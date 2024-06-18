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神州經脈 | 青年失業率再降，傳內地炒美股要收稅，深穗樓市回暖

18/06/2024

　　滬深股市今日（18日）低開高走，縮量反彈，滬綜指全日收升0.48%，報3030.25點，深成指升0.4%。兩市全日成交7370億元（人民幣．下同），按日減少2%。

 

神州經脈 | 工業固投遜預期，MLF不降息，中澳將重啟經濟對話

（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2562，較上個交易日4時30分收盤價跌3點子，三連跌，續創去年11月14日以來逾七個月新低，全日在7.2539至7.2566之間波動，距交易區間下限僅約5點。今日人民幣兌一美元中間價報7.1148，較上個交易日升1點子，兩連升，與市場預測偏離仍有近1350點，上個交易日報7.1149。

 

今日新聞精選

 

1. 內地黃淮海部分地區近日持續高溫少雨、土地失墒，財政部近日會同農業農村部下達農業生產防災救災資金4.43億元，支持河北、山西、江蘇、安徽、山東、河南、陝西等7省受災地區做好抗旱防災救災等相關工作。廣東、廣西、福建等地暴雨成災，其中廣東梅州暴雨造成最少5人死亡、15人失聯、13人受困。國家主席習近平今日對防汛抗旱工作作出重要指示，要求全力應對災情，千方百計搜救失聯被困人員，妥善安置受災群眾，保障正常生產生活秩序，最大限度降低災害損失，並要加強災害監測預警，排查風險隱患，備足裝備物資，完善工作預案，有力有效應對各類突發事件。

 

2. 中國國務院總理李強在珀斯與澳洲總理阿爾巴內塞共同出席第7屆中澳工商界首席執行官圓桌會並致詞。李強表示，目前中澳關係呈現穩步向好的積極勢頭；中澳合作前景廣闊，希望兩國企業家持續深耕傳統領域合作，著力拓展新的合作領域，積極布局人工智能、量子科技、生命科學等未來產業，把中澳合作共贏的蛋糕做大。阿爾巴內塞稱，澳方願同中方加強經貿、礦產、創新、維護產供鏈穩定、應對氣候變化等領域合作，推動兩國務實合作取得更加豐碩的成果。

 

3. 近日內地網上流傳「炒美股今年要開始收稅了，最晚明年開始收」、「炒美股的持有蘋果、英偉達的不少投資人，突然收到了稅務局的短信，提醒『取得境外所得未申報』」，還指「futu（富途）是第一批名單」。內媒《澎湃新聞》記者致電富途證券、老虎證券、雪盈證券官方客服，三方均表示「目前暫未收到相關通知」，其中老虎證券官方客服表示，非美國居民、非美國交易納稅人免收資本利得稅。

 

4. 國家發改委新聞發言人李超表示，大規模設備更新和消費品以舊換新工作深入推進，去年增發1萬億國債項目加快建設，截至5月末項目開工率已超過80%，製造業投資和基礎設施投資平穩運行，分別增長9.6%和5.7%。此外，李超公布，5月份全國發電7179億千瓦時，增長2.3%；全社會用電量同比增長7.2%。1-5月，全國規模以上工業發電36570億千瓦時，同比增長5.5%。全國全社會用電量同比增長8.6%。今年夏季高峰電力保供，必須充分考慮極端天氣事件影響和巨大的消暑降溫用電需求，做好充足準備。

 

5. 國家統計局公布數據顯示，5月全國城鎮不包含在校生的16-24歲青年失業率，從上月的14.7%降至14.2%，降幅0.5個百分點，為連續第二個月下降。5月全國城鎮不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.6%，較上月下降0.5個百分點，亦是連續第二個月下降。5月全國城鎮不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為4%，與上月持平。國家統計局日前公布，5月全國城鎮調查失業率為5%，與上月持平。

 

6. 工信部裝備工業一司一級巡視員苗長興今日表示，智能網聯汽車是人工智能、雲計算、大數據等技術在汽車領域應用的關鍵載體，要全面推進智能網聯汽車准入和上路通行試點工作，高質量推進車路雲一體化應用試點工作。中國工程院院士，清華大學教授李克強則稱，車路雲一體化是技術演進的必然路徑，而單車智能是車路雲一體化的基礎，利用車路雲一體化，可避免單車智能的立體特徵造成交通事故和擁堵。

 

7. 據報藥明生物暫停在美國伍斯特市投資3億美元的擴產項目，主因是應美國《生物安全法案》而決定暫停於當地的投資。不過，內媒引述藥明生物回覆指，只是暫時停止，是公司的內部正常調整。公司旗下所有基地在建設過程中，均會出現設計調整，屬於正常的營運情況。

 

8. 樓市「517新政」發布滿月，中指監測數據顯示，5月17日-6月16日廣州網簽套數達5849套，相比新政前一個月網簽5213套上升了12.2%。而廣州5月28日發布了落地政策後，日均成交套數持續增加，5月28日-6月16日共網簽4052套，日均網簽套數202套。6月10日-6月16日一周網簽1565套，創4月以來周度成交新高。另外，數據顯示，5月18日-6月17日，深圳新房和二手房合計成交6422套/63.53萬平方米，其中新房住宅成交2286套/23.21萬平方米，比新政前一個月上漲3.96%；二手住宅共成交4136套/40.32萬平方米，比新政前一個月上漲2.86%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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