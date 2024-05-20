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商務部：對歐美台日共聚聚甲醛展開反傾銷調查

20/05/2024

．中國商務部19日起對原產於歐盟、美國、台灣地區及日本的進口「共聚聚甲醛」，進行反傾銷立案調查

．據了解，共聚聚甲醛可以部分替代銅、鋅、錫、鉛等金屬材料，可直接用於或經改性後用於汽車配件、電子電器、工業機械、日常用品、運動器械、醫療器具、管導管件、建築建材等領域

 

商務部：對歐美台日共聚聚甲醛展開反傾銷調查

 

　　中國商務部19日起對原產於歐盟、美國、台灣地區及日本的進口「共聚聚甲醛」，進行反傾銷立案調查。據了解，共聚聚甲醛可以部分替代銅、鋅、錫、鉛等金屬材料，可直接用於或經改性後用於汽車配件、電子電器、工業機械、日常用品、運動器械、醫療器具、管導管件、建築建材等領域。

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　　商務部指出，上月收到雲南雲天化(滬:600096)、國家能源集團寧夏煤業公司、中石油內蒙古新材料公司等，代表中國大陸共聚聚甲醛產業正式提交的反傾銷調查申請；根據申請人提供的證據及商務部的初步審查，認為符合反傾銷調查立案所要求的內容。


　　商務部公告指，調查通常應於明年5月19日前結束，特殊情況下可延長6個月。利害關係方應於公告發布日起20天內，向商務部貿易救濟調查局登記參加調查，調查時應當如實反映情況，提供有關資料。

*玉淵譚天：中方有充足反制手段*
　　
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撰文:經濟通中國組

 

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