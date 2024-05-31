神州經脈 | PMI重回收縮，中美防長會談，A股全月跌0.6%

中國5月官方製造業採購經理指數(PMI)意外跌入收縮區間，反映中國經濟復甦力度仍顯著不足。資本市場近日表現亦明顯乏力，在5月最後一個交易日，滬綜指今日（31日）收跌0.16%，報3086.99點，深成指倒跌0.22%，創業板指走低0.44%。兩市全日成交7143億元（人民幣．下同），維持近日較低水平，按日減少1.2%。

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回顧全周，最大特點是日均成交只有7300億元左右，屬四個月低，換言之是A股啟動新一輪上升周期以來的最低成交水平，而從指數表現來看，滬指全周都在三千一上下爭持，結果還是在阻力下功虧一簣，滬綜指全周累跌近0.1%，全月累計下跌0.58%，結束連續三月上升趨勢。

中間價偏強帶動人民幣高開一度創兩周新高，但之後升幅收窄。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2440，較上個交易日4時30分收盤價升15點子，兩連升，創5月22日以來逾一周新高，全日在7.2220至7.2447之間波動。全月跌0.03%，連跌五個月。今日人民幣兌一美元中間價報7.1088，較上個交易日升23點子，止三連跌，創5月22日以來逾一周新高，上個交易日報7.1111。

今日新聞精選

1. 中國5月官方製造業PMI回落至49.5%，意外跌破榮枯線並創三個月低點，非製造業PMI和綜合PMI則在擴張區間有所下降，其中非製造業PMI還創下四個月新低。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據稱，受前期製造業增長較快形成較高基數和有效需求不足等因素影響，5月製造業景氣水平有所回落。上海華寶信託經濟學家聶文認為，後續政策仍需要加強對需求端的刺激，同時盡快梳理信貸通道，避免金融機構縮表對經濟產生負面作用。

2. 中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀，今日在新加坡舉行的香格里拉對話會期間會晤。這是中美防長兩年來首次重大的面對面交流。中國國防部新聞發言人吳謙表示，董軍與奧斯汀就中美關係、台灣、南海問題交換意見。董軍指當前兩軍關係止跌企穩的局面來之不易，值得倍加珍惜；兩軍溝通不能罔顧事實、甩鍋推責，甚至借機抹黑打壓。董軍並在台灣問題上表達中方的堅定立場。

3. 正在訪美的中國外交部副部長馬朝旭於當地時間周四（30日）與美國常務副國務卿坎貝爾舉行磋商後向媒體表示，「這次會談應該說是建設性的」，強調當前中美關係正處於止跌企穩的關鍵時期，雙方要推動中美關係健康穩定向前發展。馬朝旭同日與美國總統國家安全事務首席副助理芬納進行溝通，雙方認為應加強高層交往和各層級溝通，擴大合作，管控分歧，努力穩定並發展中美關係。馬朝旭還會見了美總統國家安全事務助理沙利文。

4. 捲入中國恒大審計問題的國際四大會計師行之一普華永道，連續被上市公司解約。據《上海證券報》報道，截至目前，普華永道中天審計2023年報的107家A股公司中，有13家改聘了其他會計所，最新公布相關決定的是中國石油。外媒早前引述知情人士指，中國考慮對羅兵咸永道處以至少10億元的創紀錄罰款，並要求暫停其在中國的部分業務。

5. 據外媒報道，特斯拉已成功獲得中國工信部的軟件註冊，為特斯拉內部測試全自動駕駛（FSD）鋪平道路，特斯拉員工將在中國公共道路上測試，並計劃在未來幾個月內升級推送給中國用戶。據《新浪科技》引述特斯拉客服表示，確實在籌備這件事，但具體甚麼時間落地，目前官方沒有任何相關消息，而當前內部員工也沒有進行相關的測試，即使未來能夠落地或者開放，也是在允許完全自動駕駛能力測試的城市開放。

6. 國務院關稅稅則委員會發布公告，自2024年6月15日起對原產於台灣地區的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率。國台辦發言人陳斌華表示，國台辦支持相關主管部門採取進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的措施，並強調「搞『台獨』就沒有和平，就沒有發展，只會『禍台』、『害台』，只會讓台灣企業、民眾利益受損」。商務部新聞發言人則批評，民進黨當局大肆宣揚「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，嚴重破壞ECFA實施的基礎，導致大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品的關稅減讓，有關責任完全在民進黨當局。

7. 人民銀行主管媒體中國《金融時報》今日在頭版刊文指引述業內人士表示，從人行近期的多次表態來看，當下並不會進行國債的購買。如果長期國債收益率持續下行，並非買入的好時機。相反，若銀行存款大量分流債市，無風險資產需求進一步增大，人民銀行應該會在必要時賣出國債。目前長期限國債利率水平較低，從疫情平穩轉段後的市場運行實踐看，2.5%-3%是10年期國債收益率的合理區間，惟目前10年期國債利率只有2.3%左右。

8. 永輝超市一家河南鄭州門店今日起啟動「胖東來式爆改」，預計於6月19日恢復正常營業。永輝超市稱，在胖東來等幫扶下，將從商品結構、品質、價格及賣場布局、動線、環境、服務和員工待遇等方面做全面調改，包括提高員工薪資、減少工時、增加休假等福利待遇。此外，該門店此次調改將淘汰下架70%的商品，參考胖東來的商品結構重新梳理，未來商品結構要達到胖東來的90%以上，並將引進胖東來的自有產品。

撰文：經濟通中國組

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