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神州經脈 | 財新PMI兩年高，財政部稱政策制定要更具國際視野

03/06/2024

　　5月財新中國製造業PMI錄得51.7，為2022年7月來近兩年高點，顯示製造業生產經營活動擴張加速，與官方公布的49.5意外重返收縮區形成鮮明對比。但數據未有提振市場信心，多個工業板塊今早（3日）跌幅顯著，午收時超過4200隻個股染綠，僅靠大市值個股挺住，不過到了午後跌勢並無進一步擴大，反而稍有修復，滬綜指全日收市跌0.27%，三連跌，報3078.49點，深成指倒升0.07%，創業板指升0.79%。沽壓帶動兩市全日成交升至8307億元（人民幣．下同），按日增長16.3%。

 

神州經脈 | 財新PMI兩年高，財政部稱政策制定要更具國際視野

資料圖片

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2461，較上個交易日4時30分收盤價跌21點子，止兩連升，創5月29日以來近一周新低，全日在7.2409-7.2463之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1086，較上個交易日升2點子，兩連升，續創5月22日以來近兩周新高，與市場預測偏離仍近1300點，上個交易日報7.1088。

 

今日新聞精選

 

1. 調查樣本相比官方製造業PMI更側重於沿海地區中小企業的財新中國製造業PMI，5月錄得51.7，較4月上升0.3個百分點，連續七個月保持擴張，優於預期的51.5，且是2022年7月以來近兩年最高，顯示製造業生產經營活動擴張加速。有分析指出，其中產出指數維持強勢，創2022年6月以來高點，但新訂單指數環比略為回落0.3個百分點至52.3，尤其新出口訂單指數環比下降2.4百分點至50.9，創三個月低位，值得警惕。

 

2. 財政部部長藍佛安出席財政部國際財經研究專家工作室2024年首次論壇並講話，強調財政工作要統籌國內與國際、發展與安全，政策制定要更有國際視野、更具前瞻性，有效促進高質量發展和高水平開放。當前百年變局加速演變，外部形勢更趨複雜，財政部門在參與國際財經合作過程中肩負重任，要勇於擔當、積極作為，更好服務中國式現代化建設。國際財經研究專家工作室取得顯著成效，要胸懷「國之大者」，繼續研究國際財經領域系統性、戰略性和前瞻性問題，為財政工作提供有力支撐。

 

3. 百度地圖今日公布特斯拉實測V20版本的視頻，宣布百度地圖車道級導航即將在特斯拉「上線」。此次百度與特斯拉的深度地圖合作，被認為特斯拉FSD功能（完全自動駕駛能力）進入中國的「前戲」。從視頻中可見，百度地圖V20可以在特斯拉車機上實現3D車道導航、攝像頭提醒、壓線提醒、公交車道提醒、超速提醒、路口實景導航等，紅綠燈倒計時更醒目，最終功能實現以實際上線為準。另外，對於有指工信部擬出台的新規將禁止特斯拉的單踏板模式，內媒《貝殼財經》引述特斯拉方面回應稱，相關規定目前尚未正式發布和實施，不影響現有的產品和功能。

 

4. 對於中國表明不出席瑞士舉辦的烏克蘭和平峰會，被認為是不支持和平，並且是「同俄羅斯站在一起反對烏克蘭」，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上強調，中方一開始就反覆強調和會應當具備俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論這三個重要的要素，中方難以參會，正是因為中方認為本次會議恐怕還無法實現這三點。中方衷心希望和會不要變成製造陣營對抗的平台，不參會並不代表不支持和平，個別國家即使參會，也未必真心希望停火止戰，關鍵還是要看實際行動。

 

5. 順豐控股公告，發行境外上市外資股（H股）的計劃已獲得中國證監會的備案。公司計劃在港交所發行不超過6.25億股境外上市普通股。順豐於2023年8月21日向聯交所遞交了上市申請，並於同日在港交所網站刊登了申請資料，隨後公司於2023年9月2日公告，已向中證監報送發行的備案申請材料。此次備案申請通過，意味著順豐離H股上市再進一步，如果最終成事，順豐將成為國內唯一一家「A+H」兩地上市的快遞公司。

 

6. 網絡近日流傳一份文件，顯示多個電商平台突然被海關總署告知，原產地為美國、英國、澳洲、台灣、澳門等含「不老藥」NMN的食品，自6月1日起不得再通過跨境電商平台在內地銷售，原因是NMN在中國未獲得藥品、保健食品、食品添加劑和新食品原料許可。NMN目前在內地不能作為食品和藥品進行生產經營，內地消費者只能通過跨境電商渠道購買進口NMN產品。

 

7. 世界旅遊及旅行業理事會和牛津經濟研究院的報告預計，今年中國遊客在國內遊支出，將達創紀錄的6.79萬億元，首次超過疫前水平，比2019年增長11%。世界旅遊及旅行業理事會主席Julia Simpson表示，中國遊客再次開始旅遊了，而且還會繼續增長，旅遊業表現出了韌性和強勁復甦的跡象。同時，訪華的國際遊客數量仍未回升。今年外國遊客在中國內地的消費料達7150億元，比2019年低約25。

 

8. 廣州印發《廣州市低空經濟發展實施方案》，提出要以無人機和新型垂直起降航空器研發製造為低空製造業重點，以城市空中交通、低空物流、公共服務為低空飛行運營重點，推動廣州成為內地首個載人飛行商業化運營城市，目標到2027年，廣州低空經濟整體規模達到1500億元左右。具體行動包括探索開通大灣區內城際間的短途直達航線以及與香港、澳門之間的跨境航線；在廣州市內開展城市無人機配送、城際無人機運輸等物流方式等。

 

撰文：經濟通中國組

 

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