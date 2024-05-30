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神州經脈 | 中阿加強AI合作，樓市鬆綁浪接浪，大額購匯傳受限

30/05/2024

　　人民銀行連續兩個交易日大額放水共5060億元（人民幣．下同），然而A股今日（30日）市況仍然沉悶，滬指半日苦守三千一，而隨著港股市場下跌超過1%，A股午後跌幅亦擴大，滬綜指全日收跌0.62%，報3091.68點，終失守三千一，深成指跌0.32%，創業板指仍升0.11%。

 

神州經脈 | 中阿加強AI合作，樓市鬆綁浪接浪，大額購匯傳受限

國家主席習近平今日上午在北京釣魚台國賓館出席中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式前，與阿拉伯各國領導人和與會者合照。AP圖片

 

　　兩市成交保持近月低位，至7233億元，按日則增約2.2%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2455，較上個交易日4時30分收盤價升32點子，止兩連跌，暫脫離半年低位，全日在7.2430至7.2499之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1111，較上個交易日跌5點子，三連跌，續創1月23日以來逾四個月新低，與市場預測偏離擴大至逾1500點，上個交易日報7.1106。

 

今日新聞精選

 

1. 中國國家主席習近平今日上午在北京釣魚台國賓館出席中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式，並發表主旨講話，稱要同阿方構建「五大合作格局」，包括同阿方加強人工智能領域合作，共同促進人工智能賦能實體經濟；同阿方在生命健康、人工智能、綠色低碳、現代農業、空間信息等領域共建10家聯合實驗室；加快實施中東工業化專項貸款、中阿金融合作專項貸款合作項目；歡迎阿拉伯國家在華發行「熊貓債」，歡迎阿方銀行機構加入人民幣跨境支付清算系統；願同阿方加快雙邊和區域自由貿易協定談判，推動電子商務合作對話機制建設；每年邀請阿方200名政黨領導人訪華，未來5年將同阿方力爭實現1000萬遊客互訪。習近平還稱，中方堅定支持建立「巴勒斯坦國」，並支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。

 

2. 國務院印發《2024－2025年節能降碳行動方案》，圍繞能源、工業、建築、交通、公共機構、用能設備等重點領域和重點行業，部署節能降碳十大行動。其中提到，加快淘汰老舊機動車；逐步取消各地新能源汽車購買限制；落實便利新能源汽車通行等支持政策；推動公共領域車輛電動化，有序推廣新能源中重型貨車，發展零排放貨運車隊。嚴格落實水泥、平板玻璃產能置換；加強建材行業產量監測預警，推動水泥錯峰生產常態化；鼓勵尾礦、廢石、廢渣、工業副產石膏等綜合利用；嚴格落實電解鋁產能置換，從嚴控製銅、氧化鋁等冶煉新增產能。

 

3. 中國人民銀行副行長陶玲近日接受人行旗下報章《金融時報》和雜誌《中國金融》的採訪，在談到推進人民幣國際化時指出，將重點做好五方面工作，包括完善人民幣跨境使用基礎性制度安排；支持更多境外央行、機構等在境內發行熊貓債；豐富離岸人民幣金融產品，拓展內地與香港金融市場互聯互通機制；提升人民幣跨境支付系統（CIPS）服務能力，擴大服務範圍等。

 

4. 在人民幣市場購匯壓力持續升溫下，《彭博》引述知情人士透露，4月以來沿海地區多家企業在地方外匯監管口頭指導下，減少或推遲了大額購匯，部分企業還被設定了單位時間內的購匯額度。知情人士並指，一些海外上市企業在地方監管號召下減少了在境內的分紅購匯，其分紅以人民幣形式匯出至境外，但這並非強制性要求。報道引述中國國家外匯管理局書面回覆指出，外匯局始終保持政策的連續性和一致性，確保真實合規的購付匯需求在政策上沒有障礙。

 

5. 各地樓市政策鬆綁浪接浪，繼滬深穗、瀋陽及安徽省後，福建省、山東省亦全面放寬個人住房信貸政策。然而多地接二連三放寬樓市政策，更加凸顯內地樓市下行風險的嚴峻程度，惠譽評級指出，中國加大對房地產市場的支持力道，可能會影響多個行業的信貸指標，包括銀行、地方政府融資平台(LGFV)、房地產開發商及地方政府等。惠譽並預料今年中國新樓銷售與去年相比將大幅下降。

 

6. 根據TrendForce集邦諮詢統計，今年第一季全球新能源車（包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）共計銷售284.2萬輛，年增長16.9%，為近三年首次單季年增長低於20%。純電動車部分，特斯拉以21.5%市佔率拿下冠軍，比亞迪（不含騰勢）位居第二名，市佔率16.6%。但就年增長率來看，特斯拉為-8.5%、比亞迪為13.3%。上汽通用五菱排名第三。插電式混合電動車部分，比亞迪品牌持續穩居銷量冠軍，第一季較去年同期有所增長，但市佔率稍有下滑。

 

7. 對於近日有傳言指小米汽車計劃收購恒大汽車58.5%的股權，以利用恒大天津工廠快速擴充產能，小米澄清從未有過收購或控股恒大汽車的計劃和舉動。另外，有德國媒體報道，長城汽車計劃於8月底關閉位於德國慕尼黑的歐洲總部，並解僱全部100名員工，拓展歐洲市場的計劃同告中止，但並非退出歐洲市場，現有歐洲業務將由中國總部管理。長城汽車發聲明稱，承諾繼續致力於現有的歐洲市場，並承認在不穩定的市場環境下，公司需要做出調整。

 

8. 全國鐵路將於6月15日零時起實行新的列車運行圖。其中，廣鐵集團對廣州東站至香港西九龍站高鐵列車由每日20列增加至26列（增加6列）；深圳北站至香港西九龍站高鐵列車由每日146列增加至159列（增加13列）；福田站至香港西九龍站高鐵列車由每日97列增加至106列（增加9列）。本次調整還首開張家界西站至香港西九龍站高鐵，停靠的站點包括邵陽、懷化南、洞口、鳳凰古城、吉首東及張家界西。

 

撰文：經濟通中國組

 

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