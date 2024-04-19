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小米 | 雷軍：小米SU7銷量比預期高出3到5倍

19/04/2024

．小米集團(01810)董事長雷軍透露，小米的銷量比預期高出3到5倍，又指近期的「全民公測」令他特別緊張

．現在心情稍微放了放，因為覺得小米SU7扛住了這些測試

 

小米 | 雷軍：小米SU7銷量比預期高出3到5倍

 

　　小米集團(01810)董事長雷軍18日在北京小米汽車交付中心開啟直播，他透露，小米的銷量比預期高出3到5倍，又指近期的「全民公測」令他特別緊張，現在心情稍微放了放，因為覺得小米SU7扛住了這些測試。

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　　雷軍表示，「這20天，小米SU7實在是太火了，火到我自己每天都提心吊膽的，因為太火之後開始全民公測，360度無死角，幾乎每一個小細節都被放大來看，而且很多也不是特別了解車，所以各種各樣的解讀，各種各樣的分析，這個弄得我真的是特別緊張。這20天過去了，我緊張的心情稍微放了放，小米汽車在這麼高強度的『慘絕人寰』的全民公測下，我覺得小米SU7扛住了。」雷軍認為，扛住這些測試，是因為小米SU7的「錚錚鐵骨」真的很強。



*穿著「模仿喬布斯和馬斯克」是撞衫*


　　在直播中，雷軍講了不少段子，說做手機有人說他穿著「模仿喬布斯」，做汽車有人說他穿著「模仿馬斯克」，雷軍表示，這是個「不白之冤」。雷軍表示，就是撞衫了，藍色西服都很像，而此前手機發布會穿的就是工程師的衣服，牛仔褲和襯衫。「模仿的話我可以模仿得更像。」


　　此外，雷軍還在線回應了目前網絡上流傳的「雷總爽文」：高考狀元、人生低谷的時候卡上只有冰冷的40億……雷軍笑說：「希望在線的朋友們幫我辟謠一下，第一我不是高考狀元，我沒有考過700分，我在人生低谷時卡裏面也沒有冰冷的40億，我也跟大家一樣，在農村出生，靠勤奮、靠努力，也靠這個時代的機會一步步走到今天。其實我覺得人生成功絕對不是什麼爽文，還是要靠夢想、靠奮斗，也靠貴人相助，如果沒有今天這麼多米粉朋友支持，我相信小米SU7也不會這麼成功。」

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

 

 

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