神州經脈 | 布林肯抵滬料提產能過剩，TikTok「不賣就禁」

美國經濟重現下行指標，降息預期增加，滬深股市經歷三連跌後今早（24日）高開，然而煤炭、地產等板塊下跌，拖累A股表現。到了午後，陸股通增加資金流入，市況顯著轉強，滬綜指全日升幅擴大至0.76%，報3044.82點，中斷連續三個交易日下跌的趨勢，深成指轉升0.74%，創業板指倒升0.7%。兩市全日成交7954億元（人民幣．下同），按日增加2.6%，但未返回8000億元以上，陸股通淨流入46億元。

美國國務卿布林肯今起訪華3天。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2460，較上個交易日4時30分收盤價小升6點子，止四連跌，全日在7.2430至7.2462之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1048，較上個交易日升11點子，與市場預測偏離收窄至逾1310點，上個交易日報7.1059。

今日新聞精選

1. 美國國務卿布林肯今日下午抵達上海，展開一連3日訪華行程，周五（26日）將轉往北京與中共中央政治局委員、外長王毅會談，並可能與中國國家主席習近平會面。據報布林肯訪華期間將就「產能過剩」向中方表達關切。近日七國集團（G7）外長會議亦在聯合聲明中指中國非市場政策和做法導致「產能過剩」，中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上回應稱，一些西方國家近期頻頻指責中國「產能過剩」，這種炒作毫無道理，中方堅決反對。央視新媒體「玉淵譚天」則發文指，美方對所謂中國「產能過剩」的關注，背後是其對中國新質生產力發展的焦慮。

2. 美國參議院當地時間周二大比數通過價值950億美元的對外援助法案，涉及對烏克蘭、以色列等提供援助，捆綁表決的包括字節跳動須在9個月內出售TikTok，否則這個App會在美國被禁。總統拜登將在當地時間周三簽署，成為法律。TikTok將就有關法案向法院提出訴訟，TikTok美洲地區公共政策主管Michael Beckerman指，拜登在法案上簽字，將意味開啟一段漫長旅程，而非結束旅程。

3. 特斯拉周二正式推出最新Model 3高性能版本，中國定價為33.59萬元，預計今年三季度開始交付；而該款車在美國起售價為5.299萬美元，即約38.4萬元。此外，特斯拉中國今日在微博宣布，針對指定Model 3和Model Y車型推出限時「零首付」活動。另外，特斯拉全球裁員的同時，據報近期在中國內地取消所有應屆畢業生的錄取通知，並提供一個月底薪賠償元。

4. 華為今天上午宣布，推出智能汽車解決新方案「乾崑」，並指年內將有十款採用乾崑智駕的車型上市，包括東風旗下的嵐圖和猛士，長安旗下的深藍和阿維塔，廣汽傳祺，北汽 的極狐和享界，賽力斯問界，奇瑞智界，江淮傲界。華為表示，今年會是智能駕駛規模商用的元年，到今年底，累計採用鴻蒙智能駕駛的車會超過50萬輛。目前華為智能汽車解決方案BU智能化部件發貨量超過300萬套，戰略合作車型上市7款，生態合作夥伴逾300個，累計研發投入300億元人民幣，研發人員7000人。

5. 天齊鋰業發盈警，預計首季由盈轉虧，淨虧損36億至43億，去年同期則錄得淨利潤48.75億。天齊鋰業解釋，受市場波動影響，公司鋰產品銷售價格較上年同期大幅下降，毛利大幅下降；重要聯營公司SQM一季度業績預計同比大幅下降，因此公司對該聯營公司投資收益亦減少。深交所下發關注函，要求公司量化分析一季度虧損大幅增加的原因，並說明是否存在持續虧損風險。

6. 國際金融協會（IIF）表示，3月新興市場外資投資組合淨流入約327億美元，是連續第五個月淨流入；中國股市和債市自去年6月以來首次恢復淨流入。3月份，資金淨流入新興市場債券和股票市場，其中股市吸收了102億美元，債市吸收了225億美元，至於中國股市和債市恢復資金淨流入，其中股市流入17億美元，債市流入21億美元。

7. 標普全球評級表示，經濟增長放緩、政府政策及緊張的融資環境，或使中國企業債券違約在經過當前底谷之後迎來第三波浪潮。標普大中華區企業信用研究首席分析師張積豪認為，目前為止的兩波違約浪潮，是旨在控制過高槓桿的政策所導致的；更多目的、規模和效果相似的政策，或引發下一波違約。前兩波違約背後的政策，2018年的瞄準了產能過剩問題和資產管理行業，2021年的則是針對房地產行業的「三道紅線」。中國過去的低違約率原本趨於正常化，向國際水平靠攏，但由於決策者擔心引發系統風險，政策不希望債券違約，這種趨勢正在反轉，弱化了市場紀律。

8. 廣東省統計局公布，一季度，廣東實現地區生產總值31510.66億元，同比增長4.4%，增速比上年同期提高0.4個百分點，惟低於全國首季GDP增長5.3%的水平。其中，第一產業增加值1054.24億元，增長3.7%；第二產業增加值11735.52億元，增長6.1%；第三產業增加值18720.90億元，增長3.5%。一季度，廣東固定資產投資同比增長4%，增速比上年全年提高1.5個百分點。廣東社會消費品零售總額1.22萬億元，同比增長3.8%。一季度，廣東CPI同比下降0.1%，降幅較1-2月收窄0.1個百分點；3月CPI同比上漲0.1%。一季度廣東PPI下降1.8%，降幅比1-2月收窄0.1個百分點。

撰文：經濟通中國組

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