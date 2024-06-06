PwC | 普華永道再失央企客戶，招商蛇口改聘畢馬威華振

．招商蛇口(深:001979)在今年3月宣布擬聘請普華永道中天（羅兵咸永道在內地業務）擔任本年度會計師事務所，結果在三個月後改口，公告公司董事會審議通過議案，擬改聘畢馬威華振為公司2024年度會計師事務所，聘期一年

．普華永道因中國恒大(03333)財務造假事件，引發處罰危機，有傳其可能被暫停開展業務一段時間

羅兵咸永道再失一家央企大客。招商蛇口(深:001979)在今年3月宣布擬聘請普華永道中天（羅兵咸永道在內地業務）擔任本年度會計師事務所，結果在三個月後改口，公告公司董事會審議通過議案，擬改聘畢馬威華振為公司2024年度會計師事務所，聘期一年。

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普華永道因中國恒大(03333)財務造假事件，引發處罰危機，有傳其可能被暫停開展業務一段時間。不過在監管處罰未落地之前，仍然有上市公司願意和普華永道合作。上海家化(滬:600315)公告，公司董事會審議通過議案，同意續聘普華永道中天為公司2024年度財務報告和內控報告的審計機構，中國平安(02318)(滬:602318)為上海家化控股股東。

撰文:經濟通中國組

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