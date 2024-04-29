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京城近觀｜總理到訪北京車展備受矚目，CEO成車圈「頂流」

29/04/2024

　　闊別四年，因疫情而暫停舉辦的北京車展終於捲土重來。沒想到的是，四年之後的再見，中國的汽車市場，尤其是新能源車等造車新勢力，幾乎完全變天，非常貼合本屆車展主題「新時代，新汽車」。

 

京城近觀｜總理到訪北京車展備受矚目，CEO成車圈「頂流」

北京車展4月25日正式開幕，熱度異乎尋常的高。

 

　　4月25日，北京車展開幕，不管是車圈內還是車圈外的人，都能感受到今年的北京車展受關注程度高得有點意外。還沒進場在順義區的國際展覽中心外堵成的「車山車海」、兩天媒體日的「人山人海」、國務院總理李強和北京巿委書記尹力的親自到訪，都說明了本屆的北京車展的熱度是異乎尋常的高。

 

　　作為今年上半年的新一輪主戰場，小記來到北京車展現場，看車企的「血戰」如何近身肉搏。本屆北京車展上，一共展出了117台全球首發車型，包括跨國公司30台全球首發車型，41台概念車以及278個新能源車型。此外，北京車展還舉行了163場新聞發布會，創下歷史新高。

 

*雷軍成「行走的流量」，「保時米」碰上了保時捷*

 

京城近觀｜總理到訪北京車展備受矚目，CEO成車圈「頂流」

小米展台一口氣展出了新車9個顏色，參觀者川流不絕。

 

　　小米董事長雷軍作為近期車圈的「頂流」，行內譽為一流的營銷高手，毫不意外在車展首日來到小米展台，宣布了小米SU7的最新成績。在特斯拉全系降價，友商「截胡」小米訂單的情況下，小米SU7截至24日已售出75723輛，並交付5781輛。雷軍的出現，一度成W2展廳最引人注目存在。小米只發布了一輛新車，而在小米展台卻一口氣擺著九輛車，是小米SU7的首發9個顏色。雷軍其後發微博請大家到現場仔細看看。

 

　　在另一個展廳，與小米設計心有靈犀的保時捷也來到了北京車展，展台上只擺放著一輛車，跟別的車企比，數量有點少，但展台設計卻很有心思，擺飾是龍的圖案，很中國化。保時捷展出的是新款的Taycan 4，一輛專門為中國消費者打造的電動跑車。

 

京城近觀｜總理到訪北京車展備受矚目，CEO成車圈「頂流」

保時捷全新純電動Macan與中國專屬新款Taycan 4來到北京車展。

 

　　小米SU7自發布以來的一個月，不僅使車企的低價血戰打得越發激烈，連帶國產車企的網絡營銷競爭也日趨白熱化。董事長親自給消費者開車門不一定重現，但發微博、開直播，在網絡上與粉絲增加互動，車企大佬們都在紛紛仿效，為了博取流量，大打董事長親民牌。本屆北京車展，車企董事長們都來到了現場。除了雷軍，還有搜狐CEO張朝陽、寧德時代董事長曾毓群、理想汽車創始人李想、小鵬汽車創始人何小鵬等一眾大佬亮相。

 

*360周鴻禕佔領車頂制高點成為車展最老車模*

 

京城近觀｜總理到訪北京車展備受矚目，CEO成車圈「頂流」

360董事長周鴻禕爬上車頂成北京車展「頂流」。(網絡照片)

 

　　在北京車展首日，最引人注目的從車模變成了董事長--除了雷軍，嚴格來說並非車圈的人，還被雷軍說「不會開車，只會坐車」的360集團董事長周鴻禕，而且，周鴻禕也不造車。周鴻禕身穿著標誌性的紅衣，遊走在多個展台，跟李想、李斌、曾毓群等大佬們高談闊論，本就走到哪都是人群簇擁。把熱度推向高潮的是，周鴻禕當著眾人的面爬上了一輛車的車頂，坐在那裏直播，一大群媒體圍著他拍照。有網友調侃：以為老周要上演北京車展的車頂「維權」。這也難怪。上一個備受矚目爬到車頂的，是2021年上海車展期間，一位特斯拉車主爬到車頂，大喊剎車失靈維權，該車主事後被行政拘留5日。

 

京城近觀｜總理到訪北京車展備受矚目，CEO成車圈「頂流」

比亞迪展台，高調地掛出「新能源汽車世界冠軍」的招牌。

 

　　周鴻禕隨後轉戰到中關村論壇時，解釋說自己會爬上車頂，是因為網絡很卡，他又社恐，直播的時候被網友認為是個數字人，為了澄清不是自己數字人，便發揮懂攀岩的優勢爬了上去。他又說自己不是「維權」的，國產新能源車哪款都很喜歡，見一個愛一個。周鴻禕是不是社恐看不出來，這次佔領了車頂制高點，贏得一波潑天流量。今年年初，周鴻禕就呼籲，「如果有可能，我認為企業家都要去當網紅。」這次可說是以身作則給越來越流量焦慮的中國車企好好示範了一下。

 

*不該缺席的車企卻不見影蹤*

 

　　4年之間，曾經被消費者視為非主流的新能源汽車，成功打敗了燃油車，成為主流受到了消費者的認可。跟過去不同的是，中國車企在本屆車展成了流量擔當，包括勞斯萊斯、法拉利、瑪莎拉蒂，這一類全球頂尖豪車品牌不見蹤影，僅有賓利低調參展，而在過去這些豪車品牌幾乎會包下一整個展廳。作為新能源車的先鋒，特斯拉被認為最不應該缺席本屆車展。

 

京城近觀｜總理到訪北京車展備受矚目，CEO成車圈「頂流」

電動超跑MG7亮相，新能源車打敗燃油車成主流。

 

　　事實上自從三年前上海車展的車頂維權事件之後，特斯拉已經連續多次缺席國內的A級車展。此前特斯拉相關負責人曾解釋說，缺席車展的是特斯拉不把自己歸類為車企，人工智能、能源等領域也是特斯拉關注的重心。在展館外，特斯拉仍然銷量高歌猛進，但卻在全球大範圍裁員超過1.4萬人，近期還傳出毀約應屆生offer。國內車企正大打價格戰，特斯拉卻逆勢漲價又大幅降價，不久又宣布漲價，產品價格頻繁變動。也許車展已經不是特斯拉眼中的主戰場，在車展亮相與否對品牌的傳播和銷量表現已經沒有太大的影響。

 

京城近觀｜總理到訪北京車展備受矚目，CEO成車圈「頂流」

華為在北京車展上首發多部新車，但其問界M7卻在山西發生追尾事故致3人死。

 

　　車輪滾滾轉動，車企的大佬和小弟們難得聚首北京車展訴衷腸、談嚮往。熱鬧的車展還未結束，汽車以舊換新的補貼細則陸續有來，風起雲湧的中國車市故事仍在繼續，不知道下一屆車展又會是哪家車企的起點和終點。

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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