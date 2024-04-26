抖音 | 字節跳動闢謠：沒有任何出售TikTok的計劃

．中國互聯網企業字節跳動在官方平台發文表示，外媒有關字節跳動探索出售TikTok的消息不實，公司沒有任何出售TikTok的計劃

．有外媒消息指，字節跳動正在探索出售TikTok美國業務大部分股權的方案，傾向於賣給科技行業以外的公司，但交易將不包括推薦視頻給TikTok用戶的算法

中國互聯網企業字節跳動在官方平台發文表示，外媒有關字節跳動探索出售TikTok的消息不實，公司沒有任何出售TikTok的計劃。此前，有外媒消息指，字節跳動正在探索出售TikTok美國業務大部分股權的方案，傾向於賣給科技行業以外的公司，但交易將不包括推薦視頻給TikTok用戶的算法。

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另外，《路透》引述消息人士報道，如果字節跳動用盡所有法律手段，亦無法阻止美國禁止TikTok應用程式在美國上架的法案，字節跳動寧願關閉TikTok，亦不願意出售。不過，字節跳動拒絕評論有關報道。



美國總統拜登周三(24日)已簽署法案，給予字節跳動最多12個月的時間剝離TikTok在美業務，否則App將在美國被禁。

撰文：經濟通中國組

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