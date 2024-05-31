PwC | 普華永道持續被解約，去年審計107家A股已有13家改聘會計所

．據《上海證券報》報道，截至目前，普華永道中天審計2023年報的107家A股公司中，有13家改聘了其他會計所。

．外媒早前引述知情人士指，中國考慮對羅兵咸永道處以至少10億元人民幣的創紀錄罰款，並要求暫停其在中國的部分業務

捲入中國恒大(03333)審計問題的國際四大會計師行之一普華永道，連續被上市公司解約。據《上海證券報》報道，截至目前，普華永道中天審計2023年報的107家A股公司中，有13家改聘了其他會計所。

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最新公布的是中國石油(00857)(滬:601857)，其公告指鑒於近期有關審計行業相關事項還需進一步核實，與普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所協商，決定取消原定提交2023年年度股東大會審議的《關於公司聘用2024年度境內外會計師事務所的議案》。



而在過去一個月，普華永道已流失多家國企或具國家背景的客戶，包括中國人保(01339)(滬:601319)、中國中鐵(00390)(滬:601390)，青島港(06198)(滬:601298)；招商銀行(03968)(滬:600036)。



A股方面，東鵬飲料(滬:605499)、邁瑞醫療(深:300760)、滬硅產業(滬:688126)、粵電力A(深:000539)等已紛紛從普華永道改聘其他審計機構。



外媒早前引述知情人士指，中國考慮對羅兵咸永道處以至少10億元人民幣的創紀錄罰款，並要求暫停其在中國的部分業務。

撰文：經濟通中國組

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