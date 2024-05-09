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神州經脈 | 進出口轉升，杭州西安撤限購，港股股息紅利或免徵稅

09/05/2024

　　4月進出口數據增幅雙雙轉正，加上官媒放風專項債密集發行潮及特別國債或提早至6月發行，刺激A股市場今日（9日）走高，滬綜指全日收升0.83%，報3154.32點，深成指漲1.55%，創業板指更漲1.87%，兩市全日成交9011億元（人民幣．下同），按日回升4.2%，陸股通錄得淨流入超過80億元。

 

神州經脈 | 進出口轉升，杭州西安撤限購，港股股息紅利或免徵稅

（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2258，較上個交易日4時30分收盤價微升3點子，止兩連跌，全日在7.2235至7.2266之間窄幅波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1028，較上個交易日跌12點子，三連跌，創4月30日以來逾一周新低，上個交易日報7.1016。

 

今日新聞精選

 

1. 中國國家主席習近平結束對塞爾維亞的國事訪問，在當地時間周三晚間轉抵歐洲三國之行的最後一站匈牙利，是習近平時隔15年再次到訪當地，也是其國家主席任內首次對匈牙利進行國事訪問。習近平周四上午到布達王宮內庭出席匈牙利總統舒尤克和總理歐爾班共同舉行的歡迎儀式後，去到總統府與舒尤克會談。至於在塞爾維亞期間，習近平與總統武契奇會談後，共同簽署了關於深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明，並見證了兩國簽署或達成28份合作文件及諒解備忘錄。習近平表示，中塞自由貿易協定將於今年7月1日正式生效；中方願擴大進口塞爾維亞農產品。

 

2. 海關總署公布，按美元計，內地4月進口2201億美元，同比由降轉增8.4%，創三個月高位，亦遠高於市場預測的增長4.8%，前值為同比下跌1.9%；4月出口2924.5億美元，同比增1.5%，符合預期，前值為下跌7.5%。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，進出口均超出預期，有兩方面原因：一是去年4月進出口高位回落，基數貢獻較多；二是半導體周期復甦，進口集成電路和出口機電產品大幅增加。邢兆鵬另指出，東盟方向貢獻了大部分的出口，其他主要方向出口同比仍降。

 

3. 浙江杭州今早宣布全面取消住房限購，無論是否有本市戶籍都「想買幾套買幾套」，並且開放在杭州取得合法產權住房的非本市戶籍人員申請落戶。對於有媒體將「購房可申請落戶」解讀為「購房即落戶」，有內媒杭州市住保房管局房地產業發展處副處長何陳煜稱，不能如此片面理解，並稱計劃在現有積分落戶框架內大幅提高自有產權住房的賦分權重。同樣是二線城市的陝西西安市同日宣布取消樓市限購，不論是買新建商品住房或二手住房都不再審核購房資格；對於建築面積大於144平方米的住房，在搖號選房時也不再實施「剛需優先」。

 

4. 據《彭博》引述消息指，中國政府考慮減免內地個人投資者通過港股通投資香港上市公司，在取得股息紅利時所需繳納的20%所得稅，以避免內地香港兩地重複徵稅。報道指，相關計劃的草案已上報有關監管機構，是否最終實施以及施行日期仍存變數。

 

5. 近日召開的中央政治局會議提出要及早發行並用好超長期特別國債。《上海證券報》引述廣開首席產業研究院院長兼首席經濟學家連平指出，以往特別國債在三季度發行的可能性較大，但也不排除為盡快形成實物工作量，提前到第二季末開始發行，即預計最快今年6月發行特別國債。連平預計，中國政府下一步將加大對產業轉型升級和民生領域的財政補貼支持力度。

 

6. 華為4月底推出Pura 70系列4款智能手機，《路透》委託技術維修公司iFixit及顧問公司TechSearch International拆解華為Pura 70 Pro，發現發現一個很可能是由華為旗下海思半導體封裝的NAND存儲芯片，以及採用了中芯國際7納米N+2製程的CPU，還有其他幾個部件亦是由中國供應商製造。拆解手機的專家表示，Pura 70 Pro國產零件的使用率很高，而且肯定高於Mate 60。報道認為，中國正在朝著技術自給自足的方向邁進。

 

7. 碧桂園旗下碧桂園地產集團有限公司在上海清算所公布，無法按時在今日支付兩項境內中期票據「23碧桂園MTN001」和「23碧桂園MTN002」的利息，分別涉及應付利息金額3040萬元及3555萬元，即合共6595萬元，但將盡力於寬限期3個工作日內足額償付。《彭博》昨日曾引述知情人士報道指，碧桂園正就上述利息的支付尋求中債信用增進（中債增）的幫助。中債增為上述票據提供了擔保。如碧桂園在付息日未按時付息，且寬限期內仍未完成償付，中債增將按相關約定履行增信責任。

 

8. 英特爾發聲明稱，由於美國對向華為出口晶片實施新禁令，預計第二季度收入將低於之前發布的預測區間的中點；高通亦在聲明中證實，美國商務部已經吊銷了該公司向華為出售產品的一個許可證，並表示將繼續遵守所有適用的出口管制法規。中國商務部回應稱，美方將經貿問題政治化，濫用出口管制措施，中方堅決反對。另據《路透》引述消息人士報道，美國政府正考慮實施新的監管措施，限制部分國家如中國及俄羅斯使用類似ChatGPT、由美國企業開發的生成式人工智能（AI）軟件。

 

撰文：經濟通中國組

 

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