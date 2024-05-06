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五一 | 上海「五一」消費額530億元，線下消費增0.7%

06/05/2024

．上海旅遊大數據監測，「五一」假期（5月1日-5日），上海共接待遊客1623.94萬人次，同比增長3.77%

．從消費來看，據消費市場大數據實驗室（上海）監測數據，節日期間（4月30日-5月4日），全市線上線下共計消費530.3億元人民幣

 

五一 | 上海「五一」消費額530億元，線下消費增0.7%

　　上海旅遊大數據監測，「五一」假期（5月1日-5日），上海共接待遊客1623.94萬人次，同比增長3.77%；外灘、豫園和小陸家嘴三大開放式景區累計接待遊客546.72萬人次，同比增長0.29%。

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　　從消費來看，據消費市場大數據實驗室（上海）監測數據，節日期間（4月30日-5月4日），全市線上線下共計消費530.3億元（人民幣．下同）。線上消費235.4億元，同比增長8.3%。線下消費308.1億元，其中外來消費149億元，佔全市線下消費比重近半，較2023年同期增長0.7%；消費人次1448.6萬人次，較2023年增長9.1%。江蘇遊客消費人次佔比最高，達到20.2%，與浙江、安徽、山東和北京排名外來消費佔比的前5位。境外遊客客流超10萬人次，比2023年同期增長62.2%。

 

撰文：經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

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