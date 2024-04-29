電動車 | 馬斯克突訪華傳尋求特斯拉FSD落地，獲李強接見

．特斯拉公司首席執行官馬斯克昨日（28日）突然訪華，並於當日下午在釣魚台國賓館拜見國務院總理李強

．《路透》引述知情人士稱，馬斯克尋求推動特斯拉旗下的完全自動駕駛系統在華落地，並冀獲准將在中國收集的數據轉移到國外，用以訓練自動駕駛技術算法

特斯拉公司首席執行官馬斯克昨日（28日）突然訪華，並於當日下午在釣魚台國賓館拜見國務院總理李強，《路透》引述知情人士稱，馬斯克尋求推動特斯拉旗下的完全自動駕駛（Full-Self Driving, FSD）系統在華落地，並冀獲准將在中國收集的數據轉移到國外，用以訓練自動駕駛技術算法。

推薦閱讀：

Jefferies全球量化策略主管Desh Peramunetilleke在報告中指出，考慮到美國的經濟前景，將標普500指數年底目標從4700點上調至4900點.......

外電報道，香港法官周一在法庭上把針對佳兆業集團(01638)的清盤呈請聆訊，進一步押後至5月27日舉行.......

自2021年以來，特斯拉根據中國監管機構的要求，把在中國收集的所有數據存儲在上海，並未將任何數據轉移到美國，而特斯拉四年前公布的自動駕駛軟件未曾在內地推出。



中方引述李強在會見馬斯克時指出，外資企業是中國發展不可或缺的重要的參與者、貢獻者，中國的超大規模市場將始終向外資企業敞開。中方言出必行，將在擴大市場准入、強化服務保障等方面繼續下功夫，為外資企業提供更優的營商環境、更有力的綜合支持，讓各國企業安心、放心地投資中國，更好實現互利共贏。



李強表示，中美兩國經濟深度融合，你中有我、我中有你，彼此都可以從對方發展中獲益。特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功範例。事實表明，平等合作、互利共贏才最符合兩國的根本利益，也是兩國人民的共同期盼。希望美方同中方更多相向而行，遵照兩國元首的戰略引領，推動中美關系持續穩定發展，更好惠及兩國和世界人民。

馬斯克表示，特斯拉上海超級工廠是特斯拉表現最好的工廠，這得益於中國團隊的勤勞智慧。特斯拉願同中方進一步深化合作，取得更多共贏成果。



另據《中央電視台》指，馬斯克是應中國貿促會的邀請前往北京訪問的，並且曾與貿促會會長任鴻斌舉行會晤，雙方就下一步合作等議題進行了對話交流。

撰文：經濟通採訪組

2024-04-29｜美通脹強勁 美股早有反應！｜「走塑」紙股無著數？｜航運股分析 ｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇