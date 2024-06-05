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神州經脈 | 財新服務業PMI優，內地企業降AI芯片設計避制裁

05/06/2024

　　金龍中國指數連續第三個交易日下跌，大宗商品價格持續下跌，為今日（5日）滬深股市帶來低氣壓，有色股領跌加上地產股走低，午後跌幅進一步擴大，滬綜指全日收跌0.83%，報3065.4點，深成指跌0.8%，創業板指走低0.54%，全日近4400隻個股下跌。

 

神州經脈 | 財新服務業PMI優，內地企業降AI芯片設計避制裁

資料圖片

 

　　A股失上升動能，兩市全日成交回落至6886億元（人民幣．下同），是今年1月30日以來最低單日成交，按日減7.7%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2465，較上個交易日4時30分收盤價跌21點子，創5月29日以來一周新低，全日在7.2399至7.2472之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1097，較上個交易日跌14點子，止三連升，創5月30日以來近一周新低，和市場預測偏離重新擴至1300點以上，上個交易日報7.1083。

 

今日新聞精選

 

1. 受供需擴張提速、尤其是需求強勁的拉動，5月服務業景氣度加快恢復。5月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得54，較4月上升1.5個百分點，創2023年8月以來九個月新高，連續17個月位於榮枯線上方。

 

2. 據外電報道，一些中國人工智能（AI）芯片公司正設計功能較弱的處理器，以便在美國制裁下可以繼續交由台積電生產，包括總部位於上海的沐曦（MetaX）和燧原科技（Enflame）。這兩家公司曾宣稱其芯片可與Nvidia的圖形處理器（GPU）相媲美。報道並提到，內地只有中芯國際能夠大批量生產先進GPU，此前這一級別的產能完全預留給華為，但今年有限度分配給受美國直接制裁、被禁止在海外代工的中國芯片企業如寒武紀。

 

3. 周大福深圳北山工廠據報6月1日起「停工停產」，將生產製造業務進行遷移及相關生產線、設備、原材料等資產轉移，生產製造部門員工6月1日起放假待崗，6月1日至30日的工資按勞動合約標準支付，7月1日起每月按深圳市最低工資標準的80%、即1888元發放。周大福回應稱，「停工停產」屬「誤導」、「失實」，指今次是對深圳廠區部分部門的調整與重新規劃，把深圳廠區部分生產部門遷往廣東順德廠區。

 

4. 湖南長沙市房屋交易管理中心日前發布通知，鼓勵開發企業自願實施「購房無理由退定」承諾，對實行該承諾的開發企業實行動態管理，建立誠信名錄庫。通知明確，「購房無理由退定」承諾是指購房人購買新建商品房並支付購房定金後，可按開發企業承諾的時限申請退定金，且無需說明理由；承諾時限不少於七日（含七日）。業內人士認為，這不僅是對購房者權益的重要保護，有利於增強買家信心，也是房地產市場健康發展的標誌。

 

5. 近期貴州茅台在全國多省暫停受理新企業客戶申請平價購酒的「企業申購1499元飛天」政策。茅台銷售人士解釋，現有客戶太多，名額已經飽和，目前不接受新客戶申請，後續會否恢復尚不確定。武漢、重慶、貴陽等地的高端餐飲也反饋，此前執行的「1499元開瓶喝茅台」活動已暫停。不過也有多省茅台直營渠道反饋，目前企業仍可申請平價購酒資格，各地條件不一，但必須是符合資格企業的法人代表或實控人前去面談。

 

6. 據《路透》報道，蔚來汽車獲准在內地建設第三家工廠，產能為60萬輛。包括第三家新工廠在內，蔚來的總批准產能將達到100萬輛，接近特斯拉上海工廠的現有產能。蔚來汽車則表示，蔚來第三工廠位於合肥新橋智能電動汽車產業園區，近日已開工建設，單班產能10萬輛，將用於後續蔚來品牌和樂道品牌產品的生產。蔚來並稱，隨著後續新產品的推出，現有工廠的生產能力已無法滿足市場需求，強調蔚來不存在產能過剩問題。

 

7. 國家發改委在深圳組織召開促進民營經濟發展壯大暨擴大製造業中長期貸款投放和科技型企業項目融資現場會，強調要持續完善機制、優化環境、擴大開放，助力民營企業在高水平科技自立自強、暢通國內大循環和「走出去」中不斷發展壯大。要著力營造良好的貨幣金融環境，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持，強化產業政策與金融政策的協同，進一步優化提升金融服務質效，為民營企業更好融入新發展格局夯基助力。

 

8. 卡塔爾主權財富基金有意向從春華資本手中購買華夏基金10%的股份。若交易落實，卡塔爾投資局將成為華夏基金第三大股東。華夏基金為中國第二大公募基金公司。

 

撰文：經濟通中國組

 

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