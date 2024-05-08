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京城近觀｜健身房SPACE突然全線結業，誰還敢為年卡買單？

08/05/2024

　　五一剛過，包括北京上海在內，國內很多地方都在全力以赴促消費。不知道大家有沒有出門旅遊消費一番？還是和小記一樣，舒服地在家中用「眼睛去旅行」，在電腦和手機之間切換，足不出戶笑看各大景區的人山人海？五一小長假是提振消費的衝刺期，但最近有些消費者，卻非常煩心，皆因連鎖新型健身房SPACE突然宣告倒閉。

 

　　曾經，中產最愛、高端、精品，是SPACE的標籤，SPACE是一家被業界認為「精品團課天花板」的健身房。誰也沒想到，一度被視為行業引領者的SPACE也會用這種不體面的方式退場--一夜閉店捲走高額會費，授課的教練毫不知情，上課的會員措手不及。難怪會員們既震驚又憤怒，有人直言像遭遇「斷崖式分手」--明明蓄謀已久早已做好準備，卻假裝若無其事，悄悄捲走所有家當，只空留一封信說對不起。除了「渣」字外根本無法形容。

 

京城近觀｜健身房SPACE突然全線結業，誰還敢為年卡買單？

SPACE突然宣告全線結束營業，北京國貿商城的分店已關閉。

 

*倒閉破產前奮力收割最後一波韭菜*

 

　　五月，是大家都嚷嚷著要減肥穿漂亮衣服的日子。衣服穿得好不好看不僅靠搭配，但更靠身材打底，北京的健身房總是人來人往，明明人不少，怎麼就一間間都倒閉了呢？

 

　　一切都來得很突然。4月25日，「SPACE音樂健身」公眾號還發布了會費優惠和招聘推送--會員可贈送朋友一節SPACE課程，如果朋友成為新會員，並購買4000元-7000元人民幣的正式會籍，推薦人可以獲得4節SPACE課程。招聘帖子上面除了招聘團課教練，還招課程規劃師、零售專員和業務拓展經理，一切看起來是那麼的正常，絲毫沒有半點經營出問題的樣子。

 

　　4月30日，SPACE破產倒閉的《告知書》一份發給會員，另一份發給物業單位。告知書宣布公司依法進入清算狀態，並看似誠懇道歉，卻隻字未提會員退費的任何細節。受影響的會員當晚已成立了至少4個維權群，收集大家的損失情況。北京大概有1000多人填寫損失的具體數額，少則幾百，多則上萬。SPACE有月卡、年卡、次卡各類型式。有會員表示，年卡並不是SPACE的主打，但就在倒閉前的一個月，SPACE大力推廣年卡，優惠力度十分誘人，所以出現了很多人剛辦理的年卡還沒有開卡的情況。這正是很多維權會員最為憤怒的地方，倒閉破產前還要收割最後一波韭菜。

 

京城近觀｜健身房SPACE突然全線結業，誰還敢為年卡買單？

SPACE在國貿商城另一家分店，主打動感單車，同時結業。

 

*曾獲吳彥祖和阿里巴巴台灣創業者基金投資*

 

　　熬過了三年疫情，卻熬不過今年的春天。一家擁有良好口碑且運營正常的健身房，為何會突然說倒閉就倒閉？SPACE成立於2015年，創始人為前索尼音樂台灣及內地創始人Matthew Allison。SPACE主打音樂結合運動的團課健身，成立之初帶著強大的野心想要改變健身房模式，曾獲得了包括吳彥祖在內的不少明星的個人投資。

 

　　近年由於很多傳統健身房倒閉跑路，很多人已經意識到買年卡等於跳深坑，對於能夠按次約課的團課健身房青睞有加。SPACE成立正是國內團課品牌紛紛下場廝殺時期，超級猩猩和樂刻分別於2014年和2015年成立，雖然先於SPACE，但後者猶如一匹黑馬，很快收獲一批白領擁護。最高光的2018年，SPACE完成1億元人民幣B輪融資，由阿里巴巴台灣創業者基金領投。

 

 

京城近觀｜健身房SPACE突然全線結業，誰還敢為年卡買單？

國貿商城在門外告示稱，SPACE單方面解除租約，造成公司重大損失。

 

*成本過高一定程度上加速SPACE倒閉*

 

　　幾年一晃而過，行業跌宕起伏。從規模上來說，SPACE並不大，高峰時期門店數超過10家，倒閉前已經縮減到7家。成本過高一定程度上加速了SPACE的死亡。門店選址幾乎都在一線城市核心商圈，包括北京國貿、三里屯、嘉里中心和興業太古匯等。SPACE不僅提供超大空間的運動場地，還提供沐浴，房租相對較高；為了保證上課質量，教練團隊基本是簽獨家合約，教練無法在其他健身房授課。還有SPACE課程均為自研，整體運營成本較高。

 

　　健身房向來是跑路的高危行業，尤其疫情之後，實體健身房迎來了一波倒閉潮，店舖說關就關，跑路的商家人去樓空，只留下一地雞毛，消費者一點辦法都沒有。最知名的當屬去年梵音瑜珈全國80多家分店倒閉，很多人還記憶猶新。有曾遭遇健房一兆韋德跑路的網友表示，維權之路漫漫，估計短時間內不會有結果。如沒有保障的制度，普通消費者該如何重新建立起對「預付制度」的信任？以後誰還敢為健身房的年卡買單？

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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