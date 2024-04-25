神州經脈 | 布林肯轉抵北京，北京車展車企紛推新品，人幣再跌

今日（25日）滬深股市繼續在欠缺主題下呈悶局，滬綜指全日升0.27%，報3052.9點，深成指升0.14%，創業板指倒跌0.04%。兩市全日成交7743億元（人民幣．下同），按日減少2.7%，刷新自2月1日以來成交新低，陸股通全日淨流入3.5億元。

吉利旗下新能源中型SUV極氪MIX在2024北京車展正式亮相，吸引大批參觀者圍觀。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後震盪回落，甚至一度跌至與交易區間下限只差1點子，最終收報7.2471，較上個交易日4時30分收盤價跌11點子，創去年11月16日以來五個多月新低，全日在7.2431至7.2478之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1058，較上個交易日跌10點子，與市場預測偏離擴至逾1410點，上個交易日報7.1048。

今日新聞精選

1. 美國國務卿布林肯昨日（24日）下午抵達上海，開啟任內的第二次訪華行程。他今日與上海市委書記陳吉寧會面。美國國務院發言人米勒表示，布林肯就中國貿易政策和非市場經濟行為對陳吉寧提出關切，強調美國尋求與中國進行健康的經濟競爭，並為在華美國工人和企業尋求一個公平的競爭環境。布林肯今日下午轉抵北京，在京期間可能與中國國家主席習近平會面，並就中國與俄羅斯開展貿易問題提出關切。中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上就布林肯對所謂中方非市場經濟行為提出關切回應稱，中方始終堅定支持多邊貿易體制，希望美方也切實尊重公平競爭原則，同中方相向而行，為推動中美經貿關係健康穩定發展創造有利條件。

2. 在2024北京車展上，小鵬汽車旗下飛行汽車研發企業小鵬匯天號稱「陸地航母」的飛行汽車亮相，預計今年第四季開啟預售，明年第四季正式交付。小鵬同時宣布推出全新品牌MONA，定位全球AI智駕汽車普及者，並首次發布AI天璣系統，將於5月20日全量推送。另外，廣汽集團透露，結合低空經濟打造，廣汽正研究飛行艙如何跟汽車形態更好地融合，加快「飛行+汽車」新模式的產業化落地，計劃到2027年推出飛行汽車示範運行方案，在大灣區內2-3座城市打造城際立體出行樣板。到2027年，廣汽將以全鏈條立體智慧出行，助力打造「1小時粵港澳大灣區生活圈」。

3. 在2024北京車展上，豐田汽車與騰訊控股宣布合作，共同開發人工智能和大數據領域。騰訊表示，與豐田的合作有三個核心方面：提供AI大模型、雲計算、大數據等前沿科技，與豐田一起推動「軟件定義汽車」；借助微信社交能力和數字生態，連接用戶生活與豐田移動出行終端；與豐田共建多樣化移動出行新生態。另外，吉利與百度共同打造的高端智能汽車機器人品牌「極越」宣布，將與矽谷科技巨頭NVIDIA(英偉達)協作打造下一代智能汽車，從2026年起，極越量產的車型將搭載NVIDIA的新一代集中式車載計算平台NVIDIA DRIVE Thor。

4. 在2024北京車展上，長城汽車表示，計劃到2030年海外市場單年銷售超百萬輛，高端車型銷售佔比逾三分之一。首季度公司海外銷售9.28萬輛，其中3月銷售3.58萬輛。未來長汽研產供銷服務要全面出海，尋求生態夥伴，並將積極參與海外市場競爭。另外，寧德時代、北京現代簽署戰略合作協議，雙方將圍繞北京現代搭載EV項目展開合作，共同研發出針對中國市場的純電動汽車車型。未來北京現代推出的新電動車型將採用寧德時代電池。

5. 國家發改委國民經濟綜合司副司長李慧今日在訪談節目上表示，要狠抓政策落實，特別是中央經濟工作會議確定的重大決策部署，政府工作報告明確的重點工作任務，比如發行超長期特別國債、大規模設備更新和消費品以舊換新等政策要盡快落實到位。另外，人行主管的《金融時報》引述專家指，新增專項債發行有望在二、三季度提速。

6. 財政部日前表示，支持在人行公開市場操作中逐步增加國債買賣。人行亦表示，在二級市場開展國債買賣，可以作為一種流動性管理方式。同時，人行認為當下利率可能偏低，要高度關注利率極端下行背景下的反轉風險。中信建投在最新報告中表示，接下來，特別國債發行時可能會對流動性有所衝擊，人行將會在二級市場上購買特別國債，這一操作固然會降低特別國債的流動性衝擊，但降準概率反而大幅下降，因而難言寬鬆，更不是所謂QE。

7. 內地城投離岸債發行量近月激增，其中1月發行量高達22億美元，觸及逾一年新高，而且收益率遠高於境內債水平。據《彭博》引述消息人士指，中國銀行間市場交易商協會（NAFMII）已暫停新的信用聯結票據備案，以限制內地投資者接觸離岸城投債的風險。報道又指，內地券商正積極推動場外衍生產品銷售，不惜打減價戰，但引發金融當局注意，據報監管部門本周通知一些大型券商，要求暫停淨新增涉及A股的場外衍生品，包括雪球產品。

8. 深圳市統計局公布，根據廣東省地區生產總值統一核算結果，2024年一季度深圳地區生產總值為8314.98億元，同比增長6.4%，增速跑贏全國的5.3%。其中，第一產業4.98億元，同比增0.6%；第二產業2812.32億元，同比增10.3%；第三產業5497.68億元，同比增長4.5%。一季度，全市規模以上工業增加值同比增長11.5%，比上年同期提高7個百分點；全市固定資產投資同比增長17%，比1-2月加快4個百分點；全市社會消費品零售總額2463.84億元，同比增長4.3%。

撰文：經濟通中國組

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