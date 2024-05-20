商務部：對歐美台日共聚聚甲醛展開反傾銷調查

．中國商務部19日起對原產於歐盟、美國、台灣地區及日本的進口「共聚聚甲醛」，進行反傾銷立案調查

．據了解，共聚聚甲醛可以部分替代銅、鋅、錫、鉛等金屬材料，可直接用於或經改性後用於汽車配件、電子電器、工業機械、日常用品、運動器械、醫療器具、管導管件、建築建材等領域

中國商務部19日起對原產於歐盟、美國、台灣地區及日本的進口「共聚聚甲醛」，進行反傾銷立案調查。據了解，共聚聚甲醛可以部分替代銅、鋅、錫、鉛等金屬材料，可直接用於或經改性後用於汽車配件、電子電器、工業機械、日常用品、運動器械、醫療器具、管導管件、建築建材等領域。

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商務部公告指，調查通常應於明年5月19日前結束，特殊情況下可延長6個月。利害關係方應於公告發布日起20天內，向商務部貿易救濟調查局登記參加調查，調查時應當如實反映情況，提供有關資料。



*玉淵譚天：中方有充足反制手段*



美國總統拜登本月14日宣布，將大幅提高中國電動汽車關稅至100%，並對計算機芯片、太陽能電池和鋰離子電池徵收新稅。此前，歐盟已對中國製造商啟動了多項補貼調查。中國央視旗下的社交帳戶「玉淵譚天」過去周六（18日）發帖透露對歐美近期做法非常不滿，帖文稱：「中方其實也有充足的反制手段，如果歐洲繼續採取行動，中方很可能不得不採取一系列措施予以回擊。

撰文:經濟通中國組

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