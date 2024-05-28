內房 | 白名單成效不濟，業界透露部分房企項目有問題難放款

．內地商業銀行目前已審批通過了內房「白名單」項目貸款金額9350億元人民幣

．然而據《中國證券報》引述國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤表示，實際上銀行投放金額並不高，白名單項目的作用有待提升

內地商業銀行目前已審批通過了內房「白名單」項目貸款金額9350億元（人民幣．下同），然而據《中國證券報》引述國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤表示，實際上銀行投放金額並不高，白名單項目的作用有待提升。

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報道亦引述多名銀行人士則表示，房企項目被列入白名單不代表銀行會立即放款，銀行不能不顧風險管理，需要控制不良貸款率；銀行人士強調，在市場沒有明顯好轉的情況下，無條件加大對房地產的貸款投入，風險比較大。有國有大行人士更透露，能看到一些白名單的項目後續可能出現問題。對於這樣的項目，銀行確實很難辦。



業內人士表示，在白名單項目貸款落實過程中，各利益方之間存在比較明顯的博弈心態。各方對白名單項目的認定標準仍然無法統一，「應進盡進」、「應貸盡貸」的執行尺度不一，主體責任需要進一步強化。

撰文：經濟通中國組

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