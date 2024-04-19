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神州經脈 | 首季FDI僅3017億，中東局勢升級股匯均跌

19/04/2024

　　滬深股市今日（19日）低開低走，午後跌幅略收窄，滬綜指收跌0.95%，報3048點；兩連跌，全周累跌0.2%，終止五周連升。深成指今日收跌1.2%，創業板指跌1.5%。兩市全日成交10973億元（人民幣．下同），按日增2.7%，連續第五日破萬億關。陸股通今日淨流出31.4億元，連續兩個交易日流出，全周計共流出近77.8億元。

 

神州經脈 | 在岸人幣失7.2，滬指全周轉跌，恒大假帳當局追責

（資料圖片）

 

　　回顧全周，周一至周二（15至16日），市場擔心中證監收緊退市規則，導致大量股份面臨退市風險，小盤微盤股釀股災，反映小盤股表現的中證2000指數兩日累計跌幅近11%，萬得微盤股指數兩日累計暴跌超過19%。中證監迅即回應，派定心丸稱已設過渡期，面臨退市風險個股不多，市場情緒修復，周三（17日）A股反彈個股集體飄紅，昨日（18日）一度摸頂三千一，惟沽壓湧現，自此回落。全周滬綜指坐過山車，累計仍漲1.52%。

 

　　值得留意的是，儘管大盤行情修復，但震盪給小盤股帶來的傷害則未能彌補，中證2000指數全周仍跌5.5%，連續兩周下跌。

 

　　隔夜美聯儲局官員表態偏鷹，疊加中東局勢驟然升級，避險需求推高美元，人民幣隨非美貨幣走弱。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2401，較上個交易日4時30分收盤價跌11點子，兩連跌，創去年11月17日以來五個月新低，全日在7.2385至7.2431之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1046，較上個交易日跌26點子，止兩連升，創3月1日以來一個半月新低，與市場預測偏離重新擴大至逾1400點，上個交易日報7.1020。

 

今日新聞精選

 

1. 二十國集團（G20）17-18日在國際貨幣基金組織春季會議期間，於美國華盛頓特區召開今年第二次G20財長和央行行長會，主要討論了發展可持續金融、完善國際金融架構等領域的工作進展。中國人民銀行行長潘功勝出席會議並發言，強調更加開放、包容的多邊貿易體系有利於穩定全球跨境資本流動，又介紹了中國人民銀行持續推進綠色金融的最新進展等。

 

2. 商務部副部長郭婷婷在國新辦發布會上表示，一季度實際使用外資（FDI）達3016.7億元，仍然處於歷史較高水平。數據顯示，今年1-2月FDI為2150.9億元，同比下降19.9%；而去年一季度FDI為4084.5億元，同比增4.9%。另外，郭婷婷表示，一季度中國GDP同比增長5.3%，其中最終消費支出的貢獻率為73.7%，拉動GDP增長3.9個百分點；一季度貨物貿易規模10.2萬億元，單季首次突破10萬億元，增速為5%，是六個季度新高；淨出口對經濟增長的貢獻率升至14.5%。

 

3. 部分基金近期發布的2024年一季報證實，在今年一季度的A股調整行情中，中央匯金大手筆買入托市。目前披露季報的三隻寬基ETF，匯金就耗資約1450億元。其中，嘉實滬深300ETF季報顯示，一季度中央匯金增持該基金156億份，截至一季度末，匯金共持有182.86億份該基金。華夏滬深300ETF季報披露，中央匯金一季度申購的170億份額，耗資約560億元。截至一季度末，中央匯金持有華夏上證50ETF總份額為282.21億份，持倉市值為691億元，其中一季度申購份額為158.67億份，結合市場走勢看，中央匯金買入金額約為360億元。

 

4. 國家金監總局黨委理論學習中心組在《人民日報》撰文稱，堅持把防控風險作為金融工作的永恒主題，堅決做到監管「長牙帶刺」、有稜有角，以嚴的主基調破解金融監管「寬鬆軟」，強調必須嚴格執法、敢於亮劍，加大稽查檢查和行政處罰力度，強化監審聯動、行刑銜接、紀法貫通，以零容忍的態度重拳整治金融市場亂象，大幅提高違法違規成本，切實增強監管震懾力和有效性。

 

5. 上海統計局公布，一季度上海市實現地區生產總值1.1萬億元，同比增長5%，低於全國首季GDP同比增長5.3%水平。其中，第一產業增加值19.54億元，同比增長10.9%；第二產業增加值2387.24億元，增長2.2%；第三產業增加值8691.68億元，增長5.8%。消費方面，一季度上海社會消費品零售總額4614.35億元，同比增長0.1%。一季度，上海居民人均可支配收入2.65萬元，同比增長4.9%。城鎮調查失業率平均值為4.2%。

 

6. 平安信託今日發公告稱，平安信託訴正榮各回購方股權回購案件現已取得一審勝訴判決，後續公司將堅決推動法院判決生效後的司法執行。涉事產品為平安信托福寧615號集合資金信托計劃，屬房地產股權投資類產品，信託資金以股權投資方式投資於正榮地產的廈門市住宅項目，原於今年3月29日到期兌付，但正榮地產出現債務違約。公告稱，平安信託已實現對底層項目章證照及銀行帳戶的嚴格監管，並持續跟進底層項目的開發運營、銷售及利潤分配情況，保障項目施工建設，加強營銷推廣力度，加快項目銷售，提升資金回籠效率，加快實現現金回收。

 

7. 深圳海關統計數據顯示，一季度深圳市進出口1.02萬億元，為10年來同期首次突破萬億元大關，同比增長28.8%，佔同期廣東省進出口總值的50%。其中，進口3778.5億元，增長29.9%；出口6424.4億元，增長28.2%，出口居內地外貿城市首位。另外，人民銀行深圳市分行、國家外匯管理局深圳市分局在2024年第一季度新聞發布會上表示，一季度，深圳跨境人民幣收付金額達1.1萬億元，穩居全國第三，同比增長20.5%。

 

8. 美眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）最新提出的方案，將TikTok由字節跳動剝離法案納入一籃子需透過快速表決程序的立法案，當中包括為烏克蘭及以色列提供援助的提案，估計法案將於周六（20日）在參議院通過後，將迅速審議通過。參議院表示，有關版本與眾議院早前通過的版本不同，是要求字節跳動在一年內出售TikTok，而不是半年。

 

撰文：經濟通中國組

 

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