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神州經脈 | 內房5月銷售弱，車企盼停價格戰，富時指數換成份股

06/06/2024

　　滬深股市昨日低成交下跌後，今日（6日）全日再有超過4500隻個股飄綠，且主要集中在中小盤，大市表現全靠資源股支撐。滬深股市早段表現反覆，午後跌幅一度擴大，但尾盤稍作修復。滬綜指總計全日跌0.54%，報3048.79點，盤中低見3040.83點，刷4月25日以來新低，深成指跌0.57%，創業板指曾挫超過1%，全日走低0.71%。兩市個股中位數表現為下跌3.7%。

 

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資料圖片

 

　　中小盤再度重創，推高兩市成交，全日成交額8459億元（人民幣．下同），較上交易日（5日）的低水平大增22.8%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2473，較上個交易日4時30分收盤價跌8點子，兩連跌，創5月29日以來逾一周新低，全日在7.2420至7.2475之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1108，較上個交易日跌11點子，兩連跌，創5月30日以來一周新低，與市場預測偏離仍超1300點，上個交易日報7.1097。

 

今日新聞精選

 

1. 政協第十四屆全國委員會常務委員會第七次會議今日上午在北京閉幕。經表決，會議決定增補中證監前黨委書記、主任易會滿為第十四屆全國政協委員，並任命其為經濟委員會駐會副主任。同時，會議通過關於接受張曉明辭去第十四屆全國政協常委、委員的決定。張曉明曾任香港中聯辦主任、國務院港澳辦主任，2020年被免職，轉任分管日常工作的港澳辦副主任；2022年起調任第十三屆、第十四屆全國政協副秘書長，今年3月被免職後，仍是全國政協常委、委員，直至今次辭職。

 

2. 富時羅素宣布對富時中國50指數、富時中國A50指數、富時中國A150指數、富時中國A200指數、富時中國A400指數的季度審核變更。其中，富時中國A50指數將納入中遠海控A、中國中車A，調出中信建投A和隆基綠能。該變更將於6月21日收盤後生效，預計新納入股票將吸引海外被動資金投資，而被調出股票面臨沽壓。至於富時中國50指數將納入洛陽鉬業H，調出百勝中國。

 

3. 內地各省市都在加速放寬房地產限購政策，然而有分析認為高線城市的重磅樓市新政將吸引低線城市購房者投資置業，反倒對三線城市的樓市以至於土地財政帶來負面影響。集中三線城市開發的房企碧桂園數據顯示，繼4月份下滑83%之後，5月份公司合同銷售額同比下降76%，儘管銷售環比上漲11%，但仍處於至少七年來的第三低水平。其他陷入債務危機的房企，新屋銷售同樣沒有好轉，融創中國公布，5月集團實現合同銷售金額約22.7億元，按年跌70.86%；新城發展5月銷售金額約41億元，按年跌約41.7%。

 

4. 廣汽集團董事長曾慶洪今日在公開場合談及價格戰時直言，「這樣捲下去不是辦法」，指汽車行業「內捲」導致裁員，而且「廣汽也裁了不少」，呼籲汽車業同行站在國家大局角度，重視長期主義、長遠發展。另外，華為常務董事、智能汽車解決方案BU董事長余承東近日也就價格戰表示，全世界第一「捲王」應該是比亞迪，因為比亞迪有超低的成本，而華為「不善於捲超低價格，還是善於捲價值、捲智能化，捲豪華感、舒適感，捲安全」，「我們希望產業能夠正向、良性循環來捲價值」。比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛隨後回應稱，技術好、產品好、價格好、消費者開心，才叫好價值，又指余總「如果少一些對比的話，應該會有更多人喜歡余總，也會給華為的品牌加分」。

 

5. 據國家移民管理局預測，今年端午節期間全國口岸日均出入境人員將達175萬人次，較去年同期增長32.5%。毗鄰港澳陸路口岸通關流量將持續增長，其中，深圳羅湖、福田、深圳灣口岸日均出入境人員預計將達到21.7萬、21.4萬、12.3萬人次，珠海拱北、青茂、港珠澳大橋口岸日均出入境人員預計將達到32萬、10.5萬、10.1萬人次。

 

6. 乘聯會初步統計顯示，內地5月乘用車市場零售168.5萬輛，同比下降3%，環比增長10%；今年以來累計零售805.2萬輛，同比增長5%。5月全國乘用車廠商批發201萬輛，同比持平，環比增長3%，今年以來累計批發956萬輛，同比增長8%。

 

7. 貴州茅台又有新搞作，今日推出最新款雪糕「糯米糍冰淇淋」，共有牛乳、蜜瓜、藍莓、草莓、葡萄5種口味，目前這款產品在電商平台旗艦店售價為券後49.9元一盒，每盒包含上述五種口味各一粒。糯米糍冰淇淋裏層冰淇淋的貴州茅台酒添加量為2%，糯米皮未添加茅台酒，產品整體的貴州茅台酒添加量為1%。該產品介紹提醒，未成年人、孕婦、酒精過敏者請勿食用，食用後也不要立即駕車。

 

8. 在COMPUTEX 2024上，富士康科技集團與英偉達宣布將建立先進計算中心。該設施以英偉達GB200服務器為中心，旨在徹底改變富士康的智能製造、電動汽車和智能城市平台。該項目選址在台灣高雄軟件園區，預計2026年竣工。

 

撰文：經濟通中國組

 

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