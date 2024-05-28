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內房 | 白名單成效不濟，業界透露部分房企項目有問題難放款

28/05/2024

．內地商業銀行目前已審批通過了內房「白名單」項目貸款金額9350億元人民幣

．然而據《中國證券報》引述國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤表示，實際上銀行投放金額並不高，白名單項目的作用有待提升

 

內房 | 白名單成效不濟，業界透露部分房企項目有問題難放款

　　內地商業銀行目前已審批通過了內房「白名單」項目貸款金額9350億元（人民幣．下同），然而據《中國證券報》引述國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤表示，實際上銀行投放金額並不高，白名單項目的作用有待提升。

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　　業內人士表示，在白名單項目貸款落實過程中，各利益方之間存在比較明顯的博弈心態。各方對白名單項目的認定標準仍然無法統一，「應進盡進」、「應貸盡貸」的執行尺度不一，主體責任需要進一步強化。

 

撰文：經濟通中國組

 

2024-05-28｜內銀投資國家大基金三期 聰明錢流入芯片股 | 分析阿里健康業績 | 航運股獲大行唱好可吼？｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

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