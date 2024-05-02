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上海特寫｜五一小長假，上海全力以赴刺激消費市場

02/05/2024

　　 內地長達五天的「五一勞動節」假期終於到來，民眾消費旅遊的熱情再次被點燃。上海也在節日期間全力以赴，舉辦一年一度的「五五購物節」，以豐富多彩的活動刺激消費市場。

 

*綠地集團推出購房活動*

 

　　在購房購車等大宗消費領域，上海房企綠地集團率先響應「五五購物節」，推出一系列活動。從5月1日起，綠地集團旗下的住宅、商業、車位等等各類物業資源，將參加「商辦大禮包」、「5.5元(人民幣．下同)搶新房」、「車位歡樂購」、「補款折上折」等活動，為期一個月。綠地在全國的14個事業部同步聯動，例如在浙江推出特惠房、七折促銷、5.5萬元購房券等福利；在華中，推出一口價房源、直播間抽獎禮、55購房節抵用券、全款禮、老帶新推薦禮等；在京津冀，推出特價房、現金優惠、車位券抽獎和直播間專享福利。

 

上海特寫｜五一小長假，上海全力以赴刺激消費市場

綠地在全國的14個事業部同步聯動5.5元搶新房等福利。(「綠地江西圈」微信公眾號圖片)

 

　　此外，上海綠地長島項目提供到訪崇明有機生鮮蔬菜禮包、砸金蛋得品牌家電、一口價房源，綠地鉑晶舍提供5套特價房源、限時特惠、物業費減免等活動。除了住宅項目，由綠地開發的全國城市地標、商辦也加入促銷活動。如，濟南國金中心428超高層、武漢綠地中心、西安絲路國際中心等。

 

　　在政策層面，隨著全國多個城市退出住房限購政策，市場上有關於「五一樓市放大招」的消息不斷湧現，有消息指北上廣深等一線城市可能在五一期間放開限購或出台利好政策，但截至目前，上海尚未有新的樓市政策發布。

 

*上海出台購車補貼、以舊換新政策*

 

上海特寫｜五一小長假，上海全力以赴刺激消費市場

上海浦東一家商場在五一期間增添了一些兒童遊樂設施吸引客流，同時還推出滿額消費抽獎、贈券等活動。（林雯婕攝）

 

　　在購車方面，上海在「五五購物節」期間舉辦上海汽車品質消費嘉年華，將攜手超過10個汽車品牌於4月30日至5月5日舉辦重點品牌汽車巡展。其中，作為全市首批汽車品質消費示範單位的桃浦紅柳路名車坊和金江汽車產業園，更是推出了購車補貼券，活動期間在指定品牌購車，單車補貼金額最高可達6000元。

 

 

　　此外，在五一前夕，上海還發布了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動計劃（2024-2027年）》，旨在通過實施老舊汽車以舊換新補貼和新能源汽車置換補貼政策，進一步推動汽車消費市場的繁榮。同時，政策還鼓勵二手車出口、降低汽車貸款首付比例，以及延長貸款期限和增加信貸額度等，為購車者提供了全方位的支持。

 

上海特寫｜五一小長假，上海全力以赴刺激消費市場

盒馬X會員店在恢復黃金會員和鑽石會員開卡、續費服務之後，在五一假期的首日迎來不少客流。（林雯婕攝）

 

　　在其他消費品領域，上海各大商場、商圈也都推出了琳琅滿目的滿減和滿贈促銷活動。同時，上海龍華廟會、靜安音樂節、上海（靜安）世界咖啡文化節等豐富多彩的活動也在五一節期間舉行，滬上居民和來滬遊客可以飲咖啡、品美食、享音樂。雖然目前消費數據暫未出爐，但可以預期這些活動將極大地推動上海市的消費熱潮。

 

*高速公路擁堵，火車票售罄*

 

　　旅遊出行方面，上海市民們紛紛選擇小長假出遊，出城的高速公路迎來大車流。有網友在微博表示，從4月30日開始，上海開往崇明的高速公路就出現擁堵。5月1日，原本開往崇明只要2小時的車程已經堵到5個小時。5月1日鐵路上海站也迎來了「五一」假期運輸的客流最高峰，預計發送旅客高達65萬人次。而4月30日、5月1日兩天上海前往北京、廣州、福州、廈門、長沙、青島等地的車票也早已售罄。

 

上海特寫｜五一小長假，上海全力以赴刺激消費市場

昨日（5月1日）長三角鐵路發送旅客373.3萬人次，創下長三角鐵路五一小長假單日客發量新高。（「上海發布」微信公眾號圖片)

 

　　出入境方面，浦東、虹橋兩大國際機場的出入境客流自4月下旬以來，日均出入境人員達9.5萬人次，同比增長超過102%。疊加今年五一小長假，5月1日至5日，兩大機場預計共執行航班1.1萬次，同比增長29.1%；日均客流量34.9萬人次，同比增長40.1%。無論起降量、旅客吞吐量還是貨郵吞吐量均已超越2019年。

 

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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