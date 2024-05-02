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梅龍高速 | 廣東梅龍高速路面塌方，23輛車陷落，36人死亡

02/05/2024

．廣東連日遭受強降雨影響，五一假期首日(1日)凌晨約2時10分，廣東S12梅龍高速公路（梅大段）往福建方向一路段發生路面嚴重塌方。

．官方通報指，截至5月2日早上5時30分，已發現23輛車陷落，36人死亡，30人受傷（無生命危險）

 

梅龍高速 | 廣東梅龍高速路面塌方，23輛車陷落，36人死亡

　　廣東連日遭受強降雨影響，五一假期首日(1日)凌晨約2時10分，廣東S12梅龍高速公路（梅大段）往福建方向一路段發生路面嚴重塌方。

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　　官方通報指，截至5月2日早上5時30分，已發現23輛車陷落，36人死亡，30人受傷（無生命危險）。公路塌方路面長約17.9米，面積約184.3平方米。


　　航拍影片顯示，高速路面坍塌後，多輛汽車墮坑並起火冒煙。目前，所有傷者在醫院接受治療，暫無生命危險。多數傷者是福建人，部分人是附近居民。事故發生後，當地組織應急、消防、礦山救護隊等500餘人參與現場救援。應急管理部部長王祥喜要求，加快搜救，最大程度減少人員傷亡，並查清原因，汲取教訓。

 

撰文:經濟通中國組

 

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