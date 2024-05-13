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神州經脈 | 超長期特別國債周五首發，佛山瀋陽放寬落戶條件

13/05/2024

　　內地4月金融數據不理想，社會融資規模增量罕有收縮，有分析認為是反映人行「重質不重量」，亦有人預期中央將加碼寬鬆政策。而就在數據公布之後，中國財政部今日（13日）公布最早本周五（17日）發行超長期特別國債，發行時機比起市場預期的6月或第三季度還要早，為資本市場打下一劑「鎮定劑」。

 

神州經脈 | 超長期特別國債周五首發，佛山瀋陽放寬落戶條件

（資料圖片）

 

　　基建類股票應聲漲，金融股跌幅抹平，兩市跌幅收窄，滬綜指午後更曾倒升，全日收市僅跌0.21%，報3148.02點，深成指跌0.6%，創業板指仍挫0.95%。

 

　　兩市全日成交9098億元（人民幣．下同），與上日（10日）表現相若。值得留意的是，港交所今日起將不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額等。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2347，較上個交易日4時30分收盤價跌101點子，止兩連升，創4月30日以來新兩周新低，全日在7.2274至7.2385之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1030，較上個交易日跌19點子，創4月30日以來近兩周新低，上個交易日報7.1011。

 

今日新聞精選

 

1. 財政部今日公布2024年超長期特別國債發行有關安排，涉及期限為20年、30年、50年。發行時間段從本周五（5月17日）首發至11月中旬，一共發行22次。渣打中國宏觀策略部主管劉潔發表評論稱，考慮到政治局會議和疲弱的4月金融數據帶來的寬鬆預期，預計市場對特別國債發行的即時反應有限，官方則可能在特別國債發行之際宣布降準來提振M2增速。國海證券最新報告亦認為，為了對沖地方債、超長期特別國債發行對債市的擾動，不過度抬升財政發行成本，5、6月降準、降息政策均有可能落地。

 

2. 人民銀行數據顯示，4月M2餘額同比增長7.2%，低於市場預期的8.3%，為有記錄以來新低；4月新增人民幣貸款約7300億元，低於預測的8000億元；4月單月社融增量轉負，淨減約2000億元，為2012年央行開始公布社融數據以來首見，低於市場預期的1萬億元。摩根士丹利表示，內地最新金融數據反映當局為確保信貸質量，不惜以短暫削弱社融規模數據作為代價，大摩又認為注重質量對銀行及金融體系均有利。高盛預期人行將出台更多貨幣寬鬆政策，預期今季及第四季會分別下調存款準備金率25個基點，下季或會下調政策利率10個基點。摩根大通就估計，6月有機會下調政策利率。

 

3. 國家統計局上周六（11日）公布的數據顯示，4月全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.3%，高於市場預期及前值，已連續三個月保持正增長；環比由3月的下降1%轉為上漲0.1%。1-4月平均，全國CPI同比上漲0.1%。4月全國工業生產者出廠價格（PPI）同比下降2.5%，遜於市場預期的2.3%，降幅比3月收窄0.3個百分點；環比下降0.2%，降幅比3月擴大0.1個百分點。

 

4. 廣東佛山市調整入戶政策，對於在佛山市合法穩定就業滿3年（連續繳納社會保險滿3年，或連續經商滿3年，可互補疊加）並有合法穩定住所（含租賃）的非本市戶籍人員，可以申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷。在佛山市持自有合法產權住宅房屋的，在房屋所在地入戶。在佛山市高明區辦理居住登記且連續居住半年以上，有合法穩定住所（含租賃）的非本市戶籍人員，可在該區申請入戶。

 

5. 遼寧瀋陽印發進一步促進外來人口落戶若干政策措施，包括取消積分落戶名額限制、在瀋取得《遼寧省居住證》即可落戶、在瀋租賃房屋即可落戶、在瀋務工即可落戶、在瀋就學即可落戶等十條。其中，學歷落戶放寬至高中畢業，隨遷人員範圍擴大為祖（外祖）父母、兒媳、女婿及兄弟姐妹、孫（外孫）子女等近親屬；租房落戶也放寬至在瀋陽市城鎮地區租賃房屋的外地居民，其本人及近親屬均可在瀋陽市落戶。

 

6. 小米今日在微博宣布，小米與京東達成全新戰略合作，明確了未來三年小米在京東全渠道銷售額2000億元的目標，同時將共同推動多品類小米智能硬件產品大眾化普及，加速「人車家全生態」戰略全面展開。京東也在微博發文稱，未來和小米公司將深化零售、物流、科技、金融等多領域合作，共同推動多品類小米智能硬件產品銷售增長，讓更多用戶享受到小米全場景智能化體驗。

 

7. 騰訊(00700)WeGame宣布，一年一度的發布會「遊戲之夜」將於周日（19日）晚上8時開啟，屆時將有數十款新作亮相，並公布測試節點、上線時間以及製作人訪談等。WeGame方面還上載了4張預熱圖，顯示將有4款新遊戲分別對應「求生」、「行動」、「共鳴」、「俠義」題材。內媒《IT之家》預測，其中的「共鳴」或是庫洛開放世界動作遊戲《鳴潮》。騰訊為庫洛文化的股東。

 

8. 據《彭博》引述知情人士透露，美國總統拜登本周將公布，在關鍵領域提高或增加對華商品關稅，其中針對中國電動汽車的總關稅將從27.5%，提高到102.5%，增幅高達75個百分點或2.7倍，至於其他一些目標行業的關稅將增加一倍或兩倍，報道指拜登計劃增加關稅的行業範圍尚不明確，預計還包括鋰電池和太陽能電池等產業。

 

撰文：經濟通中國組

 

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