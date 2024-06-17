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A股 | 轉融券增令股市跌？中證監解畫：指數成分股調整導致

17/06/2024

．有自媒體稱「轉融通瘋狂報復，難怪市場持續下跌，轉融通一天（6月12日）新增近1.7億股」

．中證監16日晚間發布答記者問稱，6月12日轉融券出借數量有所增加，主要是由於指數成分股半年度調整導致轉融券「還舊借新」，即收回被調出成分股等存量出借股份，同時出借新納入的成分股等。自媒體引用個別交易日新增出借數據，忽略了存量收回、餘額減少的情況。

 

A股 | 轉融券增令股市跌？中證監解畫：指數成分股調整導致

 

　　A股市場持續低迷，滬綜指上周累跌0.6%，屬連續第五個星期下跌，累計跌幅達3.8%。有自媒體稱「轉融通瘋狂報復，難怪市場持續下跌，轉融通一天（6月12日）新增近1.7億股」。中證監16日晚間發布答記者問稱，6月12日轉融券出借數量有所增加，主要是由於指數成分股半年度調整導致轉融券「還舊借新」，即收回被調出成分股等存量出借股份，同時出借新納入的成分股等。自媒體引用個別交易日新增出借數據，忽略了存量收回、餘額減少的情況。

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　　中證監進一步解釋指，從數據來看，6月11日（周二）、6月12日（周三）新增出借2.8億股、1.7億股，同時收回8.6億股、0.5億股，兩天轉融券餘量實際累計淨減少4.6億股，當周轉融券餘額下降54億元，降幅14%。



*加強融券與轉融券逆周期調節*


　　中證監表示，將堅持問題導向和目標導向，充分評估並完善融券與轉融券規則，加強融券與轉融券逆周期調節。同時，將持續加大行為監管和穿透式監管力度，對大股東、相關機構通過多層嵌套、融券「繞道」減持限售股等違法違規行為，依法嚴肅查處。



*全市場轉融券餘額340億，今年以來最低*


　　去年以來，針對市場對融券與轉融券問題的關切，中證監先後採取了禁止限售股出借、降低轉融券效率、嚴禁利用融券實施變相T+0交易等一系列措施。今年2月6日，中證監要求以當日轉融券餘額為上限，暫停新增證券公司轉融券規模，該政策仍在嚴格執行，未發生變化。截至6月14日（周五），全市場轉融券餘額340億元人民幣，較2月6日政策發布時下降536億元人民幣，降幅61%，為今年以來最低水平，轉融券餘額佔A股流通市值0.05%。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

 

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