京城近觀｜實探中關村論壇，美女機器人「小柒」吸睛

中關村論壇又來了。今年的中關村論壇4月25日至29日舉行，和北京的另一大盛事--北京車展同日啟動，並首次啟用了永久新會址--中關村國際創新中心。今年中關村論壇年會以「創新：建設更美好的世界」為主題，設置了論壇會議、技術交易、成果發布、前沿大賽、配套活動等五大板塊，舉辦120場活動。

為期5日的中關村論壇在中關村國際創新中心開幕，發布十大科技成果。

中關村，作為北京乃至全中國的科技搖籃發展之地，有著「中國矽谷」之稱，除了有清華北大數十所高等院校，還有多家科技龍頭公司聚集，可以說是全中國最頂尖人才和資源科技最為聚集的地區。從2007年以來，中關村論壇已經舉辦13屆。每年的中關村論壇，科技人才濟濟一堂，開展思想碰撞和科技交流，討論前沿熱點話題。去年中關村論壇上，腦機接口話題引起了一波熱烈討論，今年關於腦機接口的討論還會繼續。除此之外，今年論壇年會將圍繞6G、區塊鏈、合成生物製造等科技前沿領域開展交流，還特別將4月27日設置為人工智能主題日，集中研討大模型、具身智能、可信AI等前沿熱點話題。今年的中關村論壇會場，會有怎樣的驚喜？記者來到現場一探究竟。

*美女機器人「小柒」提供諮詢服務*

步入中關村國際創新中心，在諮詢台，遠遠就被一個大美女吸引住。她剪著齊肩短發，化著厚厚的濃妝，身穿著銀色機甲服，身體和手臂都是機械構成，只有手臂和頭部是人類形態，原來這是一個仿生人形機器人。

仿生機器人「小柒」和志願者一起，站在前台為參會者提供諮詢服務。

這個機器人名叫「小柒」，她正在為參會者提供諮詢服務。按下按鈕，通過麥克風向她提問，她就能作出回答，不僅能說中文，還能說英語。說話的時候。身體頭部、手臂都會有輕微動作，臉上的蘋果肌會鼓動，表現得非常自然。不得不說，跟前兩年的仿生機器人相比，現在的仿生機器人愈來愈逼真，也愈來愈精美。以前的仿生機器人只能做一些簡單的表演，現在有了AI和雲端大腦的加持，已能回答複雜的問題。「小柒」還進行了自我介紹，她不僅能夠在諮詢台做接待的工作，在家也能做家務。不過，想到在家如果有一個這麼像真人的「假人」，感覺還是有點奇怪。

會場展出多款人形機器人，人形機器人正步入快速商業化通道。

仿生機器人「小柒」吸引著眾多參會者的目光，並且和她進行互動。互動的時候，需要先按下按鈕，通過麥克風，才能和她對話。相對現在很多機器人都能直接用聲音喚醒，感覺體驗不夠順暢絲滑。「小柒」來自一家大連的上巿企業-EX機器人集團，據公司的工作人員介紹，仿生機器人有眾多的落地場景，這幾年公司在瀋陽、東莞、昆明已開了科技體驗店，未來目標是在每個城市都開一家科技體驗店。目前，仿生機器人、人形機器人等，還未能走進家家戶戶，但明顯商業化正在加速。北京人形機器人產業聯盟近日已經正式成立，要全面提升北京人形機器人產業的競爭力。

*空中成像技術無需接觸，帶來更衛生參會環境*

不知道對大家來說，怎樣才是一個更好的世界？是不是一個更衛生和更健康的環境？空中成像技術也是今年的一大亮點。會場中隨處可見空中成像諮詢台，直接點擊空中成像畫面，就能實現議程查詢等功能。會場中的所有電梯直梯，都可以通過空中成像技術，實現無接觸交互。

會場小米展台展出了最新發布的電動車SU7。

工作人員介紹：「比如電梯按鍵，大家平時使用電梯時，都要實際觸碰按鍵，才能夠完成開門、關門、選樓層的操作。但是使用空中成像技術的電梯，手不需要觸摸到任何按鍵，只要在虛像當中輕輕一碰，就可以完成上述所有的開門、關門、選樓層等操作，幫助大家有一個更衛生、更健康的參會體驗。」

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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