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神州經脈 | 特斯拉FSD有望落地，成都不再限購，中金傳減薪

29/04/2024

　　外資「換乘」投資中國股市勢頭仍猛，即使最新經濟數據反映中國今年初的強勁增長恐難以持續，但資金熱情不變，今日（29日）陸股通淨流入A股規模達108.92億元（人民幣．下同），雖然顯著低於上周五（26日）創新高的224.5億元，但仍然屬2月以來較高水平，兩市成交額12111億元，再破萬億，較上日增11.6%，刷新自今年2月28日以來新高。

 

神州經脈 | 特斯拉FSD有望落地，成都不再限購，中金傳減薪

特斯拉的完全自動駕駛（FSD）功能或有望入華（AP圖片）

 

　　地產股受利好帶動爆發，加上保險股績後領漲，滬綜指全日收升0.79%，報3113.04點，重上三千一關，盤中更高見3119.69點，創去年9月28日以來新高，深成指漲2.22%，創業板指更飆升3.5%，全日超過4300隻股份上漲。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2467，較上個交易日4時30分收盤價小跌4點子，全日在7.2400至7.2471之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1066，較上個交易日跌10點子，創2月28日以來兩個月新低，與市場預測偏離擴至逾1510點，上個交易日報7.1056。

 

今日新聞精選

 

1. 中國外交部發言人華春瑩宣布，應法國總統馬克龍、塞爾維亞總統武契奇、匈牙利總統舒尤克和總理歐爾班邀請，國家主席習近平將於5月5日至10日對上述三國進行國事訪問。今年是中法建交60周年。此前有外媒引述消息報道指，習近平將於5月初出訪巴黎會見馬克龍，是習近平自新冠疫情後首次出訪歐洲。

 

2. 3月內地規模以上工業企業利潤同比下降3.5%，是自2023年8月以來首次由正轉負，加上同月出口數據意外下滑、通縮壓力重現，外界擔憂中國出口部門增長後勁不繼，為全年經濟增長達標增添不確定性。明日（30日）中國將公布4月官方及財新製造業PMI指數，機構料數據將回落。

 

3. 特斯拉CEO馬斯克旋風訪華不足24小時，獲國務院總理李強接見，據報其此行是尋求在中國落地特斯拉的完全自動駕駛（FSD）功能。中汽協連同國家計算機網絡應急技術處理協調中心期間發布了《關於汽車數據處理4項安全要求檢測情況的通報(第一批)》，顯示特斯拉的兩款車型符合汽車數據安全4項合規要求，據指這有利於全面解除對特斯拉等智能汽車的禁行禁停限制。另據內媒報道，特斯拉將使用百度地圖提供的高級輔助駕駛地圖，用於中國版FSD功能。對於特斯拉FSD能否入華，中國外交部發言人林劍回應稱，作為原則，再次重申，中國致力於高質量發展，堅定奉行合作共贏的開放戰略，持續建設市場化、法治化、國際化的一流營商環境，積極促進外商投資，高度重視外資企業的相關訴求，切實保護外資企業的合法權益。

 

4. 四川省會成都市宣布，今日起全市範圍內住房交易不再審核戶籍、社保等購房條件，不再限制購買套數；同時，全市商品住房項目不再實施公證搖號選房，由企業自主銷售。目前全國已有約35城放鬆限購政策，有分析認為，二線城市將跟隨放開政策。另外，深圳日前發起名為「換馨家」的商品房「以舊換新」活動，官宣13個「以舊換新」的房地產項目名單，意味繼多個二三線城市後，一線城市也開始加入住房「以舊換新」行列，而據報廣州相關部門也正對房地產企業的參與意願進行摸底。

 

5. 內地五一假期將至，交通運輸部初步預測，今年五一假期期間日均全社會跨區域人員流動量達2.7億人次以上，超過2023年、2019年同期水平，其中自駕出行比例將達到八成左右。交通部並預計，五一假期全國高速公路日均流量約為6350萬輛，約為平日流量的1.8倍。另外，鐵路五一小長假運輸今日全面啟動，自4月29日至5月6日共8天，國鐵集團預計全國鐵路發送旅客1.44億人次，日均發送旅客1800萬人次。

 

6. 中國最大券商之一、有「投行貴族」之稱的中金據報縮減工資支出。《路透》報道，中金公司已將境內投資銀行家的基本工資削減多達25%，即時生效，有些員工已於上周五（26日）收到減薪通知，報道預計受影響員工超過2000人，另外中金至今仍未公布2023年的員工獎金。報道還引述消息指，中金也正在考慮裁減其在香港的投行部門員工規模。

 

7. 國家能源局表示，今年以來電力消費延續快速增長態勢，一季度全社會用電量2.34萬億千瓦時，預計今年度夏期間全國用電負荷快速增長，最高負荷同比增長超過1億千瓦，電力保供面臨著一定壓力，如出現極端、災害性天氣，電力供應緊張的情況可能進一步加劇。能源局並指，將全力保障電力系統安全穩定運行和電力可靠供應，堅決守住不發生大面積停電事故、不發生大面積拉閘限電的底線。

 

8. 國民黨立法機關黨團召集人傅崐萁26日至28日率團訪問大陸，期間與多名大陸官員會面，北京藉機公布多項惠台措施，包括開放福建赴馬祖旅遊及批准台灣文旦柚等農漁產品輸入。

 

撰文：經濟通中國組

 

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