京城近觀｜ 京津冀通勤，「打飛的」要來了

科幻情節將成為現實。三年後，在北京「打飛的」返工可能不再是夢，馬路上的汽車也會像電影中的一樣，走著走著就突然飛起來。今年以來，工信部和多個部門多次明確要大力發展低空經濟，低空經濟成為大熱話題。

低空經濟加速發展，「打飛的」返工將不再是夢。圖為小鵬匯天飛行汽車旅航者X2近日在深圳CBD首飛。（小鵬匯天微博圖片）



深圳、廣州、蘇州、成都等多個城市近期加速布局低空經濟，搶佔低空經濟萬億賽道。北京也不甘落後，近日北京市經信局正式發布《北京市促進低空經濟產業高質量發展行動方案（2024-2027年）（徵求意見稿）》，明確提出到2027年，北京將圍繞應急救援、物流配送、空中擺渡、城際通勤、特色文旅等打造應用場景開通3條以上面向周邊地區的低空航線。

*即將開通大興機場與雄安新區等3條以上通勤航線*

城際通勤是最受關注的一環，眾所周知，跨省通勤上班族在北京是一個不小的群體。早年因北京房價飆升，不少人選擇在燕郊或者天津買房安居。廊坊燕郊與北京，只隔一條潮白河。每天清晨，這座河北小鎮上會有數萬人搭乘公交或小汽車等交通工具，奔向對岸北京的單位上班。許多人耗在路上的時間至少一個半小時以上，如何縮短通勤時間，是這個群體的一大難題。

即將開通的是甚麼航線呢？一是大興機場與雄安新區；二是首都機場與天津、廊坊等地區的通勤航路航線。也就是說，雄安新區這個「千年大計」會愈來愈便捷。天津與廊坊的跨省通勤族上班又多了一個選擇。

北京平谷石佛寺機場到河北雄安鄚州機場的通航已開通1年多，運行150架次。（央視新聞截圖）

打飛的通勤實現起來容易嗎？現實中，北京在航路方面的嘗試早已進行。北京平谷石佛寺機場到河北雄安鄚州機場的通航，因為航程短和距離白洋淀景區近，開通一年來，已經運行了150架次，但是消費者知道的不多，基本上只有飛行發燒友會使用，周末從北京到河北遊玩，是一個遊覽觀光項目，融合低空經濟和文旅。北京距離河北雄安白洋淀景區有一百多公里，駕車兩個多小時，高鐵接近1.5小時，飛機只需要半個多小時。

*探索「分體式飛行汽車城際通勤+城內擺渡」*

此外，北京還會探索「分體式飛行汽車城際通勤+城內擺渡」應用新業態。甚麼是分體式飛行汽車？小鵬汽車(09868)旗下的飛行汽車公司--小鵬匯天如此描述，「飛行汽車分為陸行體與飛行體兩部分：飛行體能夠垂直起降，滿足低空飛行需求；陸行體可將飛行體完全收納至車內並進行地面行駛」。小鵬匯天分體式飛行汽車「陸地航母」車型今年四季度開啟預定，計劃2025年四季度量產交付。

小鵬匯天近日在澳門舉行的2024 BEYOND國際科技創新博覽會，展示了一款面向未來立體交通設計的陸空一體式飛行汽車。（小鵬匯天微博圖片）

過去在科幻電影中才有的情節，正一步步走進現實生活之中。2021年，「低空經濟」概念首次被寫入國家規劃，《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出，發展交通運輸平台經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟。今年3月，工信部等4部門印發《通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030年）》，為培育低空經濟新增長極提供支撐。據《中國低空經濟發展研究報告》指出，2023年中國低空經濟規模5059.5億元人民幣，同比增速33.8%，預計到2026年有望突破萬億元人民幣。

*專家認為載人無人機也是未來發展方向*

除了「打飛的」，這次方案尚未提及的載人無人機也是未來發展方向。在專家的規劃中，載人無人機是未來城市交通的重要組成部分。相比傳統的直升機，採用多旋翼設計的eVTOL佔地面積更小、機動性更強，能在城市中心、屋頂停機坪、小型空地等便捷起降，通過城市空中交通實現點對點運輸，將極大提高運輸效率、降低延誤風險。目前，載人無人機產業尚處於發展初期。

小鵬匯天旅航者X2為兩座載人飛行汽車。（小鵬匯天微博圖片）

「打飛的」在城市上空飛行，不再受交通擁堵之苦，這樣的場景會真的成為現實嗎？或許科幻電影中飛行器在城市低空飛行的場景，真的離我們不遠。

經濟通駐京記者黃燕明

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