貸均衡增長，一季度新增社會融資規模雖然同比有所回落，但仍處於歷史上比較高的水平，在穩固對實體經濟支持的同時，避免過度衝高導致後勁不足，有助於增強信貸增長的可持續性。至於3月末廣義貨幣（M2）餘額突破300萬億元，達304.8萬億元，人行貨幣政策司司長鄒瀾回應稱，當前存量貨幣確實已經不低；一些銀行在內部考核上還有「規模情節」，超過了實體經濟的有效融資需求；部分企業借助自己的優勢地位，用低成本貸款融資買理財或轉貸給別的企業，就容易形成空轉和資金沉澱，降低資金使用效率。相關部門將加強對資金空轉的監測，完善管理考核機制。

 

3. 美國財政部公布的最新數據顯示，中國在今年2月所持美國國債金額進一步減少227億美元，規模降至7750億美元，連續兩個月減持，至去年10月以來最低水平，然而被視為中國託管帳戶所在地的比利時持倉增加了269億美元。截至今年2月，中國持有的美債規模在美國以外國家或地區繼續居於第二，僅次於日本。日本2月所持美國國債增加164億美元，至1.17萬億美元，至於第三大持有國英國持倉增加96億美元至7008億美元。

 

4. SWIFT最新報告顯示，2024年3月人民幣國際支付份額4.69%，再創新高，連續五個月維持在4%水平上方；人民幣國際支付排名也連續五個月維持在全球第四。人民幣3月的國際支付份額距離排名第三的英鎊的6.57%已收窄至不足2個百分點。

 

5. 國家外匯管理局公布，按美元計值，3月銀行結匯1840億美元，售匯2007億美元；1-3月，銀行累計結匯5422億美元，累計售匯5670億美元，結售匯逆差248億美元。國家外匯局副局長王春英表示，一季度境內市場主體結匯需求略有減弱，購匯意願並沒有持續上升。近年境內主體逐步適應人民幣匯率雙向波動，匯率預期更加平穩，主要根據實際需求開展結售匯，外匯交易的理性程度明顯提升。

 

6. 美國貿易代表辦公室宣布，發起針對中國海事、物流和造船業的「301調查」，審視中方相關行為和政策是否不合理或具歧視性，及有否對美國商業構成負擔或限制。中國商務部表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，回到以規則為基礎的多邊貿易體制中。中方將密切關注調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

 

7. 華為P70手機今起開售。P70手機系列有4款規格，售價介乎5499元至10999元。Pura 70系列搭載全新HarmonyOS 4.2，北斗衛星消息升級支持發送圖片消息；全系列支持AI隔空操控、智感支付，更接入盤古大模型，帶來AI消除、AI雲增強等更多智慧應用；機背相機島為三角造型，鏡頭共有一大兩小。其中Ultra的鏡頭為業界獨創超聚光伸縮鏡頭，據報外部伸縮件供應商是瑞聲科技。

 

8. 工信部副部長單忠德表示，低空經濟是典型的新興產業，是新質生產力的典型代表，是新興產業未來發展的重要方向，將來一定會形成萬億級產業規模。他強調要加快打造低空經濟增長新引擎，而工信部將重點加強四個方面的工作，包括加快裝備創新、加強應用牽引、增強技術貫通、強化標準支撐。

 

撰文：經濟通中國組

 

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