中美 | 外媒：美擬制裁部分中資銀行嚇阻中國支援俄軍事生產

．據《華爾街日報》引述消息人士指，美國正在起草制裁措施，勢要切斷一些中資銀行與全球金融體系的連接

．作為制裁行動升級的備選方案，為布林肯的訪華行程提供外交籌碼

美國國務卿布林肯將於明日至周五（24至26日）訪華，據《華爾街日報》引述消息人士指，美國正在起草制裁措施，勢要切斷一些中資銀行與全球金融體系的連接，作為制裁行動升級的備選方案，為布林肯的訪華行程提供外交籌碼。

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美國官員們希望內地顧及中資銀行可能失去美元獲取渠道、中國與歐洲的貿易關係可能遭到破壞，而停止對俄羅斯軍事生產的商業支持。



美國總統拜登此前簽署一項行政命令，授權美國財政部將中國、土耳其、阿聯酋等可能幫助俄羅斯的銀行列入黑名單。有外媒指出，中國、土耳其及阿聯酋等地銀行近月以來對美國的二級制裁變得更加謹慎，開始要求客戶證明其不屬於美國受限制人士（SDN），此舉導致銀行向俄企轉撥石油收入的過程被拖慢，延遲時間可能長達數個月，有匯款甚至被拒絕。



中央電視台新媒體「玉淵譚天」引述中國外交部北美大洋洲司負責人指出，對於布林肯此次訪華，中方將重點就台灣、經貿科技、南海等問題闡明嚴正立場、提出明確要求；中方又警告美國不得攻擊抹黑中俄正常的國家關係，挑動陣營對抗，更不得對華抹黑詆毀、甩鍋推責，而且應立即停止對中國企業和個人濫施單邊制裁。

撰文:經濟通中國組

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