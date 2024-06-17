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高鐵動臥 | 滬港動臥首發，睡一覺到香港，記者實測

17/06/2024

　　從上海、北京來往香港，如今旅客們又迎來了一個新選擇。備受矚目的京港、滬港高鐵動臥列車於本周六（15日）正式啟航，為往返兩地的旅客帶來了夕發朝至的便捷服務。

 

　　周六晚8時許，《經濟通通訊社》記者就坐上了首趟從上海開往香港的高鐵動臥D907次列車，從上海虹橋站發車，次日早晨729分到達香港西九龍站，全程執行時間為11小時左右。睡一覺就能抵達香港，這一全新的體驗究竟如何呢？

 

 

記者乘搭的是滬港動臥列車的首發班次，乘務團隊特意提前在站台上揮舞著歡迎牌，熱情地迎接乘客的到來。

 

高鐵動臥 | 滬港動臥列車首發，睡一覺到香港，記者實測

臥鋪車廂內設有四個床位，床位配備白色床單、枕頭和被褥，整體環境乾淨整潔。但稍顯不足的是，一間房內僅配備一個內地標準的電源插座，對於同時需要充電的四名乘客來說，似乎不太夠用。

 

高鐵動臥 | 滬港動臥列車首發，睡一覺到香港，記者實測

每個臥鋪床頭都設有一盞閱讀燈，方便乘客晚間閱讀、睇手機，床鋪旁還配有衣架、拖鞋，比較實用。房間燈光明亮、冷氣充足，營造了適宜休息的氛圍，但列車整晚行駛時不時會有一些轟隆聲，可能會影響到乘客的睡眠品質。

 

高鐵動臥 | 滬港動臥列車首發，睡一覺到香港，記者實測

每位乘客還享有一份洗漱包和小零食。洗漱包內物品包括牙刷牙膏、梳子、潤膚精華、潔面乳和兩個壓縮毛巾，不過房間內未有提供水杯，因此乘客如果需要刷牙時還得自帶一個杯。

 

高鐵動臥 | 滬港動臥列車首發，睡一覺到香港，記者實測

動臥車上的餐食需要另外購買，價格從1568元人民幣不等，還算適宜，例如牛肉麵33元、煲仔飯40元，另外餐車上還提供一些港式小吃。

 

高鐵動臥 | 滬港動臥列車首發，睡一覺到香港，記者實測

經過一夜的旅程，記者終於在16日早上730分到達香港，香港西九龍站也舉行了一場溫馨的歡迎儀式。由於早上起身較早，抵達後感覺有些疲憊。這趟動臥列車單程價格為800元人民幣，你是否會考慮選擇這樣的出行方式呢？

 

撰文、攝影：經濟通記者林雯婕

 

【你點睇】京港滬港高鐵動臥首發運行，「夕發朝至」模式讓車程縮短近半，你會否考慮乘搭？► 立即投票

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