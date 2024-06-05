PwC | 人行主管報章：為私利動歪心思的會計師行必被市場拋棄

．人民銀行下轄報章《金融時報》發文指，經過恒大系財務造假事件之後，普華永道的專業信譽受到嚴重衝擊，其權威影響力大幅下降

．文章強調，上市公司在選擇審計機構時，應充分考慮其專業性、獨立性和歷史業績，不能僅基於成本考慮或長期合作關係，而忽視審計機構在審計過程中的實際表現

國際知名會計師事務所羅兵咸永道（普華永道中天會計師事務所及羅兵咸永道會計師事務所，下文合稱為普華永道）在華業務遭遇重大打擊，目前已經有21家A股及港股上市公司與該行取消合作，當中不乏中國石油(00857)(滬:601857)、中國人保(01339)(滬:601319)等大型央企。

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人民銀行下轄報章《金融時報》發文指，經過恒大系財務造假事件之後，普華永道的專業信譽受到嚴重衝擊，其權威影響力大幅下降。文章強調，上市公司在選擇審計機構時，應充分考慮其專業性、獨立性和歷史業績，不能僅基於成本考慮或長期合作關係，而忽視審計機構在審計過程中的實際表現；同時，上市公司也要建立健全內部監管機制，加強公司治理，提升管理層的誠信意識和道德水平，確保財務數據的真實性和準確性，防止財務造假等違法行為的發生；此外，上市公司還要密切關注市場變化和監管要求，適時調整自身的經營策略，審慎選擇審計服務機構，對於可能存在的不確定性和風險，及時進行信息披露和風險規避，以更好維護投資者利益。



文章建議，審計機構更要從普華永道被「退單」風波中吸取教訓，從嚴把控審計工作質量，為企業長遠發展負責，以及重視自身品牌形象和信譽建設。文章更指出，「那些為了一己私利動歪心思的會計師事務所，必然會被市場拋棄」。

撰文:經濟通中國組

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