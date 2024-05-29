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神州經脈 | 廣深樓市撤辣，國家60億助研固態電池，人幣半年低

29/05/2024

　　人民銀行注入流動性，今日（29日）進行2500億元（人民幣．下同）7天期逆回購，中止連續18個交易日的20億元地量逆回購水平，淨投放2480億元，放水規模為4月30日以來的一個月最大。滬深股市早市窄幅上升，午後一度跟隨港股走弱倒跌，但最終勉強保住升勢，滬綜指全日收升0.05%，報3111.02點，守好三千一關，深成指升0.25%，創業板指走高0.27%。

 

神州經脈 | 廣深樓市撤辣，國家60億助研固態電池，人幣半年低

資料圖片

 

　　值得留意的是成交表現較昨日（28日）更淡靜，兩市全日成交7078億元，繼續刷新近四個月成交新低，按日減少4.6%。

 

　　美元指數延續偏強走勢，而境內客盤購匯持續，令匯價持續承壓。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收盤報7.2487，較上個交易日4時30分收盤價跌17點子，兩連跌，創去年11月16日以來近六個半月新低，全日在7.2468至7.2494之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1106，較上個交易日跌5點子，兩連跌，創1月23日以來四個多月新低，與市場預測偏離擴至逾1420點，上個交易日報7.1101。

 

今日新聞精選

 

1. 中共總書記習近平在主持中共中央政治局集體學習時，強調促進高質量充分就業。他提出要動態調整教育資源布局，大力發展職業教育；要堅持把高校畢業生等青年群體就業作為重中之重，開發更多就業崗位；因地制宜發展新質生產力，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布局建設未來產業，完善現代化產業體系，努力創造更多高質量就業崗位；支持發展吸納就業能力強的產業和企業，穩定和擴大就業容量；多措並舉促進農民工就業，引導外出人才返鄉、城市人才下鄉創業；加強對大齡、殘疾、較長時間失業等就業困難群體的幫扶，統籌用好公益性崗位，確保零就業家庭動態清零。

 

2. 繼上海之後，廣州、深圳兩座一線城市亦相繼放寬樓市政策。廣州市政府發文明確，非本市戶籍居民家庭只要連續6個月在本市繳納個稅或社保即可享受戶籍居民家庭購房待遇，同時當地下調個人住房貸款最低首付比例，並取消房貸利率下限；深圳亦宣布下調個人住房貸款最低首付款比例和利率下限。

 

3. 官媒《中國日報》引述知情人士指，國家或將投入約60億元用於全固態電池研發，包括寧德時代、比亞迪、一汽、上汽集團、衛藍新能源和吉利共六家企業可能獲得政府基礎研發支持。內媒《財聯社》隨後報道稱，有上述企業的內部人士透露，其所在的公司在上述項目「答辯環節排名第一」；另有一家「入圍」的產業鏈公司相關人士稱，之前確實聽說過這一項目，但並不掌握具體信息。

 

4. 國家發改委價格監測中心表示，本輪成品油調價周期內（5月15日－5月28日）國際油價窄幅震盪，按現行國內成品油價格機制測算，本周期10個工作日平均價格與上一周期相比，調價金額每噸不足50元，故本次汽、柴油價格不作調整。另據交通運輸部主管的《中國交通報》引述「飛常準」消息報道，自6月5日起，航企將下調國內航線旅客運輸燃油附加費徵收標準，其中800公里或以下航段下調10元至每人30元；800公里以上航段下調20元至每人50元；按成人普通票價10%計價的嬰兒免收燃油附加費。

 

5. 國家市場監督管理總局就《優化營商環境重點舉措（2024年版）》公開徵求意見，當中提出要健全直播電商平台常態化監管會商協調機制，以及規範平台經濟領域價格收費行為，探索建立平台與平台內經營者協商機制，保護平台內經營者自主定價權等。同時提出要加強反壟斷和反不正當競爭監管執法，大力糾治不當市場干預行為；加強經營者集中反壟斷監管，精準識別競爭問題，維護公平競爭市場秩序。

 

6. IMF最新公布，中國2024年和2025年的經濟增速預測分別為5%和4.5%，與4月IMF《世界經濟展望》的預測相比，均上調0.4個百分點。IMF指，中國的經濟增長仍將保持韌性。中國第一季度GDP增長強勁，並且近期採取了有關政策措施，包括支持創新（特別是綠色和高科技領域的創新），提升金融部門監管，以及出台一些政策來化解房地產行業和地方政府的風險。然而，更全面、更平衡的政策措施將有助於中國應對經濟面臨的不利因素。

 

7. 中國財政部表示，將於6月5日（下周三）在香港通過招標發行第二期110億元人民幣國債，包括2年期30億元、3年期30億元、5年期30億元和10年期20億元，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）公布。財政部今年將在香港分六期發行550億元人民幣國債，首期120億元已於3月發行，包括2年期、3年期、5年期和10年期各30億元，利率分別為2.2%、2.28%、2.39%及2.45%。

 

8. 深圳市統計局公布，1-4月，全市規模以上工業增加值同比增長12.8%，比上年同期提高10.7個百分點。其中，規模以上醫藥製造業增加值增長34%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長18%；3D打印設備、服務機器人、電子元件產品產量分別增長68%、47%、38.6%。1-4月，全市固定資產投資同比增長11.2%。全市社會消費品零售總額3234.85億元，同比增長2.3%。全市進出口總額14105.83億元，同比增長31.8%。全市居民消費價格比上年同期上漲0.2%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2024 11:59
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2024 11:59
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