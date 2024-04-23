  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

中美 | 外媒：美擬制裁部分中資銀行嚇阻中國支援俄軍事生產

23/04/2024

．據《華爾街日報》引述消息人士指，美國正在起草制裁措施，勢要切斷一些中資銀行與全球金融體系的連接

．作為制裁行動升級的備選方案，為布林肯的訪華行程提供外交籌碼

 

中美 | 外媒：美擬制裁部分中資銀行嚇阻中國支援俄軍事生產

 

　　美國國務卿布林肯將於明日至周五（24至26日）訪華，據《華爾街日報》引述消息人士指，美國正在起草制裁措施，勢要切斷一些中資銀行與全球金融體系的連接，作為制裁行動升級的備選方案，為布林肯的訪華行程提供外交籌碼。

 

推薦閱讀：

調查：近七成香港小型企業預期業務增長，但憂網絡安全風險

澳洲會計師公會2023-24年亞太區小型企業調查顯示，有69%的香港小型企業預計在2024年實現業績增長.......

 

機管局：香港國際機場首季客運量升82%，單計3月升57%

機管局公布，香港國際機場今年3月客運量達436萬人次，按年增長56.7%；飛機起降量為29840架次.......

 


　　美國官員們希望內地顧及中資銀行可能失去美元獲取渠道、中國與歐洲的貿易關係可能遭到破壞，而停止對俄羅斯軍事生產的商業支持。


　　美國總統拜登此前簽署一項行政命令，授權美國財政部將中國、土耳其、阿聯酋等可能幫助俄羅斯的銀行列入黑名單。有外媒指出，中國、土耳其及阿聯酋等地銀行近月以來對美國的二級制裁變得更加謹慎，開始要求客戶證明其不屬於美國受限制人士（SDN），此舉導致銀行向俄企轉撥石油收入的過程被拖慢，延遲時間可能長達數個月，有匯款甚至被拒絕。


　　中央電視台新媒體「玉淵譚天」引述中國外交部北美大洋洲司負責人指出，對於布林肯此次訪華，中方將重點就台灣、經貿科技、南海等問題闡明嚴正立場、提出明確要求；中方又警告美國不得攻擊抹黑中俄正常的國家關係，挑動陣營對抗，更不得對華抹黑詆毀、甩鍋推責，而且應立即停止對中國企業和個人濫施單邊制裁。

 

撰文:經濟通中國組

 

 

2024-04-23｜恒指萬七關阻力仍大？｜小米SU7憧憬再發酵｜金礦股可趁低吸納？｜ #張智威 #直播｜hot talk 1點鐘

 

 

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 立即行動

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00794

錦勝集團（控股）

0.300

異動股

00377

中國華君

1.360

異動股

00688

中國海外發展

12.140

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00794 錦勝集團（控股）
  • 0.300
  • 00377 中國華君
  • 1.360
  • 00688 中國海外發展
  • 12.140
  • 01099 國藥控股
  • 21.900
  • 02942 TEAMWAY INT RTS
  • 0.023
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 5.840
  • 目標︰$6.30
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 16.620
  • 目標︰$17.40
  • 00686 北京能源國際
  • 0.131
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 8.150
  • 目標︰$8.92
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 397.400
  • 目標︰$440.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 339.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.400
  • 00005 滙豐控股
  • 64.650
  • 00388 香港交易所
  • 234.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 0.800
報章貼士
  • 06601 朝雲集團
  • 1.610
  • 目標︰--
  • 03918 金界控股
  • 4.160
  • 目標︰$4.50
  • 00220 統一企業中國
  • 5.940
  • 目標︰$6.45
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 28.250
即時重點新聞

24/04/2024 12:06  《午市前瞻》恒指有機會挑戰250天線，天齊鋰業續尋底機會高

24/04/2024 12:05  恒指半日升281點報17110，李寧飆6.3%宏橋漲5.6%

24/04/2024 12:02  港交所(388)首季純利跌13%至29.7億元，仍勝預期

24/04/2024 11:15  商湯(00020)中途停牌，停牌前報0.8元升逾31%

24/04/2024 10:28  【車企血戰】特斯拉中國推Model 3及Model Y零首付

24/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒４億元，買中行沽滙控

24/04/2024 08:29  【大行炒Ｄ乜】滙證削港交所兩成目標，高盛劈蔚來小鵬逾三成目標

19/04/2024 11:48  《嚟緊炒Ｄ乜》海螺水泥整固待變，中線獲利目標２４銀

24/04/2024 09:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８３４１，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

電動車 | 特斯拉計劃在美國德州和加州裁員超過6000人新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 港交所、蔚來、小鵬、恒生、小米……最新評級目標價新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股資金流入科技股，跟勢炒宜買強勢股，落後股難操作新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

衰人無公理，你就無公理？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

老爸，救我
人氣文章

娛樂情報

《愛回家》IT男譚坤倫宣布離巢！2011年參加TVB《功夫新星》入行13年曾歷長期「失業」
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

乍暖還寒的天氣，就是喝香檳的好日子！散發藝術氣息的Perrier-Jouët，讓口腔充滿橙香與玫瑰花香
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀極高性價比意日割烹料理！$898八道菜嘗味餐單：吃盡貴妃蚌配北海道馬糞海膽、吞拿魚腩鮭魚子黑松露多士、原隻紅蝦、日本A5和牛、櫻蝦甘鯛釜飯！留港消費吧！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

經濟低迷重挫古董文物市場？從兩件清乾隆官窯重器可見一斑！大部分清官窯都變蟹貨？現在是不是入市購收藏好時機？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腸道益生菌群與心血管病、糖尿病、情緒病有關連？如何知道腸道健康是否出問題？發現4大警號不容忽視
人氣文章
源頭減廢：我們一起努力為地球做點事吧！今期素食譜：豆渣素肉丸新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2024 12:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2024 12:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2024 12:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/04/2024 12:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章國際動態24/04/2024
電動車 | 特斯拉計劃在美國德州和加州裁員超過6000人
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金