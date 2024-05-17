內房 | 內地首套房貸首付比例降至15%，二套房首付25%

．人民銀行及國家金融監督管理總局發布通知，對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房貸款最低首付款比例調整為不低於15%，二套住房貸款最低首付款比例調整為不低於25%

．在上述通知公布前，內地首套住房和二套住房個人貸款最低首付款比例政策下限為不低於20%和30%

人民銀行及國家金融監督管理總局發布通知，時隔近一年後再度下調個人住房貸款最低首付比例。通知指，對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房貸款最低首付款比例調整為不低於15%，二套住房貸款最低首付款比例調整為不低於25%。

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在上述通知公布前，內地首套住房和二套住房個人貸款最低首付款比例政策下限為不低於20%和30%。



通知又指，在此基礎上，人民銀行各省級分行、國家金融監督管理總局各派出機構根據城市政府調控要求，按照因城施策原則，自主確定轄區各城市首套和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例下限。

國務院：允地方政府以合理價收購商品房作保障性住房

全國切實做好保交房工作視頻會議今日上午在京召開，國務院宣布，商品房庫存較多城市，政府可「以需定購」，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。此外，著力分類推進在建已售難交付商品房項目處置，全力支持應續建項目融資和竣工交付，保障購房人合法權益；相關地方政府應從實際出發，酌情以收回、收購等方式妥善處置已出讓的閒置存量住宅用地，以幫助資金困難房企解困。



何立峰：打好商品住房爛尾風險處置攻堅戰



國務院副總理何立峰在會上強調，要深刻認識房地產工作的人民性、政治性，繼續堅持因城施策，打好商品住房爛尾風險處置攻堅戰，紮實推進保交房、消化存量商品房等重點工作。



何立峰指出，房地產關係人民群眾切身利益和經濟社會發展大局。要繼續做好房地產企業債務風險防範處置，扎實推進保障性住房建設、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設「三大工程」。



何立峰要求，要壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，加強統籌協調，充分發揮城市房地產融資協調機制、再貸款政策等作用，加強對城市和房地產企業的指導支持，有力有序有效推進保交房各項工作。

人行：取消首套及二套住房個人貸款利率全國下限

人民銀行宣布，取消全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。



通知又指，人民銀行各省級分行按照因城施策原則，指導各省級市場利率定價自律機制，根據轄區內各城市房地產市場形勢及當地政府調控要求，自主確定是否設定轄區內各城市商業性個人住房貸款利率下限及下限水平（如有）；銀行業金融機構應根據各省級市場利率定價自律機制確定的利率下限（如有），結合本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，合理確定每筆貸款的具體利率水平。

人民銀行下調個人住房公積金貸款利率25點子

人民銀行公布，自明日（18日）起下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年以下（含5年）和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為不低於2.775%和3.325%。

撰文：經濟通中國組

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