神州經脈 | 陸家嘴論壇中證監預告出新政，特斯拉缺席網聯車試點

人行保持地量逆回購趨勢，滬深股市今早（4日）低開，地產股盤中倒升領市，惟滬綜指半日收市仍微跌，不過去到下午，虛擬電廠概念落鑊，為大市帶來上行動力，滬綜指全日收升0.41%，報3091.2點，盤中高見3095.32點，逼近三千一，深成指升1.05%，創業板指倒升1.33%。

中證監預告將在陸家嘴論壇期間發布資本市場相關政策舉措。（資料圖片）

成交返回較低水平，兩市全日成交7457億元（人民幣．下同），按日減少10%。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2444，較上個交易日4時30分收盤價升17點子，為5月31日以來近一周新高，全日在7.2400至7.2465之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1083，較上個交易日升3點子，三連升，續創5月22日以來近兩周新高，與市場預測偏離收窄至逾1200點，上個交易日報7.108。

今日新聞精選

1. 2024陸家嘴論壇6月19日至20日在上海舉辦。上海市政府今日舉行新聞發布會，介紹論壇有關情況。中國證監會辦公廳副主任王利在會上透露，論壇期間，中證監將發布資本市場相關政策舉措。6月19日上午，中證監主席吳清將出席論壇開幕式暨全體大會，並發表主題演講。6月19日下午，中證監副主席方星海和上交所理事長邱勇將圍繞「科技創新與資本市場高質量發展」發表主題演講。

2. 國家能源局近日發布《關於做好新能源消納工作保障新能源高質量發展的通知》，其中提出要充分發揮電網資源配置平台作用，進一步提升電網資源配置能力。電網企業要進一步提升跨省跨區輸電通道輸送新能源比例，加強省間互濟，全面提升配電網可觀可測、可調可控能力，公平調用各類調節資源，構建智慧化調度系統。同時，加快電力現貨市場建設，進一步推動新能源參與電力市場；打破省間壁壘，不得限制跨省新能源交易等。

3. 據《新華社》報道，工信部、公安部、住建部、交通運輸部組織專家對首次集中申報的智能網聯汽車方案進行了初審和擇優評審，研究確定了9個進入試點的聯合體，包括一汽集團、上汽集團、長安汽車、比亞迪、蔚來，但有意進軍內地輔助駕駛市場的外企特斯拉不在名單上。特斯拉行政總裁馬斯克今年4月底旋風訪華，據報是尋求讓特斯拉的完全自動駕駛（FSD）功能在中國落地，而中國官員對此態度正面；還有傳特斯拉將使用百度地圖提供的高級輔助駕駛地圖用於中國版FSD功能。百度地圖昨公布特斯拉實測V20版本的視頻，宣布百度地圖車道級導航即將在特斯拉「上線」。

4. 深圳市房地產中介協會數據顯示，5月全市新房共成交2375套，環比下降16%，同比下降29.9%；全市二手房錄得量（以二手房買賣合同發起時間為口徑統計的數據，並非最終成交過戶套數）為4871套，環比下降1.4%，同比增長35.2%。另外，深圳市住建局、人行深圳市分行、金監總局深圳監管局表示，對於今年5月29日之前發放的個人住房貸款利率不作調整，執行當時深圳利率下限政策。深圳於5月29日起將首套房貸利率降至3.5%，二套利率降至3.9%。

5. 據「陽光家緣」數據顯示，5月廣州新房住宅網簽套數總計5159套，環比4月上漲6.7%；網簽面積560032平方米，環比4月上漲4%。廣州市房地產中介協會數據則顯示，5月廣州市二手住宅網簽宗數和面積為7838宗和78.97萬平方米，環比分別下降14.13%和12.18%。另外，廣州市首次響應中央號召，推進「存量收儲」用作拆遷安置房。廣州增城區新塘鎮發布《關於廣州（新塘）至汕尾鐵路項目（新塘段）徵集符合條件商品性安置房源報名的公告》，擬購買市場化商品房作為該項目安置房源，並向社會徵集符合條件的房源，交易單價原則上以「土地成本+建安成本」確定。

6. 波音中國總裁柳青撰寫「總裁手記」稱，5月拜訪了波音在中國的幾家主要供應商，並參觀了生產波音零件的車間，未來幾個月還將走訪更多波音供應商，共同探討和交流加深加強彼此合作的機遇。目前波音在中國有超過35家直接供應商，在世界各地飛行的超過1萬架波音飛機都使用了中國製造的零部件和組件。柳青讚揚中國合作夥伴保持著出色的飛機零部件質量和按時交付記錄，對支持波音民用飛機供應鏈的穩定作出突出貢獻。

7. 據《彭博》引述知情人士報道，空中客車(Airbus)正就向中國大規模出售A330neo飛機進行談判，而自中國國家主席習近平上月訪問法國之後，談判進程有所加速。知情人士稱，中國最大幾家航空公司正考慮購買100多架A330neo客機，具體細節仍在討論中，時間也不確定。

8. 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利2日接受新加坡亞洲新聞台(CNA)採訪時表示，在是否對中國電動車加徵關稅的問題上，歐盟不會跟隨美國的做法，強調歐盟不太贊成加徵關稅，並指對華「脫勾」非常困難，希望中歐繼續保持互利互惠的關係，但必須是公平、平衡的。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，中方始終認為中歐經貿關係的本質是互利共贏，保護主義沒有前途，開放合作才是正道。

撰文：經濟通中國組

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