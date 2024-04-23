神州經脈 | 中方就布林肯訪華定五大目標，華為問界新車發布

官方重提在人行公開市場操作增加國債買賣，然而對市場刺激有限，滬深股市周二（23日）接力再跌，儘管個股升多跌少，惟資源股跌勢兇猛，加上銀行板塊逾1%升幅被抹平，滬綜指全日收跌0.74%，三連跌，報3032.98點，深成指挫0.61%，創業板指則倒升0.15%收市。

華為今日發布問界新M5。(華為終端微博圖片)



成交顯著疲軟，兩市全日水平僅7754億元（人民幣．下同），按日減少5.7%，是自4月9日以來重新跌穿8000億元，更是2月1日以來新低，但留意到午後外資轉流入，陸股通淨流入超過21億元。



人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周二早上小幅高開後掉頭向下，半日波動較小，但午後美指快速調整並下破106關口，而人民幣逢低購匯需求不減，匯價持續承壓，不斷逼近交易區間下限，最終收報7.2466，較上個交易日4時30分收盤價跌30點子，四連跌，創去年11月16日以來五個多月新低，全日在7.2429-7.2472之間波動。



周二人民幣兌一美元中間價報7.1059，較上個交易日跌16點子，創3月1日以來近兩個月新低，與市場預測偏離擴大至近1380點，上個交易日報7.1043。



今日新聞精選



1. 據《央視新聞》報道，國家主席習近平4月22日至23日在重慶市考察調研。習近平先後來到重慶國際物流樞紐園區、九龍坡區謝家灣街道民主村社區、重慶市數字化城市運行和治理中心，了解當地加快建設西部陸海新通道、實施城市更新和保障改善民生、提高城市治理現代化水平等情況。



2. 美國國務卿布林肯將於24日至26日應邀訪華，是布林肯繼去年6月任內首次訪華之後，再次訪問中國。央視新媒體「玉淵譚天」引述中國外交部北美大洋洲司負責人指出，對於布林肯此次訪華，中方主要聚焦五大目標：第一，樹立正確認知；第二，加強對話；第三，有效管控分歧；第四，推進互利合作；第五，共同承擔大國責任。該負責人強調，「樹立正確認知」始終是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」，中美到底是夥伴還是對手，是一個根本性的問題，不能犯顛覆性錯誤。



3. 據《華爾街日報》引述消息人士指，美國正在起草制裁措施，勢要切斷一些中資銀行與全球金融體系的連接，如無法連接美元，以停止中國商業支援俄羅斯軍備生產。中國外交部發言人汪文斌周二就此回應，美方一邊出台大規模援助烏克蘭法案，一邊又對中俄正常的經貿往來進行無端指責，這種做法極其虛偽，也十分不負責任。中方對此堅決反對。



4. 瑞銀調高中國股市評級至「增持」，指年初至今中國的假日消費數據強勁，上市消費品公司的表現好於經濟中的總體消費，消費者信心的任何反彈都意味著家庭儲蓄可能流向消費和市場，令瑞銀對企業盈利的看法更加樂觀。在MSCI中國指數的成分股中，消費和互聯網行業比重居高，因此盈利未明顯受到房地產市場逆風的影響；而隨著消費出現初步回暖跡象，它們的業績料有更佳表現。瑞銀並將香港股市評級上調至「增持」，因今年以來表現已經落後，上市公司對股息的支持不斷增加，以及旅遊業的潛在復甦。



5. 財政部黨組理論學習中心組周二在《人民日報》撰文稱，建議要加強財政與貨幣政策、金融改革的協調配合，完善基礎貨幣投放和貨幣供應調控機制，支持在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣，充實貨幣政策工具箱。文章又表示要研究擴大政府債券櫃台銷售品種和規模。完善境外主權債券發行長效機制。深化利率市場化改革，暢通利率傳導機制，更好發揮國債收益率曲線定價基準作用，提升資金配置效率。



6. 一艘海船昨晚擦撞廣東佛山九江大橋防撞墩後，在擔桿洲尾水域搶灘失敗後沉沒，船上11名船員當中7人獲救、4人失聯，救援人員持續搜救中。據《央視新聞》引述現場消息報道，經初步調查，出事海船周一（22日）晚上在下航穿過九江大橋下行通航孔時，可能受西江洪水影響而操作失當，擦碰九江大橋防撞墩後導致貨艙進水，隨後該船自行在擔桿洲尾搶灘坐淺，但可能由於坐淺位置選擇不當而坐沉，事故具體原因仍在調查中。



7. 華為與賽力斯共同打造的問界新M5周二正式發布，定位為「高顏都市性能SUV」，3個版本售價介乎24.98萬元至27.98萬元。華為同日公布，華為鴻蒙智行與北汽新能源共同打造的首款行政級豪華旗艦轎車享界S9，將在今年4月25日-5月4日舉行的北京國際車展正式亮相，預計今年7-8月正式上市。享界S9定位為「智尊座駕」。



8. 貝恩公司周二在滬發布的《2024年中國私募股權市場報告》顯示，受全球經濟增速下行壓力增大、IPO退出困難、買賣雙方估值預期差距等因素影響，2023年中國私募股權市場的投資活躍度跌至十年來低點。數據顯示，2023年投資交易額較前5年均值（2018-2022年）下降了58%，跌至410億美元，交易量也跌去了31%。成長型投資繼續主導私募股權投資市場，佔交易總金額的60%。

撰文：經濟通中國組

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