神州經脈 | 美續制裁中企，中方斥錯上加錯，滬指全周升1.6%

滬深股市今早（10日）窄幅高開，但值得留意的是開盤不久後滬綜指曾經彈上3163.14點位置，刷新去年9月5日以來新高，且較今年2月5日低點（2635.09點）反彈超20%，邁入技術性牛市。不過在半導體、化纖、汽車等工業類板塊領跌下，早段掉頭向下，午後市況見穩，滬綜指全日收升0.01%，報3154.55點，深成指跌0.58%，創業板指挫1.15%。滬綜指全周累升1.6%，連續第四個星期上升。

（資料圖片）

兩市全日成交9125億元（人民幣．下同），按日增加1.3%，陸股通錄得淨流出超過63億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2246，較上個交易日4時30分收盤價升12點子，兩連升，全日在7.2224至7.2260之間窄幅波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1011，較上個交易日升17點子，止三連跌，上個交易日報7.1028。

今日新聞精選

1. 美國商務部工業與安全局周四（9日）公布，將37個中國實體加入出口管制的實體清單。被實施出口管制的實體包括多家A股上市公司，分別是北斗星通、雷科防務、縱橫股份及中科星圖。清單內一些實體被指控支持2023年飛越美國上空的「中國氣球」或與支持該計劃的實體有聯繫，其他一些實體被指利用美國科技發展無人機或量子技術，其中還有部分實體被額外指控向俄羅斯運送受管制物品。中國商務部新聞發言人今日回應稱，中方對此堅決反對，敦促美方立即停止錯誤做法。中國外交部發言人林劍則強調，中方一貫堅決反對美方濫用實體清單等出口管制工具遏制打壓中國企業，中方將繼續採取必要措施維護中國企業的合法權益。

2. 據《彭博》引述知情人士表示，美國政府準備最快下周二（14日）公布對華商品「301條款」關稅審查的最終結果，預計拜登政府不會像前總統特朗普般全面提高關稅，而是很大程度上維持現有的關稅，但會對電動汽車、電池和光伏設備等一些關鍵行業向中國企業徵收具有針對性的新關稅。不過報道指出，美國政府有可能推遲公布有關決定。中國外交部發言人林劍回應稱，美國上屆政府對華加徵「301關稅」，嚴重干擾中美正常經貿往來，已被世貿組織裁定違反世貿規則。美方不但不糾正錯誤做法，反而繼續濫用所謂的「301關稅」複審程序，要進一步增加關稅，這是錯上加錯。

3. 中國歐盟商會的調查顯示，只有13%的受訪企業將中國視為首選投資目的地，這一比例創下自2010年有記錄以來新低，且呈斷崖式下跌趨勢，2021年仍然有27%的歐企把中國視為首選投資目的地。分析指，外企為了規避地緣政治風險，正在轉向投資東南亞和歐洲。調查還指出，超過三分之二的受訪者表示，去年在中國做生意變得更加困難，是自2014年首次提出這個問題以來的最高比例。另外還有超過三分之一的企業同意其行業在中國普遍存在產能過剩問題，其中以建築業和汽車業的統計數據最顯著，這些企業將此歸因於對國內產能的過度投資及內需不足。

4. 針對「中國業務可能被暫停」等諸多傳聞，普華永道（羅兵咸永道）10日凌晨在官方微信公眾號發布回應稱，公司注意到有關普華永道的虛假信息在社交平台傳播。該些虛假信息謊稱來自普華永道內部的官方渠道，但實際並非來自普華永道，普華永道的商標亦被未經授權盜用，其內容均為不實信息。普華永道強調，對此事高度重視，將嚴肅處理未經授權使用商標及捏造不實信息的行為，已經要求相關方刪除有關信息，並將採取其他相應的必要行動。

5. 據《財新》報道，國家金融監督管理總局於4月中旬向各地方監管局、大型銀行、股份制銀行和金融資產管理公司（AMC）下發一份指導意見，支持AMC可向大型銀行和股份行收購所有風險級別的資產，這意味著AMC可以收購來自大型銀行和股份行的非不良資產（即「正常」和「關注」級別）。AMC作為幫助企業處理不良資產的機構，一向只被允許收購「次級」、「可疑」及「損失」三類不良資產。

6. 乘聯會公布，4月全國乘用車市場零售153.2萬輛，同比下降5.7%，環比下降9.4%。今年以來累計零售636.4萬輛，同比增長8%。4月新能源乘用車生產達80.2萬輛，同比增長33.5%，環比增長0.9%。4月新能源乘用車批發銷量達78.5萬輛，同比增長30%，環比下降3.7%。4月新能源車市場零售67.4萬輛，同比增長28.3%，環比下降5.7%。乘聯會表示，汽車以舊換新補貼實施細則發布落地，對車市是重大利好，預計5月車市零售會好於4月。另外，深圳已經開展汽車「報廢更新」及「置換更新」補貼活動，最多補貼1萬元。

7. 內地私募圈瘋傳，規模超過20億元的私募瑞豐達資產已經跑路，旗下產品確認無法贖回。據內媒報道，經實地視察，瑞豐達位於上海浦東新區匯公館10號樓的辦公室亦已人去樓空，現場有約20名維權投資者，部分人購買基金產品金額介乎300萬至3000萬不等。多名投資者已經報案，上海浦東分局經偵支隊已受理案件，相關人員為投資者現場登記。內媒還引述投資者指出，瑞豐達實為「夫妻店」，瑞豐達實控人孫偉與日贏控股的實控人李威為夫妻。

8. 海關總署廣東分署副主任馮國清今日在當地政府記者會上表示，據海關統計，今年前4個月，廣東外貿進出口2.8萬億元，同比增長12.3%，增速高出全國6.6個百分點，較一季度增速高0.3個百分點。其中，出口1.8萬億元，增長8.8%；進口9996.7億元，增長19.1%。單4月，廣東外貿進出口7648.1億元，同比增長13%。

撰文：經濟通中國組

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