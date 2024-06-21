京城近觀｜準備好迎接40度以上的高溫新世界

「南澇北旱」是近日中國天氣的最佳寫照。南方大雨不斷，北方卻高溫難耐。最近京城每天都是火辣辣，18日，代表「北京溫度」的南郊觀象台最高溫最終定格在攝氏37.1度，與前一天的37.2度相當。19日，高溫預警從橙色降至黃色，氣溫略降，但最高氣溫仍有35度至36度。

北京最近天氣火辣辣，今夏高溫日（35度以上）日數已增至5天。（黃燕明攝）

去年北京夏天經歷破紀錄的高溫達到41.1度，是自1961年有氣象紀錄以來本月最熱的一天，在7月底又遭遇了140年來的最大降雨，今年的天氣情況格外受關注。夏至未至，北京今夏高溫日數已增至5天。早在6月9日，北京已迎來今年的首個高溫日--即是氣溫高於35度的日子。與去年6月北京有14天高溫日相比，雖然仍並未出現去年一樣的異常高溫情況，但熱度也不容忽視。

*白天熱度極高，傍晚雷電警報*

南北方的高溫熱力感受有明顯的差別。南方的高溫猶如蒸籠，北方卻像焗爐。晴空無雲，太陽毒辣，陽光曬在身上感覺猶如被灼燒，汗出得也不多，彷彿汗水直接被蒸發。即使是晚上外出，也能感受到熱浪撲面，「吸一口氣都燙肺」。

天氣炎熱，人們在有北京「塞納河」之稱的亮馬河玩水上活動消暑。（黃燕明攝）

此外，北京的氣候也讓人感覺甚是不尋常，好幾天白天的熱度極高，傍晚即發出雷電警報。暴雨如注，閃電不絕，突如其來的大風和暴雨中夾雜著冰雹，雨水瞬間在馬路面形成一道道細小的河流。颳大風的時間不長，但是風勢極猛，一下子就把高大的樹枝颳斷，雷聲雨勢嚇人。大雨後小記出門散步，只覺滿目瘡痍，東歪西倒了不少樹枝和垃圾在馬路中間，外賣小哥恢復工作，需要停下電瓶車，把樹枝挪到路邊才能通過。這樣的天氣連續了三四天。下過雨一般會讓人覺得空氣格外涼快，但是雨後卻仍和雨前一樣悶熱，第二天又是一個高溫日。

儘管溫度已經向40度靠攏，但是北京公共交通的冷氣卻顯得不足。北京交通公告，公交、地鐵、出租車提前開啟車輛空調。北京市地鐵在啟用「雙溫」（強冷、弱冷），記者走進標記強冷的地鐵車廂，中午時段乘客不多，但也不覺得涼快。公交方面，規定當公交車廂內氣溫達到攝氏26度以上時，才能開啟車載空調。

*42度高溫都擠不進全國前十*

艷陽高掛，人們穿上長袖衣服、撐起傘，還遮著臉，防止曬黑。（AP圖片）



「沒有最熱，只有更熱」，中央氣象台16日發布的高溫排行榜廣泛流傳，其中前10名都超過了42度。連氣象台自己都打趣說，「42度高溫都擠不進全國前十」。而最熱的城巿也一改過去固有印象，過去最熱的城巿是新疆的烏魯木齊，現在卻是河北和河南。截至目前，今年北方已有三個省會級城市氣溫達「40度」，分別是石家莊、天津、鄭州。北方多地地表溫度超過60度，局地還超過了70度，沒穿鞋真的燙腳。有網友表示：「不是一般的熱，中午兩點騎車出去，那種感覺，像是有20個吹風機同時往你臉上吹熱風。」

*極端天氣常態化，做好準備應對40度以上的高溫*

隨著高溫預警持續拉響，讓人忍不住覺得奇怪，今年怎麼熱得這麼早、這麼猛？近幾年首次出現高溫的日子是不是一直在提前？40度以上的高溫會愈來愈常見嗎？中國人民大學生態環境學院教授李岩在節目中分析，近年來中國的高溫天氣出現得愈來愈早，南方高溫一旦出現，通常會持續較長時間，而北方高溫則往往是階段性的。高溫天氣的頻次和強度現在愈來愈不正常，極端高溫天氣屢破紀錄。

高溫之下，人們吃雪糕消暑。（AP圖片）

中國科學院大氣物理研究所研究員魏科表示，現代極端天氣的頻繁發生和高強度，是由全球變暖等因素引起的結果。未來要做好準備應對40度以上的高溫，因為這種極端天氣會愈來愈頻繁。

高溫熱浪下，人們該怎樣應對？個人除了注意防暑降溫和及時補水，還要減少高溫下進行戶外活動，避免中暑和熱射病等高溫疾病的發生。最重要的是，做好打「持久戰」的心理準備。

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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