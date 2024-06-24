AI | 淘寶Vision Pro版與小米合作「虛擬試車」

．據內媒《電商報》報道，淘寶Vision Pro版日前升級至2.0版本，在今年4月率先發布的體驗版基礎上，開放了登錄、搜索、消息、下單等完整的購物功能，用戶可以直接在其中挑選購買數十億計的商品

．多個品牌更與淘寶開啟創新合作。除大疆外，小米汽車、梅森馬吉拉、魅可、美的旗下COLMO等品牌，都與淘寶啟動了「空間試車」、「空間試妝」、「智能家居」等深度合作

蘋果Vision Pro國行版將於6月28日在內地正式開售。據內媒《電商報》報道，淘寶Vision Pro版日前升級至2.0版本，在今年4月率先發布的體驗版基礎上，開放了登錄、搜索、消息、下單等完整的購物功能，用戶可以直接在其中挑選購買數十億計的商品。多個品牌更與淘寶開啟創新合作。除大疆外，小米汽車、梅森馬吉拉、魅可、美的旗下COLMO等品牌，都與淘寶啟動了「空間試車」、「空間試妝」、「智能家居」等深度合作。其中小米SU7已經在淘寶Vision Pro版首頁開放「虛擬試車」在線預約，未來將為用戶帶來「在家試車」的全新體驗。

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淘寶為蘋果Vision Pro上的第一款中國電商購物應用。借助AI技術，淘寶Vision Pro版大大簡化了搜索方式，不僅可以採用獨特的眼動手勢交互，還能語音搜索和圖片搜索，並能實現同屏多商品對比和搭配體驗。此外，淘寶Vision Pro版的商品信息流更大、更立體，消費者可以直觀感受沙發的材質、衣服的質感，把冰箱、洗衣機360度翻轉，打開看內部的結構和細節等，還能把1比1還原的商品擺在真實的環境中，看適配度和整體效果。



淘寶網和淘寶XR業務負責人趙昆表示，利用空間計算能力，淘寶Vision Pro版將線下沉浸感購物體驗和線上購物效率作出前所未有的融合，是電商購物從2D走向3D、從平面走向空間的開始。

撰文：經濟通中國組

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