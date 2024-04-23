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電動車 | 蔚來據報加入搶小米SU7準車主，同樣補貼五千元

23/04/2024

．內媒《科創板日報》報道，蔚來也針對已付定金的小米SU7準車主推出5000元人民幣補貼。

．報道還提到，小鵬、理想等門店銷售人員稱，多款車型已經調整售價，或推出限時補貼，不再針對小米SU7鎖單車主推出單獨優惠

 

電動車 | 蔚來據報加入搶小米SU7準車主，同樣補貼五千元

 

　　繼華為後，蔚來(09866)據報也加入「搶客戰」。內媒《科創板日報》報道，經走訪多家新能源汽車門店發現，蔚來也針對已付定金的小米(01810)SU7準車主推出5000元(人民幣．下同)補貼。

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　　報道引述蔚來汽車門店銷售人員表示，「只要您下單，我們同樣補貼5000元」，而且蔚來的「大定」也是5000元，即使已鎖單、工廠已經排產，也隨時可以退定金。報道還提到，小鵬(09868)、理想(02015)等門店銷售人員稱，多款車型已經調整售價，或推出限時補貼，不再針對小米SU7鎖單車主推出單獨優惠。


　　由於小米SU7交付時間長達六個月，一些準車主等不及，正考慮購買其他品牌新能源車。昨日有內媒發現，華為智界S7針對小米SU7準車主推出5000元減免優惠，正正扣除了小米SU7鎖單後不可退款的5000元定金。小米董事長兼CEO雷軍同日疑似回應事件稱，如果準車主實在著急購車，「國內新能源汽車都不錯，比如智界S7、蔚來ET5、小鵬P7系列等」，隨後智界、小鵬汽車官方微博發文對雷軍的「推薦」致以感謝。


　　雷軍今天在小米投資者日透露，截至4月20日，小米SU7鎖單量超過7萬輛，目前正全力擴充產能，全年交付目標超過10萬輛；原計劃標準版、Max版4月底開始交付，已提前到4月18日。

 

撰文:經濟通中國組

 

 

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