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神州經脈 | 工業固投遜預期，MLF不降息，中澳將重啟經濟對話

17/06/2024

　　滬綜指今日（17日）又再苦守三千點，白酒股跌勢不改，資源股重挫，地產、金融股仍靠軟，總結而言中字頭及大市值個股集體飄綠，大市僅靠半導體、汽車板塊支撐，導致兩市分化，滬綜指全日跌0.55%，報3015.89點，深成指升0.31%，創業板指則升0.83%。成交7516億元（人民幣．下同），按日減少11.4%。值得留意的是，外資上周連續五日循陸股通淨流出A股，累計淨流出規模超過225億元。

 

神州經脈 | 工業固投遜預期，MLF不降息，中澳將重啟經濟對話

國務院總理李強（左）與澳洲總理阿爾巴內塞（右）會晤，確認計劃於今年重啟中澳戰略經濟對話。（AP圖片）

 

　　外部美元表現強勢，同時市場持續偏向購匯，短期人民幣承壓不減。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2559，較上個交易日4時30分收盤價跌2點子，兩連跌，續創去年11月14日以來逾七個月新低，全日在7.2535-7.2564之間波動，距交易區間下限不足10點。今日人民幣兌一美元中間價報7.1149，較上個交易日升2點子，暫脫離五個月低位，與市場預測偏離仍有逾1400點，上個交易日報7.1151。

 

今日新聞精選

 

1. 正在澳洲訪問的國務院總理李強今日與澳洲總理阿爾巴內塞舉行第九輪中澳總理年度會晤，雙方就中澳關係及重要國際和地區問題交換意見，並確認計劃於今年重啟中澳戰略經濟對話。李強於會後宣布，中澳雙方同意相互提供3至5年多次旅遊、商務和探親簽證，同時中國將把澳洲納入免簽計劃。中澳領導人同意2025年舉行下一輪中澳總理年度會晤。中方邀請澳洲領導人在雙方方便時訪華，澳方對此表示歡迎。此外，李強同阿爾巴內塞見證中澳雙方簽署關於教育與研究、氣候變化、中澳戰略經濟對話和進一步促進中澳自由貿易協定實施的合作諒解備忘錄。

 

2. 國家統計局公布，5月規模以上工業增加值同比增長5.6%，遜於預期的6%；首5月全國固定資產投資同比增4%，略遜預期的增4.2%；5月社會消費品零售總額優於預期，同比增長3.7%，創三個月高點。此外，首5月房地產開發投資同比跌幅再降至10.1%，而首5月新建商品房銷售額下降27.9%，跌幅較首4月收窄0.4個百分點。首5月全國固定資產投資同比增4%亦略遜預期。5月全國城鎮調查失業率環比持平於5%，比上年同月則下降0.2個百分點。統計局分析稱，5月經濟運行總體平穩，主要指標有所回升，但國內有效需求依然不足。

 

3. 國家統計局公布，5月70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降、同比降幅略有擴大。《路透》根據數據測算，5月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌3.9%，為2015年6月以來最大跌幅，上月為下降3.1%；5月環比下跌0.7%，跌幅為2014年10月以來最大，上月為下降0.6%。經測算，5月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有兩個(上月六個)；下跌68個(上月64個)。

 

4. 人民銀行今日進行1820億元1年期MLF操作，中標利率連續第10個月持平於2.5%，因本月有2370億元MLF到期，即MLF淨回籠550億元。分析人士稱，人行主管《金融時報》提前打了「預防針」（利率下調仍有空間但也面臨內外部約束，即進一步降息面臨內外部「雙重約束」），目前或非合適的降息時機；目前市場利率維持低位，流動性偏鬆，同業存單利率走低、10年期國債收益率維持低位，削弱MLF資金的吸引力。

 

5. 歐盟上周三（12日）宣布對中國進口電動車加徵額外臨時關稅，中方部署出手反制。中國商務部最新公告，決定自2024年6月17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。調查確定的傾銷調查期為2023年1月1日至2023年12月31日，產業損害調查期為2020年1月1日至2023年12月31日。商務部於2024年6月6日收到中國畜牧業協會代表國內豬肉及豬副產品產業正式申請，對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷調查。

 

6. 近日盛傳寧德時代號召員工「奮鬥100天」實行「896」工作制，內媒《21財經》向寧德時代求證，獲該公司相關人士回覆稱，「此事為曲解造謠，公司沒有發出這樣的規定」。網上傳聞指，寧德時代「為更好完成任務、加快推進各項工作達成」而發出號召，要求符合條件的員工自6月12日起實行「896」工作日，即早上8點上班，晚上9點下班，每周工作6天，共「奮鬥100天」，但據指該號召只針對一定級別以上的員工，並非所有員工。

 

7. 近日茅台酒批發價斷崖式下跌，飛天茅台53度/500ml散裝價格已經跌穿2300元，二手市場人人自危，甚至有人將收藏的茅台酒釋放出市場。有內媒表示不少黃牛暫時拒收茅台酒，有賣家直言「快虧倒閉了」。據報近日有部分省區召開茅台經銷商聯誼會，號召經銷商不要低價跟風，團結一心共同維護市場。

 

8. 最高人民法院知產庭近日披露浙江吉利控股集團控告威馬汽車侵犯其新能源汽車底盤技術秘密一案的裁決。法庭認為，這是一宗有組織、有計劃地以不正當手段大規模挖取新能源汽車技術人才及技術資源引發的侵害技術秘密案件，判決侵權人賠償經濟損失及維權合理開支合計約6.4億元。該金額刷新內地知識產權侵權訴訟判賠紀錄。

 

撰文：經濟通中國組

 

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