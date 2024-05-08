神州經脈 | 美再收緊封鎖華為，4月新能源車銷售零增長，股匯跌

滬深股市連日刷高位後今早（8日）低開，盤中跌幅逐漸擴大，滬綜指收市跌0.61%，結束兩連升，報3128.48點，多個科技板塊跌幅顯著，拖累深成指全日收挫1.35%，創業板指跌1.45%。

乘聯會初步統計，今年4月新能源車市場零售70.6萬輛，同比增長34%，環比增長0%。（AP圖片）

值得留意的是市場熱度快速轉冷，兩市全日成交回到8644億元（人民幣．下同），按日減少超過1000億元或10.8%，是4月25日以來新低，陸股通錄得淨流出超過40億元。

聯儲局官員稱利率或在較長時間內維持不變，帶動隔夜美元上漲。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2261，較上個交易日4時30分收盤價跌114點子，兩連跌，創4月30日以來逾一周新低，全日在7.2201-7.2267之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1016，較上個交易日跌14點子，兩連跌，上個交易日報7.1002。

今日新聞精選

1. 中國國家主席習近平當地時間周二抵達貝爾格萊德，開始對塞爾維亞進行國事訪問。這是習近平時隔8年再次訪問當地，塞爾維亞總統武契奇親自到機場迎接。在出席塞爾維亞大廈前廣場舉行的歡迎儀式後，習近平與武契奇進入塞爾維亞大廈舉行小範圍會談。習近平在機場發表書面講話時指出，中塞兩國在2016年建立全面戰略顆伴關係以來，雙邊關係實現跨越式發展。他期待以這次訪問為契機，同武契奇就雙邊關係以及其他共同關心的問題深入交換意見，規劃兩國關係發展新藍圖，並相信這次訪問一定會取得豐碩成果。

2. 據《路透》引述消息指，中國監管機構正在加強對申請IPO企業的檢查，包括審查過往的商業交易，甚至是高管的個人銀行帳戶，並以檢查內幕交易的方式對待這些企業，包括沒收和檢查高管的手機和手提電腦。報道分析指，官方希望以加強審查的方式減緩IPO步伐並促進二級市場的發展。報道統計，今年迄今為止已有超過130多家中國IPO候選企業終止上市計劃。上交所和深交所的網站顯示，自今年初以來，兩家交易所接受的上市申請為零。

3. 據《路透》報道，美國政府取消若干容許當地企業出口包括晶片在內貨品、給予中國電訊設備供應商華為的豁免許可。英國《金融時報》亦引述知情人士指，美國政府吊銷了英特爾和高通向華為出口半導體的許可，美國商務部證實已經撤銷向華為出口的特定許可證，但沒有說明哪些美國公司受到影響。

4. 據內媒報道，小米兩款摺疊屏幕手機暫定今年第三季推出。大摺疊屏幕機型或為小米MIX Fold 4，是目前小米MIX Fold 3的升級款，而小摺疊屏幕機型為小米旗下首款豎向摺疊產品小米MIX Flip。另據內媒《快科技》報道，小米15新機發行時間暫定在10月中。小米15和小米15 Pro，將在本月進入內部測試階段。小米15為全球首款搭載高通最新驍龍8 Gen4平台的小尺寸旗艦安卓手機。

5. 河南知名連鎖超市胖東來據報將啟動對中國商超巨頭永輝超市的幫扶調改計劃。永輝超市證券部工作人員回應內媒查詢時表示，公司會向胖東來學習，胖東來有自己的優勢；關於網傳的接管、幫扶事項，沒有進一步的進展可以披露。永輝超市曾幫扶江西上饒本土龍頭超市嘉百樂，並正幫扶湖南本土超商巨頭步步高，均取得亮眼效果。據報胖東來將自6月起率先調改兩家永輝分店鄭州瀚海北金店和新鄉寶龍廣場店，後續調改將在此次的經驗基礎上，由永輝超市調改小組分區域、分時段逐步進行。

6. 據乘聯會初步統計，今年4月乘用車市場零售158.5萬輛，同比下降2%，環比下降6%，今年以來累計零售641.7萬輛，同比增長9%；4月新能源車市場零售70.6萬輛，同比增長34%，環比增長0%，今年以來累計零售247.8萬輛，同比增長35%。另外，乘聯會公布，預估4月特斯拉批發銷量為6.22萬輛，在所有新能源車品牌中排名第二，但對比特斯拉3月在華批發銷量8.9萬輛，顯示其上月批發銷量環比大減約30%，同比亦下降18%。此外，官媒《中國日報》報道，特斯拉提出想在中國落地「無人駕駛出租車」，中國政府或先支持其在國內測試、作示範，但暫未完全批准其完全自動駕駛技術（FSD）在華全面落地。

7. 據深圳公共資源交易中心公示，以掛牌方式公開轉讓位於深圳灣超級總部基地的T208-0053宗地使用權，起始價為22.35億元。該地塊由萬科於2017年12月摘得。萬科方面表示，此次掛牌轉讓地塊是公司堅決推進瘦身健體一攬子方案的落地舉措之一。該地塊是公司在行業快速發展階段獲取的商業辦公項目，原計劃主要用於在深員工辦公使用。鑑於當前行業形勢已發生重大變化，萬科計劃不再建設該項目，並對該項目進行整體轉讓，減少非主業資產對資金的佔用。

8. 官媒《中國證券報》今日頭版文章引述專家指，今年以來，人行已多次向市場釋放降準仍有空間的訊號，這說明降準只是時機問題，具體時點要視政策效果及經濟恢復、目標實現情況來定。在政府債券發行進度加快和超長期特別國債將發行的背景下，降準可更好地提供中長期流動性，擇機降息可進一步降低實體經濟融資成本，助力營造良好的貨幣金融環境。從時間點看，二季度降準概率偏大。

撰文：經濟通中國組

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