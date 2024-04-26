  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

京城近觀｜實探中關村論壇，美女機器人「小柒」吸睛

26/04/2024

　　中關村論壇又來了。今年的中關村論壇4月25日至29日舉行，和北京的另一大盛事--北京車展同日啟動，並首次啟用了永久新會址--中關村國際創新中心。今年中關村論壇年會以「創新：建設更美好的世界」為主題，設置了論壇會議、技術交易、成果發布、前沿大賽、配套活動等五大板塊，舉辦120場活動。

 

京城近觀｜實探中關村論壇，美女機器人「小柒」吸睛

為期5日的中關村論壇在中關村國際創新中心開幕，發布十大科技成果。

 

　　中關村，作為北京乃至全中國的科技搖籃發展之地，有著「中國矽谷」之稱，除了有清華北大數十所高等院校，還有多家科技龍頭公司聚集，可以說是全中國最頂尖人才和資源科技最為聚集的地區。從2007年以來，中關村論壇已經舉辦13屆。每年的中關村論壇，科技人才濟濟一堂，開展思想碰撞和科技交流，討論前沿熱點話題。去年中關村論壇上，腦機接口話題引起了一波熱烈討論，今年關於腦機接口的討論還會繼續。除此之外，今年論壇年會將圍繞6G、區塊鏈、合成生物製造等科技前沿領域開展交流，還特別將4月27日設置為人工智能主題日，集中研討大模型、具身智能、可信AI等前沿熱點話題。今年的中關村論壇會場，會有怎樣的驚喜？記者來到現場一探究竟。

 

*美女機器人「小柒」提供諮詢服務*

 

　　步入中關村國際創新中心，在諮詢台，遠遠就被一個大美女吸引住。她剪著齊肩短發，化著厚厚的濃妝，身穿著銀色機甲服，身體和手臂都是機械構成，只有手臂和頭部是人類形態，原來這是一個仿生人形機器人。

 

京城近觀｜實探中關村論壇，美女機器人「小柒」吸睛

仿生機器人「小柒」和志願者一起，站在前台為參會者提供諮詢服務。

 

　　這個機器人名叫「小柒」，她正在為參會者提供諮詢服務。按下按鈕，通過麥克風向她提問，她就能作出回答，不僅能說中文，還能說英語。說話的時候。身體頭部、手臂都會有輕微動作，臉上的蘋果肌會鼓動，表現得非常自然。不得不說，跟前兩年的仿生機器人相比，現在的仿生機器人愈來愈逼真，也愈來愈精美。以前的仿生機器人只能做一些簡單的表演，現在有了AI和雲端大腦的加持，已能回答複雜的問題。「小柒」還進行了自我介紹，她不僅能夠在諮詢台做接待的工作，在家也能做家務。不過，想到在家如果有一個這麼像真人的「假人」，感覺還是有點奇怪。

 

京城近觀｜實探中關村論壇，美女機器人「小柒」吸睛

會場展出多款人形機器人，人形機器人正步入快速商業化通道。

 

　　仿生機器人「小柒」吸引著眾多參會者的目光，並且和她進行互動。互動的時候，需要先按下按鈕，通過麥克風，才能和她對話。相對現在很多機器人都能直接用聲音喚醒，感覺體驗不夠順暢絲滑。「小柒」來自一家大連的上巿企業-EX機器人集團，據公司的工作人員介紹，仿生機器人有眾多的落地場景，這幾年公司在瀋陽、東莞、昆明已開了科技體驗店，未來目標是在每個城市都開一家科技體驗店。目前，仿生機器人、人形機器人等，還未能走進家家戶戶，但明顯商業化正在加速。北京人形機器人產業聯盟近日已經正式成立，要全面提升北京人形機器人產業的競爭力。

 

*空中成像技術無需接觸，帶來更衛生參會環境*

 

　　不知道對大家來說，怎樣才是一個更好的世界？是不是一個更衛生和更健康的環境？空中成像技術也是今年的一大亮點。會場中隨處可見空中成像諮詢台，直接點擊空中成像畫面，就能實現議程查詢等功能。會場中的所有電梯直梯，都可以通過空中成像技術，實現無接觸交互。

 

京城近觀｜實探中關村論壇，美女機器人「小柒」吸睛

會場小米展台展出了最新發布的電動車SU7。

 

　　工作人員介紹：「比如電梯按鍵，大家平時使用電梯時，都要實際觸碰按鍵，才能夠完成開門、關門、選樓層的操作。但是使用空中成像技術的電梯，手不需要觸摸到任何按鍵，只要在虛像當中輕輕一碰，就可以完成上述所有的開門、關門、選樓層等操作，幫助大家有一個更衛生、更健康的參會體驗。」

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

02150

奈雪的茶

2.590

異動股

02038

富智康集團

0.830

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

409.600

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 67.400
  • 03908 中金公司
  • 9.670
  • 00688 中國海外發展
  • 14.080
  • 00322 康師傅控股
  • 8.850
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 64.850
股份推介
  • 01913 普拉達
  • 63.500
  • 目標︰$75.00
  • 01766 中國中車
  • 4.460
  • 目標︰$5.00
  • 02388 中銀香港
  • 23.900
  • 目標︰$26.20
  • 00288 萬洲國際
  • 5.860
  • 目標︰$6.30
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 17.380
  • 目標︰$17.40
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.100
  • 00700 騰訊控股
  • 350.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.450
  • 00005 滙豐控股
  • 64.850
  • 00388 香港交易所
  • 249.800
報章貼士
  • 01109 華潤置地
  • 27.950
  • 目標︰--
  • 01992 復星旅遊文化
  • 3.790
  • 目標︰--
  • 02128 中國聯塑
  • 3.290
  • 目標︰$4.00
熱炒概念股
  • 原油 More
  • 00883 中國海洋石油
  • 19.680
  • 黃金 More
  • 02099 中國黃金國際
  • 49.050
即時重點新聞

26/04/2024 12:56  日央行議息後維持指標利率在0至0.1厘，百港元兌日圓勢穿5算

26/04/2024 12:37  《午市前瞻》恒指牛熊線阻力大，中海油料見23元後有回吐壓力

26/04/2024 12:07  恒指半日升342點報17626，龍湖升逾9%，中海外漲近7%

26/04/2024 11:04  滬港合作會議第六次會議就65個項目達共識，將簽20份合作文件

26/04/2024 10:49  【大國博弈】王毅晤布林肯，強調中方對中美關係「三個一以貫之」

26/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒８億元，買中行沽美團

26/04/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛恢復「買入」京東惟削目標，中金升中海油目標

26/04/2024 10:44  《嚟緊炒Ｄ乜》商湯推日日新５﹒０，首站１銀，獲利目標１﹒６銀

26/04/2024 11:44  《財資快訊》美電升報７﹒８２９１，一周拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】谷歌撒糖派息，惟股息非絕對新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

垃圾收費 | 傳指定袋已停產，民建聯建議垃圾收費再延期新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指牛熊線阻力大 中海油料見23元後有回吐壓力新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

梅艷芳媽媽百歲大壽政府贈賀函！超精靈梅媽覃美金與新抱慶祝？長子梅啟明未見影
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

後疫情新常態︰提早晚餐、減少出外！新生活習慣改變企業營運模式！Marketing不停求變是王道
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

八字分析 | 甚麼叫「金水多情」？甚麼八字易「財色兼收」？教你從八字日主五行睇誰最聰明！邊個最聚財？
DIVA CHANNEL
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

《淚之女王》金智媛總裁女王穿搭！Chanel、Balmain、Thom Browne上身，氣場全開！ 2
人氣文章

港女講男．妮洛

揭穿假面閨密！感情中最大的競爭者不是別人，竟是曾經的好友？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

減肥方法 | 體重與早午晚餐邊餐最富豐有關？仲會影響血糖飈升！最新研究：午餐為最大餐可減低體脂積聚風險29%！哪一餐吃得豐富對代謝有益處？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗衰老方法 | 跟韓國、台灣40+女藝人凍齡逆齡！孫藝珍特別注重XX清潔 / 金泰希自製「抗老煎餅」/ 宋慧喬用一飲品洗臉 / 舒淇四不吃防水腫 新文章
人氣文章
減肥戒飯損健康？中醫：脾胃變虛難生化氣血！隨時更肥胖、面色差兼月經失調！推介健脾「茯苓赤小豆袪濕湯」
人氣文章
外賣走塑 | 紙餐具木餐具真係環保啲？化學博士K Kwong分析紙餐具成分：大家自求多福！質疑餐具含有害化學物質食用安全成疑
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2024 14:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2024 14:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2024 14:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/04/2024 14:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章FOCUS26/04/2024
【FOCUS】谷歌撒糖派息，惟股息非絕對
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金