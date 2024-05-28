神州經脈 | 上海樓市大鬆綁，官媒談耐心資本，A場成交四個月低

上海祭出樓市鬆綁組合拳，惟今日（28日）地產股跌勢不改，午後沽壓更進一步拉大，加上消費板塊集體捱沽，資源股拉漲亦獨力難支，總結全日滬綜指收跌0.46%，報3109.57點，守住三千一；科技股表現兩極化，半導體板塊受大基金三期成立利好猛漲，惟AI、短影音等領域跌勢顯著，深成指拉勻全日瀉1.23%，創業板指跌1.35%。

（資料圖片）

留意到兩市全日成交7417億元（人民幣．下同），是2月1日以來新低，按日減少4.3%。

因持續受套息及購匯需求拖累，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2470，較上個交易日4時30分收盤價跌24點子，創4月25日以來逾一個月新低，全日在7.2425至7.2472之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1101，較上個交易日跌10點子，與市場預測偏離仍有1300點，上個交易日報7.1091。

今日新聞精選

1. 上海祭出近年最強力的樓市鬆綁組合拳，力度之大甚至強於其他一線城市，措施包括將非滬籍購房者社保繳納年限從五年降至三年；取消離婚買房限制；允許二孩及以上的多子女家庭增購一套住房，優化多子女家庭在個人住房貸款中的首套住房認定標準；下調抵押貸款利率下限，首套房貸利率最低降至3.5厘；降低首付比例，其中首套房首付比例從30%降至20%；另外還為購房者提供「以舊換新」補貼。內媒指，新政落地當晚，市場積極反饋：有新房售樓處宣布不打烊，當晚就出現成交；有的樓盤宣布將於5月28日起逐步收回折扣；中介延後休息日搶佔成交，不少猶豫買家選擇加速入市。

2. 內地商業銀行目前已審批通過了內房「白名單」項目貸款共9350億元，然而據《中國證券報》引述國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤表示，實際上銀行投放金額並不高，白名單項目的作用有待提升。報道引述銀行人士強調，在市場沒有明顯好轉的情況下，無條件加大對房地產的貸款投入，風險比較大；有國有大行人士更透露，能看到一些白名單的項目後續可能出現問題，對於這樣的項目，銀行確實很難辦。

3. 國家金融監管總局召開黨委會議，研究部署《防範化解金融風險問責規定（試行）》貫徹落實舉措。會議指出，要推動依法將所有金融活動全部納入監管，建立健全監管責任歸屬認領和兜底監管機制。要全面落實強監管嚴監管要求，真正做到「長牙帶刺」、有稜有角。要著力加強金融法治建設，嚴肅查處影響金融穩定、破壞市場秩序、造成重大風險的違法違規問題。要促進金融與房地產良性循環，進一步發揮城市房地產融資協調機制作用，滿足房地產項目合理融資需求，大力支持保障性住房等「三大工程」建設。要配合防範化解地方債務風險，指導金融機構按照市場化方式開展債務重組、置換。

4. 中央政府近日明確提出要積極發展風險投資，壯大「耐心資本」，自此「耐心資本」一詞走進大眾視野。《新華社》今日刊登一則文章，稱耐心資本就是引導資本做「時間的朋友」，不受短期市場波動的干擾，陪伴硬科技、科學家與創業者「長跑」；「耐心資本」所倡導的長期主義，是培育新質生產力必須堅持的理念，也是推動中國經濟高質量發展的科學方法。文章強調，「耐心資本」與新質生產力都體現了經濟發展的一個道理：要有前瞻眼光，更要有戰略定力，不畏風險挑戰，堅持做正確的事，在長期投入與堅持中結出碩果。

5. 據韓媒報道，南韓晶片巨擘SK海力士一名中國籍女員工被捕，她涉嫌向中國電訊設備製造商華為洩露有關降低晶片不良率的核心技術資料。報道指，該員工於2013年入職SK海力士，之後一直在負責分析晶片不良的部門工作，2020至2022年在中國分公司擔任組長，負責企業交易客戶洽談。2022年6月，她返韓後立即跳槽到華為，離職前曾用3000多張A4紙列印出涉及核心半導體工序問題解決方案的資料。警方認為，她將打印的紙張分批轉移至外部，但她否認指控。

6. 中國信通院數據顯示，4月內地市場手機出貨量2407.1萬部，同比增長28.8%。其中，5G手機2023.2萬部，同比增長52.2%，佔同期手機出貨量的84.1%。今年1-4月，內地市場手機出貨量9148.6萬部，同比增長12.3%；其中，5G手機7666.5萬部，同比增長18.3%，佔同期手機出貨量的83.8%。

7. 據《21世紀經濟報道》引述知情人士稱，近期有地方證監局對轄區內上市公司募集資金使用情況進行全面「摸排」，要求上市公司提交包括底稿在內的詳細材料，匯報募集資金計劃使用情況、實際使用情況；對於更改募資用途的，解釋具體原因；對於存在問題的，上報調整方案。同時，對於尚未使用的募集資金，則需說明使用計劃。調查範圍不僅針對IPO首發募資，而且包括定增、可轉債等各類再融資，旨在防止出現募到資金後大量閒置，盲目投資，或者用於對企業業績提升無益之處等情況。

8. 騰訊旗下微信宣布，推出4個為青少年量身定制的微信功能。其中，在青少年模式之下，青少年用戶累計使用視頻號滿40分鐘，就需要監護人輸入密碼，才可延長使用時間，而且每日晚上10時至次日早上6時無法使用視頻號服務，如需使用須經監護人授權。此外，青少年模式下，微信支付會隱藏Q幣充值、微粒貸、理財通、信用卡的入口，看一看、附近的人、微信豆，以及所有的小遊戲均為默認不可訪問狀態；父母或監護人可以在青少年模式中設置微信支付的限額。

撰文：經濟通中國組

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動