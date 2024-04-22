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神州經脈 | 4月LPR持穩，首季財收降支出增，布林肯周三訪華

22/04/2024

　　美股上周五（19日）急跌，而亞太股市周一（22日）修復市況已見反彈，惟A股逆勢下跌。人民銀行公布，4月貸款市場報價利率（LPR）報價維持不變，符合市場預期，A股早段受科技股急挫影響，盤中煤炭、有色、鋼鐵等周期板塊及銀行股跌幅擴大，帶動滬綜指下跌，並維持跌勢至全日收市，報3044.6點，下跌0.67%，深成指軟0.43%，創業板指跌0.32%。

 

神州經脈 | 4月LPR持穩，首季財收降支出增，布林肯周三訪華

（資料圖片）


　　兩市全日成交8221億元人民幣，按日減少4.4%，陸股通淨流入約14億元人民幣。


　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一收報7.2436，較上個交易日4時30分收盤價跌35點子，三連跌，續創去年11月17日以來五個多月新低，全日在7.2394至7.2439之間波動。周一人民幣兌一美元中間價報7.1043，較上個交易日升3點子，與市場預測偏離收窄至1310點左右，上個交易日報7.1046。


今日新聞精選


1. 中國4月貸款市場報價利率一如預期按兵不動，其中1年期連續八個月持平於3.45%，5年期以上連續兩月持穩於3.95%。東方金誠首席宏觀分析師王青綜合當前物價和經濟走勢，判斷三季度MLF利率有可能下調，這將帶動兩個期限品種的LPR報價跟進調整，進而帶動企業和居民貸款利率持續下行。與此同時，LPR報價下調帶動貸款利率下行，也將為今年地方債務風險化解提供更為有利的條件。

 

2. 國新辦就一季度財政收支情況舉行發布會，財政部副部長王東偉在會上表示，一季度，全國一般公共預算收入60877億元，同比下降2.3%，扣除特殊性因素影響後，可比增長2.2%左右，延續恢復性增長態勢。全國一般公共預算支出近7萬億元，同比增長2.9%，在嚴格落實過緊日子要求、嚴控一般性支出的同時，繼續加大對重點領域支出的保障力度。全國稅收收入49172億元，同比下降4.9%，扣除特殊因素影響後稅收保持平穩增長。印花稅收入888億元，同比下降16.2%，其中證券交易印花稅收入256億元，同比下降49.1%。


3. 近期投資者積極認購儲蓄國債，部分銀行「一債難求」，財政部國庫司司長李先忠在國新辦發布會回應稱，為進一步滿足投資者購債需求，下一步將採取四項措施，包括研究適當增加發行規模，研究進一步調降單人購買限額，穩步增加電子式儲蓄國債網上（手機）端銷售額度，以及進一步優化憑證式儲蓄國債的額度分配機制，並研究優化憑證式和電子式兩種儲蓄國債發行比例的中長期安排。4月以來，受部分銀行降低存款利率、暫停銷售大額存單等因素影響，當月發行的電子式儲蓄國債，發行首日即售出計劃發行額的99.7%，進度明顯快於近幾年的平均水平。


4. 中國外交部發言人汪文斌周一宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，美國國務卿布林肯將於4月24日至26日訪華。這是繼去年6月首次訪華之後，布林肯作為美國國務卿第二次來華訪問。據美國國務院在4月20日的宣布，布林肯此行將在上海和北京兩地與中方舉行會見，討論雙邊、地區和全球問題--包括中東危機、俄烏衝突、台海事務，以及南海議題等。


5. 特斯拉（Tesla）繼在美國降價後，中國區車系亦全面降價，從4月21日起所有車型的售價下調近2000美元（約1.4萬元），減幅與美國一致；而在此之前，特斯拉剛剛宣布Model Y售價上調5000元。據特斯拉官網，Model 3煥新版售價降至23.19萬元，降幅5.7%；Model Y起售價下調至24.99萬元；Model S降至68.49萬元；Model X降至72.49萬元。此外，理想汽車今日宣布L系列降價約1.8萬至2萬元，理想MEGA更劈價3萬元。據內媒統計，4月以來，已有超40家車企、共128個車系，進行降價或優惠調整。


6. 騰訊宣布，2024年5月21日《地下城與勇士：起源》（簡稱《DNF 手遊》）將正式上線。《DNF 手遊》是由Neople研發，騰訊代理發行的《地下城與勇士》IP正版手遊。另外，騰訊旗下騰訊遊戲公布2024年勞動節假期前後未成年人遊戲限玩通知。結合國家相關規定與實際放假調休安排，未成年玩家僅能在4月26-27日、5月1-5日、5月10日、5月12日的每天晚上8-9時之間登錄遊戲，9天總計9小時。


7. 比亞迪正式進軍皮卡（客貨兩用車）市場，周一宣布即將推出的首款新能源皮卡正式命名為BYD SHARK，搭載DMO超級混動越野平台，面向全球市場。據報BYD SHARK採用比亞迪自主研發的刀片電池，續航里程可達600公里以上，遠超同類產品。同時，BYD SHARK提供豐富的智能化配置，如全速自適應巡航、智能語音控制等；售價預計介乎20萬至30萬元，與同級別柴油版皮卡相比，明顯具性價比優勢。


8. 因涉嫌違規減持隆基綠能被中證監立案調查近半年後，高瓴資本旗下的私募基金HHLR於上周五增持隆基綠能至5%，並計劃在未來1個月內購回全部違規減持股份，若此部分股份購回涉及收益所得將歸上市公司所有。

 

撰文：經濟通中國組

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

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