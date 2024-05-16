【大國博弈】普京抵京展開國事訪問，與習近平簽署聯合聲明深化關係

俄羅斯總統普京應中國國家主席習近平邀請，在北京時間今天凌晨4時許，乘搭專機抵達北京，展開他連任後的首次外訪行程，本次訪華為期兩天。俄羅斯總統助理烏沙科夫稱，除新一屆政府成員外，由企業代表組成的代表團亦陪同普京出訪。

中俄兩國元首在人民大會堂外檢閱儀仗隊。（AP圖片）

習近平今早在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎俄羅斯總統普京訪華。普京車隊抵達現場後，他同在場等候迎接的習近平握手，又同在場其他中方官員逐一握手，包括中央政治局常委蔡奇、中央外辦主任兼外長王毅等。接下來，普京亦向習近平介紹一同到訪的俄方官員。兩國元首其後登上檢閱台，檢閱儀仗隊，現場奏起兩國國歌並且發放禮炮。

今日下午兩國元首舉行會談後見記者，共同簽署並發表關於深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明，並見證中俄雙方官員簽署10項重要合作文件。

習近平：中俄關係是新型國際關係典範，續深化互信

習近平對記者表示，中俄關係已經成為新型國際關係和相鄰大國關係的典範，中俄雙方將繼續秉持不結盟、不對抗、不針對第三方原則，不斷深化政治互信。



習近平指出，中俄兩國同為聯合國常任理事國和主要新興市場國家，雙方加大戰略協作深度、拓展互利合作維度，順應世界多極化和經濟全球化的歷史大勢是兩國共同的戰略選擇。雙方應該以建交75周年為新起點，進一步加強發展戰略對接，持續豐富雙邊合作內涵，更好造福兩國和兩國人民。



習近平說，尊重中俄各自選擇的發展道路，在相互堅定支持中實現各自發展振興。中俄要積極尋找兩國利益匯合點，發揮各自優勢、深化利益交融，實現彼此成就；要進一步優化合作結構，鞏固好經貿等傳統領域合作良好勢頭；支持搭建基礎科學研究平台網絡，持續釋放前沿領域合作潛能，加強口岸和交通物流合作，維護全球產業鏈供應鏈穩定。



中俄認同政治解決烏克蘭危機是正確方向



另外，習近平稱與普京一致認為解決巴以衝突問題迫在眉睫，中俄雙方也一致認為政治解決烏克蘭危機是正確方向。中方期待歐洲大陸早日恢復和平穩定，願繼續為此發揮建設性作用。

普京形容他與習近平的會談「熱烈而友好」，討論的重點議題為貿易和投資。普京接著列舉了一系列中俄合作和深化經濟關係的領域，能源產業是兩國深化合作的首要任務之一，普京又表示，歡迎中國汽車製造商進入俄羅斯市場。普京另外感謝中國為解決烏克蘭危機作出的努力。

據報普京今日還會與國務院總理李強會面，明日將前往黑龍江省哈爾濱市。

撰文：經濟通中國組

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